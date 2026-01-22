Geopost aumentó un 9% su volumen de entregas en Navidad. Este rendimiento refleja la fuerte demanda en todo el continente. La red europea de Geopost continuó absorbiendo los altos volúmenes de envíos, manteniendo a la vez niveles de servicio de alta calidad para sus clientes y socios durante la época más activa del año.

El grupo líder en Europa en el envío de paquetes y logística para el comercio electrónico, entregó 392 millones de paquetes en toda Europa durante la temporada alta de 2025, el periodo de compras de fin de año que abarca noviembre y diciembre. Esto representa un aumento del 9,1 % en el volumen de paquetes en comparación con 2024, superando todas las expectativas.

“La temporada alta representa un momento crítico para nuestro negocio cada año. El sólido rendimiento de este año es un testimonio del arduo trabajo realizado por todos los equipos de Geopost durante este periodo y de la confianza depositada en nosotros por nuestros clientes y socios, quienes valoran la red europea robusta y confiable que hemos construido a lo largo del tiempo, ofreciendo opciones de entrega asequibles, sostenibles y prácticas que mejor se adaptan a sus necesidades”, afirmó Yves Delmas, CEO de Geopost.

Varias unidades de negocio registraron un impulso especialmente fuerte durante este periodo, como DPD Bélgica (+30,3%), SEUR en España (+17,7%) y DPD Polonia (+15,1%), lo que refleja el alcance de la presencia de Geopost en Europa.

Las entregas Out Of Home también contribuyeron al éxito de la temporada alta de este año: en Francia, se gestionaron 24 millones de paquetes entre noviembre y diciembre, con un máximo de 1,4 millones de paquetes registrado en la semana del 8 al 14 de diciembre. En Europa, el volumen de entregas fuera del domicilio creció un 29 % durante ese periodo en comparación con noviembre y diciembre de 2024.

Estos resultados muestran el enfoque continuo de Geopost en la excelencia operativa y su capacidad para respaldar el crecimiento del comercio electrónico en todos los mercados.

Geopost

Geopost, líder europeo en mensajería y soluciones para el comercio electrónico, opera en más de 50 países de todos los continentes a través de su red de marcas expertas en reparto, que incluyen: DPD, Chronopost, SEUR, BRT, Speedy, Jadlog y Asendia. Aprovechando su experiencia en el sector, Geopost sigue impulsando el desarrollo de los servicios fuera del domicilio con Pickup, una de las redes de puntos de entrega y consignas más densas de Europa, y también está ampliando sus soluciones de temperatura controlada para los sectores de alimentación y salud. En un mundo en plena aceleración y transformación, Geopost se abre paso y adopta nuevos territorios del comercio electrónico con ESW a través de Asendia.

Con 57.000 empleados, Geopost se esfuerza por hacer que el comercio sea más cómodo, rentable y sostenible para sus clientes y comunidades. Comprometida con convertirse en un referente internacional en el reparto sostenible, Geopost es la primera empresa global de mensajería que cuenta con una hoja de ruta para alcanzar las cero emisiones netas (Net Zero) en 2040 aprobada por la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Como parte del Grupo La Poste, Geopost generó unos ingresos de 15.800 millones de euros y entregó 2.100 millones de paquetes en todo el mundo en 2024.

SEUR

Nuestros más de 80 años de historia nos han permitido ser pioneros en el transporte urgente en España, con tres grandes ejes de negocio: internacional, comercio electrónico y negocio B2B.

Gracias a nuestros más de 10.000 profesionales y a nuestra flota de 6.500 vehículos, damos servicio a empresas de todos los tamaños y sectores y, como parte de Geopost, una de las mayores redes internacionales de transporte urgente, realizamos entregas en todo el mundo.

Innovación e infraestructuras

Invertimos constantemente en innovación e infraestructuras para estar más cerca de nuestros clientes y ofrecerles mayor flexibilidad a través de soluciones como Predict, sistema interactivo para concertar la entrega, o SEUR Now, para las entregas superurgentes en una o dos horas. Apostamos por la logística sostenible con la integración de sistemas de reparto alternativos en grandes ciudades como el uso de vehículos ecológicos, hubs urbanos o nuestra red de puntos Pickup con más de 10.000 puntos, entre tiendas de conveniencia y lockers.