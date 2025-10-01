Fundación Impulsa logra el respaldo de Factorenergía para apoyar a los jóvenes que más lo necesitan. Como organización Impulsora, Factorenergia forma parte de un ecosistema de más de 220 empresas que, con sus aportaciones, hacen posible que chicos y chicas que han finalizado la ESO puedan acceder a estudios superiores.

Factorenergia ha renovado por tercer año consecutivo esta colaboración con la Fundación Impulsa, reafirmando su compromiso con el futuro de los jóvenes y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

Según han informado este miércoles, esta alianza permite que jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan continuar su formación mediante ciclos de Formación Profesional (FP), gracias a las becas y al apoyo integral que ofrece la Fundación.

La colaboración con la Fundació Impulsa va más allá del apoyo económico: los jóvenes reciben también un ordenador portátil, formación en competencias transversales, orientación laboral, acceso a experiencias formativas en empresas y, sobre todo, un seguimiento personalizado del equipo psicopedagógico de la Fundación, y una figura de referencia como son los mentores y mentoras que se les asignan.

“Para nosotros es un orgullo poder renovar este compromiso con la Fundació Impulsa. Creemos que invertir en el talento y la formación de los jóvenes es la mejor manera de construir una sociedad más justa y cohesionada. Darles herramientas y oportunidades no solo transforma sus vidas, sino que fortalece también el futuro de todos nosotros”, señaló Emili Rousaud, CEO de Factorenergia.

Por parte de la Fundació Impulsa, su directora, Rosa Pujols, aseguró que “la renovación del compromiso de Factorenergia con la Fundación Impulsa es una muestra clara de cómo las alianzas entre el mundo empresarial y el tercer sector pueden generar un impacto transformador en la vida de los jóvenes”.

Formación y acompañamiento

Con esta renovación, Factorenergia reafirma su convicción de que apostar por la formación y el acompañamiento de los jóvenes es esencial para construir una sociedad más inclusiva. Desde el mundo empresarial, impulsar el crecimiento personal y profesional de los jóvenes es también invertir en una generación preparada para afrontar los retos de un mercado laboral en constante transformación.

La Fundació Impulsa es una entidad referente en Cataluña que beca y acompaña a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica para que cursen ciclos de Formación Profesional (FP) y accedan al mercado laboral. Los resultados son positivos: desde 2015 se han becado a más de 650 jóvenes de Cataluña y más de un 80% han finalizado los estudios de FP, muy por encima del 50% de la media de Cataluña.

Red

Por su parte, Factorenergia es una comercializadora independiente referente en España, con 400 trabajadores en plantilla y una destacada presencia internacional, con varias filiales en países como Portugal, Bulgaria o México, entre otras.