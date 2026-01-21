Isdin renueva el Top Employer que certifica sus políticas de bienestar hacia las personas

Isdin ha renovado el sello de Top Employer que certifica sus políticas de bienestar hacia las personas. Este año, la posición de Isdin se ha mantenido en el Top 15 de las 146 empresas certificadas en España, aumentando su puntuación respecto a 2025: con un 97,5, cuando la media de las empresas españolas es del 87. En un comunicado, la firma resalta que se consolida así "como uno de los referentes nacionales en liderazgo y gestión de personas, reforzando su atractivo como empleador dentro del sector de la salud".

El laboratorio internacional líder en fotoprotección y dermatología, ha sido reconocido con esta certificación por octavo año consecutivo. Este distintivo valora a las empresas que destacan por la excelencia en sus políticas de bienestar hacia las personas y por la calidad de sus condiciones laborales.

La certificación obtenida por Isdin pone de manifiesto su apuesta por un entorno de trabajo saludable, inclusivo y motivador, en el que el bienestar, el crecimiento profesional y el empoderamiento de los profesionales forman parte esencial de la estrategia corporativa.

La compañía refuerza así un modelo centrado en las personas, impulsando iniciativas orientadas al bienestar integral, el aprendizaje continuo y una experiencia de empleado coherente con los valores de la organización.

“Este reconocimiento es el resultado de una forma de entender la compañía en la que las personas son protagonistas. Nuestro compromiso es seguir construyendo un entorno donde cada profesional se sienta cuidado, escuchado y acompañado en su desarrollo porque estamos convencidos de que el impacto positivo empieza por cómo cuidamos a quienes forman parte de Isdin”, indicó Áurea Benito, people director de Isdin .

A lo largo de estos años, la compañía ha desarrollado un modelo de liderazgo propio basado en tres pilares fundamentales: cuidar, ofreciendo condiciones y acciones que priorizan la salud, el bienestar y la conciliación; empoderar, proporcionando a las personas las herramientas, la autonomía y la confianza necesarias para desplegar todo su potencial; y retar, promoviendo el crecimiento profesional a través de nuevos desafíos y oportunidades de desarrollo.

Top Employers Institute es la autoridad global en el reconocimiento de la excelencia en las prácticas de personas, y el sello 'Top Employer' es un programa de certificación internacional que evalúa a compañías de más de 125 países y regiones, que reconoce a las organizaciones con las mejores condiciones laborales tras analizar y auditar más de 600 buenas prácticas de Recursos Humanos.

Empresa Dermosaludable

La apuesta de Isdin por el bienestar y la salud de las personas se vio reforzada el pasado año con la obtención del sello 'Empresa Dermosaludable', un distintivo que valora a aquellas organizaciones comprometidas con el cuidado de la salud de la piel en el entorno laboral. Este reconocimiento reafirma la visión de la compañía de promover hábitos saludables y prevenir riesgos, integrando la dermatología y la fotoprotección también en el ámbito del trabajo.

Cultura sólida, humana y sostenible

El laboratorio reafirma su compromiso de seguir impulsando una cultura sólida, humana y sostenible, que fomente el orgullo de pertenencia y desarrollo personal. De hecho, en los últimos años, Isdin ha trabajado para fomentar el sentimiento de comunidad entre sus empleados, con iniciativas como el espacio My Isdin, un punto de encuentro para las personas que conforman la compañía.