Madrid se afianza en el segmento del lujo pues la ciudad ha reforzado esta apuesta con la apertura de hoteles de superlujo y la inauguración de espacios comerciales de alta gama, en el marco de la campaña 'Madrid 7 Estrellas, la mejor tienda del mundo', impulsada por la Comunidad Madrid.

Según datos del Barnes City Index 2025, la capital española encabeza el ranking de las ciudades más codiciadas entre quienes poseen un patrimonio neto superior a los 30 millones de dólares. Por delante de Dubai, Miami y Mónaco, Madrid se ha convertido en un destino premium para aquellos que buscan experiencias de alta gama y una amplia oferta gastronómica y cultural.

El interés de los viajeros internacionales por Madrid procede en gran medida de turistas de alto poder adquisitivo, con especial protagonismo de visitantes asiáticos. La ciudad ha reforzado esta apuesta con la apertura de hoteles de superlujo y la inauguración de espacios comerciales de alta gama, en el marco de la campaña 'Madrid 7 Estrellas, la mejor tienda del mundo', impulsada por la Comunidad Madrid.

Según el informe 'El turista de élite', elaborado por Global Blue para Círculo Fortuny, el gasto de los visitantes extracomunitarios se disparó un 164% entre junio de 2023 y mayo de 2024, hasta alcanzar los 2.500 millones de euros en compras, un 40% más que antes de la pandemia.

El comercio exclusivo en Madrid se concentra en enclaves como la Galería Canalejas y la Milla de Oro, que recorre las emblemáticas calles de Serrano y Ortega y Gasset, donde se agrupan las principales firmas de moda y joyería internacional. A esta oferta consolidada se suma la experiencia diferencial que aportan los grandes almacenes de lujo, como El Corte Inglés de Castellana y Serrano, que ofrecen servicios exclusivos de personal shopper, salas VIP, gastronomía selecta y gestión de tax free.

Oferta hotelera

El crecimiento de la metrópoli como destino de lujo ha estado acompañado por una expansión de su oferta hotelera. En los últimos años, reconocidas cadenas internacionales han abierto en la capital, con alojamientos que destacan por su exclusividad y un servicio excepcional.

La reciente inauguración de The Madrid Edition, a escasos metros de la Puerta del Sol, o el próximo hotel boutique que albergará el edificio Metrópolis de la calle Alcalá son solo algunos ejemplos de las nuevas incorporaciones al panorama de los grandes hoteles de lujo en Madrid.

Gastronomía

El reconocimiento de Madrid como epicentro del lujo también abarca su oferta gastronómica, con chefs y restaurantes premiados que elevan la experiencia culinaria. Restaurantes como KŌ By 99 Sushi Bar, Kabuki o el reciente Makoto Madrid se han adaptado al perfil cosmopolita de los nuevos turistas, fusionando la cultura asiática y mediterránea, y acompañando sus propuestas con bebidas premium, cada vez más demandadas, de casas internacionales como Suntory Global Spirits, que cuenta con marcas como los whiskies Hibiki y Yamazaki o la ginebra Roku.

A ellos se suman establecimientos como Chispa Bistró y VelascoAbellà, que han ingresado recientemente la lista de restaurantes madrileños distinguidos por la Guía Michelin, junto a referentes ya consolidados como DiverXO, Coque y Deessa.