Huawei se supera en innovación batiendo su propio récord en registro de patentes

Huawei se ha superado en innovación batiendo su propio récord de registro de patentes que en 2024 se situó en 37.000 nuevas licencias. Este hito consolida su posición como una de las compañías tecnológicas más activas a nivel global en el ámbito de la propiedad intelectual.

La empresa de telecomunicaciones ha señalado en su sexto Foro de Innovación y Propiedad Intelectual que ya cuenta con más de 150.000 patentes activas registradas a nivel mundial.

Asimismo, este liderazgo en licencias ha permitido que más de 2.700 millones de dispositivos 5G, más de 1.200 millones de equipos Wi-Fi y más 3.200 millones de dispositivos multimedia utilicen patentes de la compañía. Además, un total de 48 empresas de la lista Fortune Global 500 poseen directa o indirectamente licencias de Huawei.

Durante 2024, los ingresos de Huawei por licencia de patentes ascendieron a aproximadamente 630 millones de dólares. Además, las regalías por patentes que la compañía ha pagado a lo largo de los años casi triplican la cantidad de regalías recibidas, reforzando así su enfoque basado en la innovación abierta y en la colaboración con otras compañías.

Esfuerzo inversor en I+D

En este sentido, durante el año pasado, la inversión de Huawei en I+D alcanzó casi los 22.000 millones de euros, lo que representa un 20,8% de sus ingresos totales. Con todo ello, la cifra de inversión en I+D de Huawei en la última década supera los 151.000 millones de euros.

Estructura de la compañía

Este esfuerzo inversor en I+D también se refleja en la estructura de la compañía, a finales de 2024, el 54,1% de empleados de Huawei trabajaban en áreas relacionadas con la innovación y el desarrollo.