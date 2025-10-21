El Hospital Universitario General de Villalba recibe tres premios Top 20 de Iqvia. Concretamente, en la edición de este año de los galardones, en la que han participado 190 hospitales de la red público-privada española de numerosas comunidades autónomas, y cuya entrega se celebró ayer en Madrid, reuniendo a numerosos representantes de todo el ecosistema sanitario de nuestro país, el hospital villalbino recibió un total de tres premios que reconocen su excelencia hospitalaria y recogieron los correspondientes responsables de las áreas implicadas.

Este hospital público de la Comunidad de Madrid sumó ayer tres nuevos avales a su equilibro de resultados en determinadas áreas y procesos clínicos al recibir el Premio Top 20 en la categoría de 'Gestión Hospitalaria Global', además de en otras dos áreas, en la XXVI edición del programa Top20, que cada año, desde hace más de un cuarto de siglo, otorga Iqvia para reconocer las buenas prácticas del sector hospitalario en función de las áreas de especialidad y criterios de excelencia.

Entre los reconocimientos otorgados al General de Villalba, destaca el Premio Top 20 en la categoría de 'Gestión Hospitalaria Global', dentro del grupo de 'Hospitales públicos grandes', que recogieron Marta del Olmo, gerente territorial del hospital; el doctor Jorge Short, gerente territorial adjunto; y el doctor Ignacio Maestre, gerente.

Iqvia reconoció también al hospital villalbino con el Premio Top 20 en el área de 'Respiratorio', que fue recogido por la doctora Ana Retegui, especialista del Servicio de Neumología; Natalia Rodríguez, técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del mismo servicio; y el doctor Maestre.

Asimismo, el doctor José Emilio Hernández y Alicia Roldán, jefe y enfermera, respectivamente, del Servicio de Urología, junto al doctor Maestre, recibieron el galardón Top 20 en el Área de 'Riñón y Vías Urinarias' en el nivel de 'Hospitales con nefrología médica'.

El Hospital Universitario General de Villalba se ha hecho con los tres premios Top 20, destacando entre los 190 hospitales participantes, públicos y privados, de distintas comunidades autónomas, entre los que se han reconocido a los más avanzados y eficientes, en función de su tamaño y gestión, en 11 áreas. Estas son las citadas 'Respiratorio' y 'Riñón y Vías Urinarias', junto a 'Músculo-esquelético', 'Sistema Nervioso', 'Corazón', 'Pediatría', 'Mujer', 'Costes Hospitalarios', 'Digestivo', 'Atención al Paciente Crítico' y 'Urgencias' -especialidades estas dos últimas en las que el hospital villalbino también ha sido finalista-, además de 'Gestión Hospitalaria Global'.

Según explica la organización, este programa está basado en indicadores objetivos obtenidos a partir de información extraída del conjunto mínimo básico de datos que todos los centros reportan acerca de los pacientes hospitalizados, y en el que participan hospitales públicos y privados de manera gratuita, voluntaria y anónima; un proceso de comparación en el que los centros no se evalúan conjuntamente, sino que se analizan en base al establecimiento de niveles según su tamaño y su grado de especialización.

Servicio Madrileño de Salud

El Hospital Universitario General de Villalba es un centro sanitario público integrado en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que ofrece atención sanitaria en más de 30 especialidades médicas y quirúrgicas, y con equipamiento de la más alta tecnología sanitaria, a unos 124.000 habitantes del noroeste de la Comunidad de Madrid. En concreto, a los vecinos de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado Mediano, aunque cualquier madrileño que lo desee puede escoger este hospital a través de la Libre Elección.

Equipamiento

Su infraestructura sanitaria ofrece más de 200 habitaciones individuales y equipamiento de la más alta tecnología sanitaria como un TAC, dos resonancias magnéticas, una sala de hemodinámica, una sala de medicina nuclear con gammacámara y 12 equipos para las salas de radiología digital e imagen médica (con, entre otros, dos mamógrafos y cuatro ecógrafos).

El hospital está dotado asimismo con 12 puestos de UCI, 85 de urgencias, 47 puestos de Hospital de Día, nueve quirófanos, dos salas de dilatación, cuatro paritorios, 94 consultas y gabinetes de exploración y 18 puestos de hemodiálisis, entre otros.