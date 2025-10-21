ANDALUCÍA
Doce municipios andaluces, entre los de menor renta media en España

GO Fit se instala en Italia con un gimnasio en Turín

La empresa prevé nuevas aperturas en Milán y Bolonia en los próximos años. La malagueña Synergym apunta a un negocio récord de 70 millones en 2025, tras elevar sus ingresos un 46% en el tercer trimestre

Stefano Lo Russo y Mario Barbosa.
Stefano Lo Russo y Mario Barbosa. / GO fit.
Servimedia

21 de octubre 2025 - 19:02

GO Fit se instala en Italia con un gimnasio en Turín y el acto de apertura contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Stefano Lo Russo; el CEO de GO fit, Mario Barbosa; autoridades locales y diversos socios estratégicos. La nueva instalación supone un hito en la estrategia de internacionalización de la empresa, que prevé nuevas aperturas en Milán y Bolonia en los próximos años.

El nuevo centro de la compañía española está ubicado en el antiguo mercado de flores de Turín, con una inversión cercana a los 25 millones de euros. La instalación, denominada 'GO fit Mercato dei Fiori', cuenta con más de 14.000 metros cuadrados y capacidad para acoger hasta 12.000 usuarios.

"Este proyecto ha rehabilitado un edificio público en desuso, dotándolo de nuevas funciones urbanas dedicadas al deporte, un vehículo extraordinario de bienestar, salud y socialización", destacó Lo Russo durante su intervención.

Por su parte, Barbosa subrayó que Turín representa "el punto de partida ideal para construir un nuevo modelo de bienestar urbano" y definió el centro como "un espacio pensado para la ciudad y con la ciudad".

La compañía señala en un comunicado que el centro ofrece más de 150 actividades semanales, incluyendo entrenamiento funcional, actividades acuáticas, Reformer Pilates o danza. También incorpora el método GO fit, un enfoque desarrollado durante más de 15 años que combina ejercicio, nutrición, descanso y bienestar emocional.

Acuerdos previos

La llegada de GO fit a Italia ha estado apoyada por diferentes acuerdos con marcas del país como Technogym, que proporcionará un sistema de máquinas basado en inteligencia artificial y equipamiento conectado; la Universidad de Turín, con la que se medirá el impacto social y económico del proyecto; o la marca turinesa Kappa, que se encargará de vestir al personal del centro.

Características

La apertura ha generado 50 empleos directos, de los que 32 corresponden a menores de 35 años. Además, el centro se ha construido con criterios de sostenibilidad, empleando energía 100% renovable, paneles solares y sistemas de ahorro de agua, según ha informado GO fit.

Noticias relacionadas
VivaGym continúa su expansión nacional con la adquisición de dos gimnasios de Beats Fitness

También te puede interesar

Lo último

stats