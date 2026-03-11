Indra llevará a Bedex sus novedades en el desarrollo de sistemas de defensa aérea y antiaérea

Indra llevará a Bedex (Brussels European Defence Exhibition & Conference) sus novedades en sistemas de defensa aérea y antiaérea pues presentará sus soluciones contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS), diseñadas para detectar, identificar y neutralizar drones que puedan poner en riesgo infraestructuras críticas, instalaciones militares o despliegues operativos. Estas capacidades ya se encuentran disponibles en las Fuerzas Armadas españolas mediante la solución ARACNE, desarrollada en colaboración con EM&E.

Estos sistemas refuerzan, además, las capacidades de los sistemas de defensa aérea integrada de Indra, basados en radares de vigilancia aérea Lanza 3D, la nueva familia de radares Full AESA MTR y el sistema de mando y control aéreo AirDef, con el que las Fuerzas Armadas españolas protegen en la actualidad el espacio aéreo español.

La feria europea tiene lugar en Bruselas del 12 al 14 de marzo muestra las últimas y más modernas capacidades de defensa aérea, antidrón, ciberdefensa y plataformas de inteligencia que los países europeos y la Unión Europea están demandando para hacer frente a nuevas amenazas, como las derivadas de los ataques con drones y la guerra híbrida.

La directora comercial internacional de Defensa de Indra, Teresa Cabezón, afirmó que “nuestra tecnología se encuentra al más alto nivel, por delante de la de los países más avanzados en lo que a defensa aérea, ciberdefensa y digitalización de ejércitos se refiere. Nuestros sistemas despiertan un gran interés y los programas que se pondrán en marcha en Europa nos dan la oportunidad de convertirnos en líder global”.

Indra se ha convertido en un referente en Europa en sistemas de defensa aérea y antiaérea, al haberse adelantado en el desarrollo de sistemas con una arquitectura abierta, modular e interoperable, que permiten combinar sensores y sistemas de distintos alcances para generar una defensa multicapa en profundidad. Esta capacidad es clave para hacer frente a ataques simultáneos de drones, misiles o aeronaves de combate, al permitir contrarrestarlos de forma progresiva y con mayor antelación.

La integración de capacidades antidrón y de defensa aérea y antiaérea resulta especialmente relevante en este momento, en el que se estudian iniciativas para reforzar la protección del flanco oriental mediante redes avanzadas de detección y mitigación de amenazas aéreas. Países como Bélgica también están reforzando sus capacidades y exploran colaboraciones con socios tecnológicos.

Junto a las capacidades en defensa aérea, la compañía mostrará su sistema de conciencia cibersituacional Cysas Indra, una solución pionera que fusiona información procedente del mundo físico y del ciberespacio para evaluar el impacto de los ciberataques sobre la misión en curso. El sistema facilita la capacidad de reacción ante incidentes y agiliza la toma de decisiones al proporcionar una visión integrada, en tiempo casi real, a lo largo de toda la cadena de mando.

CYSAS forma parte, a su vez, de IndraMind, la plataforma de inteligencia orientada a la gestión e integración de datos en entornos militares y de doble uso, que la compañía presenta por primera vez en un foro internacional.

IndraMind permite la integración masiva de algoritmos de inteligencia artificial entrenados para apoyar la toma de decisiones de los mandos militares, así como la gestión coordinada de sistemas de vigilancia y seguridad basados en múltiples sensores. Este enfoque facilita una gestión más eficiente de la información operativa, mejora la coordinación entre sistemas y contribuye a una respuesta más rápida ante situaciones de emergencia o amenazas complejas.

La exhibición de todas estas capacidades se completará con una agenda de encuentros institucionales durante la feria, en los que Indra dará a conocer el potencial de la industria española de defensa ante representantes de instituciones europeas, la OTAN y autoridades belgas.

Indra

Indra es la multinacional española de referencia y una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio que, a través de la tecnología, protege nuestro modo de vida actual y se anticipa a las necesidades del futuro.

Su comprometido equipo de expertos, su profundo conocimiento del negocio y de las últimas tecnologías, y su capacidad única de innovación e integración de sistemas, la convierten en el socio tecnológico de confianza para las operaciones clave y la digitalización de sus clientes en todo el mundo.

Estrategia de alianzas

Gracias a su liderazgo en grandes programas y proyectos europeos, así como a su espíritu de colaboración y estrategia de alianzas, impulsa el ecosistema industrial e innovador en estos sectores.

Indra es una empresa de Indra Group, grupo que a cierre del ejercicio 2025 tuvo unos ingresos de 5.457 millones de euros, con presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.