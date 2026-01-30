El hospital de la Fundación Jiménez Díaz refuerza su área de neurología
El hospital de la Fundación Jiménez Díaz refuerza su área de neurología y acaba de poner en marcha su Instituto de Neurointervencionismo, que ofrece procedimientos mínimamente invasivos para el diagnóstico y tratamiento de patologías del sistema nervioso y de la columna espinal, aunando atención integral, multidisciplinar y personalizada, con equipamiento de última generación en las manos más especializadas y expertas.
El aumento de la prevalencia de las enfermedades cerebrales, la mejora tecnológica de los dispositivos terapéuticos y el cada vez mayor número de centros especializados para su abordaje a nivel global explican la demanda creciente, nacional e internacional, de tratamientos neurovasculares.
“Nuestro equipo combina tecnología de vanguardia, formación internacional y un enfoque cercano al paciente para garantizar intervenciones seguras y eficaces”, explica Dr. Claudio Rodríguez, director del Instituto de Neurointervencionismo y jefe del Servicio de Neurorradiología Intervencionista del centro madrileño.
El objetivo, añade, es “convertirnos en centro de referencia nacional e internacional en neurointervencionismo cerebral y medular, poniendo a disposición de los pacientes nuestra excelencia asistencial, liderazgo en innovación y trato humano”. Un reto que se reflejará no solo en el plano clínico, sino también en la docencia y formación especializada de futuros profesionales y en la transferencia y avance del conocimiento a través de la innovación tecnológica y la investigación.
Para ello, el Instituto de Neurointervencionismo cuenta con el apoyo institucional de la Fundación Jiménez Díaz, su Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-FJD) y la Universidad Autónoma de Madrid a través de la Cátedra de Neurointervencionismo.
Además, “dispone de un equipo multidisciplinar formado por neurorradiólogos intervencionistas, neurólogos, neurocirujanos, anestesistas y Enfermería especializada; y unas instalaciones hospitalarias de primer nivel, con espacios adaptados y dotados de equipamiento de vanguardia, como quirófanos híbridos, angiógrafo biplano de última generación, TAC 4D, TC de energía dual, angiografía avanzada y laboratorio de simulación”, detalla el Dr. Rodríguez.
“Experiencia clínica reconocida, tecnología avanzada y atención integral, e innovación e investigación como sello de calidad son nuestras características diferenciales que constituyen la apuesta de valor del Instituto de Neurointervencionismo -continúa su director- y que aspiramos a que se traduzcan en un número creciente de pacientes exitosamente tratados, tanto nacionales como internacionales, satisfacción y resultados clínicos positivos, producción científica e innovación”.
Servicios
Concretamente, la cartera de servicios de este nuevo dispositivo asistencial abarca los tratamientos más avanzados en dos grandes ámbitos.
El primero, patología neurovascular, ofrece el diagnóstico y tratamiento endovascular de aneurismas, malformaciones vasculares, estenosis, ictus y tumores cráneo-faciales a través de técnicas como la angiografía cerebral y de troncos supraaórticos, la angiografía medular, la angioplastia y stenting de troncos supraaórticos, la angioplastia y stenting carotídeo y de vasos intracraneales, la embolización de aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas cerebrales y espinales, fístulas durales, malformaciones venosas cráneo-faciales, epistaxis y hemorragias cráneo-faciales, la embolización prequirúrgica de tumores cráneo-faciales y raquídeos y el tratamiento endovascular del ictus.
En cuanto al segundo, la patología de columna vertebral y técnicas no vasculares, el Instituto de Neurointervencionismo ofrece abordajes percutáneos para dolor crónico, hernias discales, quistes espinales, fracturas vertebrales y tumores raquídeos con un enfoque personalizado y técnicas avanzadas y mínimamente invasivas que permiten una recuperación más rápida.
Tratamientos
Cuenta para ello con rizotomía química o térmica, bloqueos nerviosos, radiofrecuencia de articulaciones facetarias, vertebroplastia y cifoplastia, sacroplastia, ablación de tumores espinales, quimioembolización de tumores de cabeza, cuello y columna y bloqueo del ganglio esfenopalatino, entre otras técnicas. Y las completa con tratamiento de quistes espinales mediante técnicas ablativas, diagnóstico y tratamiento de la hipotensión intracraneal secundaria a fugas de líquido cefalorraquídeo espinal mediante las técnicas más avanzadas, hemangiomas vertebrales, osteomas osteoides y quistes óseos aneurismáticos, entre otros tipos de tumores, tratamiento percutáneo de hernias discales, tratamiento combinado de tumores vertebrales, tratamiento ablativo de la neuralgia del trigémino y tratamiento de quistes aracnoideos espinales.
Una atención excelente, integral, multidisciplinar, personalizada e innovadora que está, además, apoyada por la Unidad de Neurorradiología Intervencionista de la Fundación Jiménez Díaz, cuyas amplias, actualizadas y completas instalaciones optimizan tanto los resultados clínicos, con la máxima precisión, seguridad y eficacia en las intervenciones, como la experiencia y estancia en ella de sus pacientes.
