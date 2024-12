L'Oréal abre una nueva edición de sus premios nacionales

L'Oréal ha abierto una nueva edición de sus premios nacionales en virtud del programa que desarrolla con la Unesco con el objetivo de reconocer la labor de investigadoras de todo el mundo. Se trata del galardon ‘For Women in Science’ que abre hoy el plazo de inscripción para participar en la XIX edición de sus premios nacionales.

En concreto en España concede cinco galardones dotados con 15.000 euros a cinco proyectos liderados por científicas menores de 40 años para que continúen su desarrollo en centros de investigación de nuestro país. En esta nueva edición, los proyectos de investigación que se presenten deberán estar enfocados en un área de las Ciencias de la Vida y Medioambiente (como biología, bioquímica, biofísica, genética, fisiología, neurociencia, biotecnología, ecología y etología, u otras áreas comprendidas bajo esta denominación…).

“Desde L’Oréal Groupe nos sentimos enormemente orgullosos de llevar más de 20 años impulsando en España nuestro programa en colaboración con la Unesco, ‘For Women in Science’, que reconoce los proyectos liderados por las mujeres en el ámbito de la ciencia. Una iniciativa necesaria ya que, pese a llevar años siendo mayoría en las universidades, las mujeres todavía ocupan sólo el 33,46% de las cátedras, dirigen únicamente el 24,51% de los proyectos de transferencia de conocimiento y, además, sólo el 23,69% de los fondos de cátedras son captados por investigadoras, afirma Juan Alonso de Lomas, CEO de L’Oréal España y Portugal. “Con más de 4.000 científicos trabajando en nuestra compañía, demostramos nuestra apuesta rotunda por la ciencia para crear una belleza segura y eficaz. Porque el mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita mujeres y, con ‘For Women In Science’ contribuimos a impulsarlo”, añade.

El plazo para presentar candidatura estará abierto hasta el 4 de diciembre (incluido) y la inscripción deberá realizarse a través del sitio web oficial del programa. De este modo, entre los requisitos que se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar a las ganadoras, destacan la calidad científica del proyecto presentado y su contribución a la sociedad, en la que se valorará, entre otros aspectos, la perspectiva de género.

Otras de las variables que se considerarán son el carácter innovador, contribución para aportar mayor conocimiento en su campo de investigación y aplicación práctica de la investigación, la carrera académica y profesional de la Investigadora, y la actividad desarrollada por el centro en materia de apoyo y difusión del trabajo realizado por mujeres en el ámbito científico, así como de la promoción de esta diciplina entre los más jóvenes.

Las candidaturas serán analizadas en primera instancia por una comisión técnica de evaluación y, en una fase posterior, por un jurado compuesto por eminencias científicas de Universidades y Organismos de Investigación públicos y privados españoles.

Liderazgo femenino en el ámbito científico

Desde su creación en 1998, el programa L’Oréal-Unesco "For Women in Science", ha reconocido a más de 4.100 científicas de todo el mundo. El Premio Internacional, que reconoce la trayectoria y las investigaciones excepcionales de mujeres científicas para que inspiren a la próxima generación, cuenta entre sus premiadas con las españolas Salas y Ángela Nieto y con ganadoras de un Premio Nobel, como la bioquímica Katalin Karikó, quien recibió este reconocimiento en 2023, un año después del premio L'Oréal-Unesco ‘For Women in Science’; o Anne L'Huillier, investigadora y profesora de física atómica, que fue reconocida por L’Oreal y la Unesco en 2011 y recibió también el Premio Nobel el pasado año.

Jurado de expertos

Alternando cada dos años entre Ciencias de la Vida y Ciencias de los Materiales, estas investigadoras excepcionales, seleccionadas por un jurado de expertos de renombre internacional, son premiadas con una dotación económica de 100.000 euros para financiar sus investigaciones y que sigan contribuyendo de forma crucial al progreso de la ciencia.

En su andadura en España, el programa ha reconocido el trabajo de 87 investigadoras, a las que ha otorgado ayudas por un valor de alrededor de 1,5 millones de euros.