La IA de Google sitúa a Iberdrola, Cellnex y Caixabank como líderes del IBEX35, junto a Laboratorios Rovi y Bankinter pues destacan en cuanto a su reputación corporativa. Así lo recoge el último análisis semanal de RepIndex.ai correspondiente al periodo 2-8 de marzo de 2026.

El informe sitúa a Iberdrola en primera posición con una puntuación de 79 sobre 100, consolidando su liderazgo reputacional dentro del ecosistema de inteligencia artificial gracias a su presencia constante en medios económicos internacionales y a la visibilidad de sus proyectos en energías renovables.

En segundo lugar, aparece Cellnex Telecom, con 73 puntos, impulsada por la narrativa sobre el despliegue europeo de infraestructuras 5G y la percepción de compañía defensiva en el sector tecnológico.

CaixaBank ocupa la tercera posición con 73 puntos, destacando por la consistencia de su comunicación financiera y la disponibilidad de documentación regulatoria accesible, factores que Gemini valora positivamente al analizar la reputación corporativa.

El ranking lo completan Laboratorios Rovi, con 72 puntos, impulsado por la percepción de innovación farmacéutica, y Bankinter, también con 72 puntos, favorecido por la cobertura mediática de sus avances en banca digital y fintech.

Modelo Google Gemini

Según el informe, el modelo Google Gemini tiende a otorgar puntuaciones más altas a empresas con fuerte presencia en prensa económica internacional, noticias recientes y referencias en buscadores, lo que explica el liderazgo de compañías con elevada visibilidad informativa durante la semana analizada. En el conjunto del índice, la mediana reputacional algorítmica del IBEX-35 se sitúa en 63 puntos, en una zona considerada “media-alta” por los analistas de RepIndex, con diferencias de percepción entre modelos de inteligencia artificial que pueden llegar a 39 puntos en algunos casos.

RepIndex analiza semanalmente 35 compañías del IBEX-35 mediante seis modelos de inteligencia artificial —ChatGPT, Perplexity, Google Gemini, DeepSeek, Grok y Qwen— para medir cómo describen y valoran las empresas cuando son consultadas por usuarios.

La plataforma evalúa ocho dimensiones reputacionales, entre ellas narrativa corporativa, calidad de fuentes, actualidad informativa, coherencia de datos y gestión de controversias, con el objetivo de medir la “percepción algorítmica” de la reputación empresarial en el nuevo ecosistema informativo dominado por asistentes de inteligencia artificial.

Reputación corporativa

Según el informe, la creciente influencia de estos sistemas implica que la reputación corporativa empieza a definirse también en los algoritmos de IA que responden a millones de consultas cada día sobre empresas, sectores y mercados.