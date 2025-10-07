Explotaciones 4.0, tractores autoguiados y más de 8.000 agricultores revolucionarán Expo AgriTech 2025

Expo AgriTech 2025, la mayor feria tecnológica para el mundo agrícola, está ultimando sus preparativos con los que convertirá Málaga en el epicentro de la innovación para el sector agro en Europa. El evento se ha presentado esta mañana en Madrid, donde se han revelado sus novedades, que se podrán ver del 28 al 30 de octubre. Con su celebración, más de 8.000 profesionales y agricultores se citarán en la capital de la Costa del Sol para descubrir los últimos avances en maquinaria, herramientas digitales y soluciones, que presentarán más de 200 firmas.

Durante el acto, Manuel Teva, jefe de Servicio de Innovación y Digitalización Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, ha reafirmado la apuesta de la institución por Expo AgriTech 2025, que estará presente con “una propuesta atractiva no solo para la parte expositora, sino para la parte congresual, con el fin de dar a conocer nuestros proyectos de innovación, los de los centros tecnológicos, y la actividad de los grupos operativos, así como potenciar la visibilidad de las startups y pequeñas empresas”.

Por su parte, Alicia Izquierdo, concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, y edil responsable de FYCMA, ha destacado que “un evento de innovación como Expo AgriTech es muy necesario, y Málaga es la ciudad adecuada para albergarlo por su actitud acogedora, por su apuesta por la generación de talento tecnológico local y por su compromiso con el dinamismo de las empresas emergentes”.

Sobre esta edición, Sergio Fabregat, director de la feria, ha apuntado que “hemos dado un paso más incrementando el número de experiencias agrícolas, actividades y espacios de innovación con el objetivo de crear una auténtica plataforma en la que explorar la transformación del campo. Por ello recibiremos a más agricultores y representantes de países extranjeros, que descubrirán la maquinaria de última generación, como los tractores autoguiados, y estrecharán lazos con potenciales socios”.

Precisamente, una de las grandes apuestas de Expo AgriTech 2025 es el refuerzo de su proyección internacional. Por una parte, el encuentro contará con Brasil como país invitado, que participará con una delegación institucional y empresarial, que mostrará la estrategia de innovación que está siguiendo la nación en el ámbito agropecuario. Por otro lado, Argentina acudirá por segundo año consecutivo para compartir las propuestas tecnológicas que, firmas del territorio, han impulsado a fin de incrementar la competitividad de las explotaciones. Además, representantes de embajadas comerciales de Australia, Grecia, Polonia o Dinamarca, visitarán la feria, a la vez que regiones de Francia y Portugal, entre otras, compartirán cómo están integrando las tecnologías en la agricultura.

Experiencias inmersivas en Expo AgriTech 2025

Presentación Oficial de Expo AgriTech 2025 en Madrid

La próxima edición de Expo AgriTech tendrá un formato más experiencial que, por primera vez, incluirá la instalación de una Explotación 4.0. En ella, se podrán ver las tecnologías que se están aplicando en los procesos de riego, cultivo y recolección de las fincas agrícolas. Paralelamente, acogerá el Olivar 4.0, donde Citoliva, el Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite, mostrará las variedades más representativas de cada sistema de cultivo y las oportunidades que la digitalización ofrece en su monitoreo a tiempo real. Por su parte, el Centro Tecnológico Tecnova expondrá el Invernadero Tech, una instalación 360º en la que se hará visible el uso de herramientas tecnológicas en el cultivo intensivo de interior.

A estas experiencias se les unirán las iniciativas que pondrá en marcha La Vega Innova, el hub de innovación digital diseñado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para impulsar la transformación del ámbito agroalimentario. Entre las actividades, ha programado el taller DigiPoda, donde se enseñará la formación de poda de almendros a través de realidad virtual; o el AgriHack Sprint, un hackathon – encuentro colaborativo para desarrollar una solución tecnológica en un tiempo limitado – que planteará desafíos reales del sector agrícola los cuales tendrán que resolverse con propuestas digitales e innovadoras.

Voces de alto nivel en el Congreso AgriTech 4.0

En el marco de la feria se desarrollará el Congreso AgriTech 4.0, el mayor foro en Europa sobre tendencias agrícolas, en el que participarán 400 ponentes internacionales. Nombres de la talla de José Luis Velasco, Responsable de Proyectos de Innovación y Datos Agrícolas en Azucarera; Pascual Cabedo, Fundador de la plataforma Europe Agricult Product; Alessandra Gemmiti, Coordinadora de Agricultura de Alta Tecnología en la Red de Regiones Europeas para la Innovación en Agricultura, Alimentación y Silvicultura (ERIAFF); Antonio Media, Director de Compras de la filial del Grupo Carrefour, Socomo; o Pedro Ruiz, Presidente de Cooperativa La Palma, analizarán las cuestiones que están marcando el futuro de la esfera agroalimentaria.

Entre estos asuntos se examinarán: el efecto de los aranceles, el acuerdo UE-Mercosur, la nueva PAC, el uso de la IA y robótica en el campo, el auge de la agricultura regenerativa o el papel de la mujer y los jóvenes en el mundo rural. Igualmente, el foro albergará los Premios Chaleco Agricultor, los “Estrella Michelín de la Agricultura”, que tienen el objetivo de reconocer a los profesionales agrícolas que están apostando por la innovación, la sostenibilidad y la tecnología en sus explotaciones.

