Grandvalira Resorts registra récord de ocupación en las fiestas navideñas

Grandvalira Resorts ha registrado récord de ocupación en las fiestas navideñas y las buenas condiciones de nieve han sido protagonistas gracias a las múltiples nevadas y el trabajo de los equipos de terreno, que han permitido tener una de las mejores ofertas esquiables de los últimos años en esta época.

De hecho las estaciones de Grandvalira Resorts han contado con más de 336.000 días de esquí entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, superando ligeramente la ocupación del invierno pasado, que fue la mejor Navidad desde el 2019-2020, por lo que la de este año ha sido la mejor Navidad de los últimos seis años.

De media, se han abierto más de 190 kilómetros esquiables en Grandvalira durante el período de Navidad, unas condiciones extraordinarias para estas alturas de la temporada, con espesores de nieve de hasta 80 centímetros. Del mismo modo, Ordino Arcalís y Pal Arinsal han operado al 100% de las pistas y remontes durante todas las vacaciones, con espesores de hasta 135 y 100 centímetros, respectivamente, algo que tampoco se daba desde hacía años.

“El balance de las vacaciones de Navidad en las estaciones de Andorra es muy positivo, no sólo en lo que se refiere a la ocupación, igualando las cifras positivas que registramos el pasado invierno, sino especialmente en lo que se refiere a las condiciones de nieve, que han sido del todo extraordinarias para la época de la temporada en la que nos encontramos”, señaló el director de marketing de Grandvalira Resorts, David Ledesma.

El día de mayor afluencia a los dominios de Andorra fue el 29 de diciembre con un total de 34.523 esquiadores repartidos entre las 3 estaciones, una cifra que también supone el récord de esquiadores en un mismo día desde que todos los dominios del país se encuentran bajo el paraguas de Grandvalira Resorts, es decir, desde la temporada 2022-2023. En la división por estación, Grandvalira acogió ese día a 25.412 esquiadores, Pal Arinsal recibió hasta 6.088 visitantes y Ordino Arcalís un total de 3.023, aunque para esta última estación el día de mayor afluencia fue el 28 de diciembre con 3.348 personas.

La buena afluencia de esquiadores hasta ahora, junto a la previsión de reservas para las próximas semanas, permiten que las perspectivas para enero y febrero sean muy positivas en las estaciones de Andorra. “Las reservas anticipadas van a buen ritmo y nos marcan buenas previsiones para las próximas semanas, y esperamos que las condiciones puedan seguir acompañándonos”, explica Ledesma. En este sentido, las previsiones meteorológicas para los próximos días son también propicias y se esperan nuevas nevadas que contribuirán a mantener el manto nival en espléndidas condiciones y las estaciones abiertas al 100% con nieve fresca y de calidad.

Propuestas navideñas

Las actividades especiales de Navidad que han preparado las estaciones han sido muy bien recibidas un año más, tanto por esquiadores como por no esquiadores, donde las más esperadas han sido las bajadas de antorchas y lucecitas de Soldeu, Pas de la Casa y como novedad, la bajada de lucecitas que también ha celebrado Pal Arinsal. Por supuesto no ha faltado Papá Noel, que se ha dejado ver por los Jardines de Nieve de las estaciones, o esquiando por Ordino Arcalís, y ha recibido la visita de los niños en la Cabaneta d’Incles de Canillo y en el restaurante Rústic de Pal Arinsal; y los Reyes Magos que ayer llegaron con una gran cabalgata en el Pas de la Casa, y seguro han dejado muchos regalos en las casas andorranas.

Los establecimientos de restauración han funcionado al 100% y los esquiadores han compartido sus momentos musicales con DJ en directo de algunas de las terrazas. Las escuelas de esquí, por su parte, también han trabajado a pleno rendimiento y han ayudado a miles de esquiadores a mejorar su técnica. En este sentido, ha destacado el servicio Top Class, un método exclusivo de las estaciones con monitores de alto nivel, atención 100% personalizada y servicios premium como material de alta gama, vídeo-corrección y acceso a zonas VIP.

Propuestas de après-ski

Las diferentes propuestas de après-ski que ofrecen las estaciones se consolidan como parte fundamental de la visita a la nieve. Una forma de alargar las jornadas con cenas bajo las estrellas, esquí nocturno, música y mucha fiesta. En este sentido, el Wine & Meat by Jean Leon ha celebrado la primera edición de las Jazz Leon Classic Nights, una elegante velada para disfrutar de una cena de montaña con concierto de jazz en directo y que logró el pleno.

L’Abarset, por su parte, ha sido el rey indiscutible de las fiestas après-ski andorranas durante estas vacaciones. Desde el arranque de la temporada, el famoso local de El Tarter ha sumado un total de 25.000 visitantes y entre las tardes llenas de música durante la Navidad ha contado con grandes DJ de referencia como Melanie Ribbe, Anthony Godfather, DJ Oliver, Francisco Allendes o Aj Christou.

También han destacado la primera Bresh de la temporada, la fiesta más “linda” del mundo, la fiesta benéfica The Trivute y el segundo Brunch Electronik de este invierno, que llevó a 2manydjs, Ryan Elliot y Taty Alzate. Por segundo año, L’Abarset celebró una gran fiesta de Nochevieja, en la que colgó el cartel de lleno y se alargó hasta las 4 h de la madrugada con un nuevo éxito absoluto. Asimismo, el restaurante de L’Abarset ha mantenido un ritmo muy alto de reservas y comensales, que han mostrado una gran satisfacción de la experiencia gastronómica y global.