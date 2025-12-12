La GBSB Global Business School reúne a 17 directivas de distintas compañías para participa en el segundo encuentro de la Comisión Mujeres en Valor del 22@Network Barcelona.

De este modo ha reforzado su compromiso con la igualdad y el liderazgo femenino participando en el segundo encuentro de la Comisión Mujeres en Valor del 22@Network Barcelona, celebrado en The Social Hub, junto a empresas líderes referentes. La sesión ha reunido a 17 directivas de distintas compañías con el propósito de avanzar en una agenda conjunta para elevar la presencia de mujeres en sectores estratégicos, especialmente el tecnológico, y para definir una estrategia de impacto real en 2026.

La directora de Estudios y Operaciones Académicas de GBSB Global, Hind Naaman, ha aportado una mirada internacional, humanista y profundamente vinculada a su experiencia en educación, liderazgo e inclusión. Durante su intervención, ha explicado cómo, desde su labor diaria, trabaja con estudiantes y docentes para integrar un enfoque más humano en la formación de quienes serán los líderes del mañana. También ha subrayado “la importancia de enseñar a gestionar las emociones en entornos multiculturales”, recordando que muchos alumnos viven situaciones personales complejas y que “aprender a regular esas emociones es esencial para construir espacios de convivencia, respecto y colaboración”.

Para Naaman, el choque cultural “no debe verse como una barrera, sino como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje compartido”. Uno de los aportes más significativos de Naaman ha sido su reflexión sobre la gestión del poder en el liderazgo femenino. Hind ha defendido que comprender cómo ejercer el poder desde la empatía, la firmeza y la autenticidad es un paso esencial para transformar los modelos de liderazgo tradicionales: “Ser empática no resta autoridad, al contrario, la fortalece y la hace más sostenible en el tiempo”.

La jornada, presentada por la presidenta Sònia Gil-Gibernau y la vicepresidenta Imma Santacana, ha permitido avanzar en la definición de una hoja de ruta transformadora para el distrito 22@. Se han definido tres diferentes comisiones con grupos de mujeres que trabajarán para empoderar a otras mujeres: una comisión de igualdad, una comisión de comunicación y una comisión de liderazgo consciente.

Prioridades

La comisión ha trabajado en la identificación de prioridades para el próximo año, centrándose en cómo fortalecer la visibilidad de las mujeres, cómo impulsar su participación en sectores clave y cómo promover un liderazgo más consciente, empático y conectado con las necesidades reales del entorno.

La Comisión ‘Mujeres en Valor’ trabaja para promover un distrito más paritario, dar visibilidad y empoderamiento a las mujeres de la comunidad empresarial y fortalecer una red colaborativa que conecte iniciativas, oportunidades y talento.

Actividad

Su actividad se centra en impulsar proyectos que aborden el recorrido profesional y vital de las mujeres, desde la educación y la mentoría hasta su desarrollo en la empresa, además de fomentar la transversalidad con otras comisiones del 22@Network Barcelona, entidad dirigida por Isabel Sabadi.