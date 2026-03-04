Javier Pérez pasa a ocupar la Dirección Comercial de GlobalSuite Solutions para España y Portugal, un cargo en el que será responsable de definir e implementar la estrategia comercial en esta zona estratégica, impulsar nuevas oportunidades de negocio, reforzar el ecosistema de partners y acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación en el ámbito GRC.

La compañía multinacional tecnológica experta en soluciones de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) busca con este nombramiento consolidar su posicionamiento en el mercado ibérico e impulsar una nueva etapa de crecimiento en la región.

Javier Pérez es Licenciado en Ciencias Empresariales y cuenta con un Máster en Gestión y Administración de Empresas. Su formación académica en gestión empresarial ha sido la base de una sólida trayectoria profesional marcada por el liderazgo comercial y la dirección estratégica en entornos multinacionales.

Con más de 25 años de experiencia, Javier ha desarrollado su carrera en compañías tecnológicas e industriales de ámbito internacional como Motorola Solutions, donde ejerció como Director para el sur de Europa gestionando mercados en más de 10 países, así como sus roles en Zetes y Trablisa Integrated Security desempeñando responsabilidades de alta dirección comercial y estrategia de ventas.

A lo largo de su trayectoria, Javier ha destacado por su capacidad para diseñar e implementar planes estratégicos de ventas, desarrollar equipos de alto rendimiento, abrir nuevos mercados y fortalecer relaciones con clientes estratégicos en entornos B2B complejos y altamente competitivos.

un paso estratégico

“La incorporación de Javier supone un paso estratégico para seguir acelerando nuestro crecimiento en Iberia”, afirma Antonio Quevedo, CEO de GlobalSuite Solutions. “Su amplia experiencia en dirección comercial, liderazgo de equipos y desarrollo de negocio internacional será clave para consolidar nuestra presencia en el mercado y continuar aportando valor a nuestros clientes”.

Con este nombramiento, GlobalSuite Solutions continúa fortaleciendo su estructura directiva y avanzando en su plan de expansión, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenible y la excelencia comercial.

GlobalSuite Solutions

GlobalSuite Solutions es una innovadora plataforma GRC que automatiza la gestión de riesgos, garantiza el cumplimiento de las normativas y optimiza los procesos. Además, ofrece servicios especializados de asesoramiento y consultoría personalizados en cada sector, brindando valor añadido a las organizaciones que pueden obtener una ventaja competitiva al convertir la gestión de riesgos en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento a largo plazo.

Actualmente, más de 2.000 empresas utilizan sus soluciones en una amplia variedad de sectores, incluyendo finanzas, industria, energía, transporte, telecomunicaciones, retail, alimentación, salud, farmacéutico y gobierno.