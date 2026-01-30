El doctor Rodríguez durante la realización de un tratamiento en la Unidad de Neurorradiología Intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz.

El hospital de la Fundación Jiménez Díaz refuerza su área de neurología y acaba de poner en marcha su Instituto de Neurointervencionismo, que ofrece procedimientos mínimamente invasivos para el diagnóstico y tratamiento de patologías del sistema nervioso y de la columna espinal, aunando atención integral, multidisciplinar y personalizada, con equipamiento de última generación en las manos más especializadas y expertas.

El aumento de la prevalencia de las enfermedades cerebrales, la mejora tecnológica de los dispositivos terapéuticos y el cada vez mayor número de centros especializados para su abordaje a nivel global explican la demanda creciente, nacional e internacional, de tratamientos neurovasculares.

“Nuestro equipo combina tecnología de vanguardia, formación internacional y un enfoque cercano al paciente para garantizar intervenciones seguras y eficaces”, explica Dr. Claudio Rodríguez, director del Instituto de Neurointervencionismo y jefe del Servicio de Neurorradiología Intervencionista del centro madrileño.

El objetivo, añade, es “convertirnos en centro de referencia nacional e internacional en neurointervencionismo cerebral y medular, poniendo a disposición de los pacientes nuestra excelencia asistencial, liderazgo en innovación y trato humano”. Un reto que se reflejará no solo en el plano clínico, sino también en la docencia y formación especializada de futuros profesionales y en la transferencia y avance del conocimiento a través de la innovación tecnológica y la investigación.

Para ello, el Instituto de Neurointervencionismo cuenta con el apoyo institucional de la Fundación Jiménez Díaz, su Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-FJD) y la Universidad Autónoma de Madrid a través de la Cátedra de Neurointervencionismo.

Además, “dispone de un equipo multidisciplinar formado por neurorradiólogos intervencionistas, neurólogos, neurocirujanos, anestesistas y Enfermería especializada; y unas instalaciones hospitalarias de primer nivel, con espacios adaptados y dotados de equipamiento de vanguardia, como quirófanos híbridos, angiógrafo biplano de última generación, TAC 4D, TC de energía dual, angiografía avanzada y laboratorio de simulación”, detalla el Dr. Rodríguez.

“Experiencia clínica reconocida, tecnología avanzada y atención integral, e innovación e investigación como sello de calidad son nuestras características diferenciales que constituyen la apuesta de valor del Instituto de Neurointervencionismo -continúa su director- y que aspiramos a que se traduzcan en un número creciente de pacientes exitosamente tratados, tanto nacionales como internacionales, satisfacción y resultados clínicos positivos, producción científica e innovación”.

Servicios

Concretamente, la cartera de servicios de este nuevo dispositivo asistencial abarca los tratamientos más avanzados en dos grandes ámbitos.

El primero, patología neurovascular, ofrece el diagnóstico y tratamiento endovascular de aneurismas, malformaciones vasculares, estenosis, ictus y tumores cráneo-faciales a través de técnicas como la angiografía cerebral y de troncos supraaórticos, la angiografía medular, la angioplastia y stenting de troncos supraaórticos, la angioplastia y stenting carotídeo y de vasos intracraneales, la embolización de aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas cerebrales y espinales, fístulas durales, malformaciones venosas cráneo-faciales, epistaxis y hemorragias cráneo-faciales, la embolización prequirúrgica de tumores cráneo-faciales y raquídeos y el tratamiento endovascular del ictus.

En cuanto al segundo, la patología de columna vertebral y técnicas no vasculares, el Instituto de Neurointervencionismo ofrece abordajes percutáneos para dolor crónico, hernias discales, quistes espinales, fracturas vertebrales y tumores raquídeos con un enfoque personalizado y técnicas avanzadas y mínimamente invasivas que permiten una recuperación más rápida.

Tratamientos

Cuenta para ello con rizotomía química o térmica, bloqueos nerviosos, radiofrecuencia de articulaciones facetarias, vertebroplastia y cifoplastia, sacroplastia, ablación de tumores espinales, quimioembolización de tumores de cabeza, cuello y columna y bloqueo del ganglio esfenopalatino, entre otras técnicas. Y las completa con tratamiento de quistes espinales mediante técnicas ablativas, diagnóstico y tratamiento de la hipotensión intracraneal secundaria a fugas de líquido cefalorraquídeo espinal mediante las técnicas más avanzadas, hemangiomas vertebrales, osteomas osteoides y quistes óseos aneurismáticos, entre otros tipos de tumores, tratamiento percutáneo de hernias discales, tratamiento combinado de tumores vertebrales, tratamiento ablativo de la neuralgia del trigémino y tratamiento de quistes aracnoideos espinales.

Una atención excelente, integral, multidisciplinar, personalizada e innovadora que está, además, apoyada por la Unidad de Neurorradiología Intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz, cuyas amplias, actualizadas y completas instalaciones optimizan tanto los resultados clínicos, con la máxima precisión, seguridad y eficacia en las intervenciones, como la experiencia y estancia en ella de sus pacientes.