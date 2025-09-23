Los estudiantes de The Core visitan las instalaciones de Atresmedia para conocer de cerca cómo se trabaja en televisión y radio, y cuáles son las claves para integrarse con éxito en el sector audiovisual.

La jornada organizada por The Core, la escuela de audiovisuales de referencia en España que pertenece a la red de educación superior de Planeta Formación y Universidades, reunió a decenas de asistentes en una experiencia formativa e inspiradora.

La cita comenzó con una visita exclusiva a las instalaciones de Atresmedia, en la que los asistentes pudieron adentrarse en espacios de referencia como el control de realización de laSexta, los platós de Al Rojo Vivo, Antena 3 Noticias y El Chiringuito, así como los estudios de grabación de Onda Cero. Un recorrido que mostró desde dentro el día a día de algunos de los programas más emblemáticos de la televisión y la radio en España.

De vuelta en The Core, la jornada continuó con una primera mesa redonda moderada por la periodista Cristina Fernández, que contó con la participación de Roberto Brasero, Jalis de la Serna y Paloma Ugarte, responsable de Selección en Atresmedia. Los ponentes compartieron sus inicios, anécdotas y vivencias profesionales, y ofrecieron a los asistentes consejos prácticos sobre cómo afrontar la incorporación al sector audiovisual, en una charla que destacó por su cercanía y carácter inspirador.

La segunda mesa reunió a cinco antiguos alumnos de los diferentes másteres del área Atresmedia de The Core, quienes relataron su experiencia personal y su inserción laboral en el sector tras su paso por la escuela. A estos testimonios se sumó la intervención grabada de otro alumno que, tras un cambio radical en su vida profesional a los 40 años, decidió formarse en The Core y hoy trabaja como ayudante de realización en La Voz. Su historia, como él mismo señaló, demuestra que nunca es tarde para dedicarse a lo que realmente apasiona.

Metodología de The Core

Los asistentes tuvieron además la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones y metodología de The Core, visitando uno de sus platós y su control de realización. De la mano de Rubén Ortega, periodista y director del Máster en Presentación en TV y Nuevos Formatos en The Core, y Javier Vidaurreta, vicedecano del Área de Tecnología Audiovisual, Comunicación y Medios también en la escuela, descubrieron cómo los alumnos de la escuela se forman trabajando en entornos reales, reproduciendo la dinámica profesional de la industria audiovisual.

“El éxito de esta jornada confirma la necesidad de acercar la formación a la realidad de la industria. Gracias a la colaboración con Atresmedia, hemos podido ofrecer a los estudiantes una experiencia única que combina aprendizaje práctico, contacto directo con profesionales y testimonios reales de inserción laboral”, afirmó Mercedes Agüero, decana de The Core.

Talento emergente

Por su parte, desde Atresmedia se puso en valor la importancia de iniciativas que contribuyen a detectar y potenciar talento emergente. “La televisión y la radio viven un proceso de transformación constante y necesitamos profesionales preparados y con visión de futuro. La colaboración con The Core nos permite mantener un vínculo directo con quienes pronto serán parte de nuestros equipos”, señaló un portavoz del grupo.

La jornada también sirvió para reforzar el papel de Madrid Content City y Tres Cantos como hub audiovisual europeo, donde conviven productoras internacionales, plataformas de streaming y centros educativos especializados. Un ecosistema que consolida a España como referente en la producción de contenidos y que ofrece a los estudiantes un entorno único de aprendizaje y proyección profesional.

Con iniciativas como esta, The Core refuerza su compromiso con la formación especializada, la innovación y la empleabilidad, posicionándose como la escuela de referencia para quienes buscan iniciar o impulsar su carrera en el sector audiovisual.