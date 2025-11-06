McKinsey & Company analiza el valor que las nuevas generaciones dan a los artículos de lujo

McKinsey & Company ha analizado el valor que las nuevas generaciones dan a los artículos de lujo y así lo refleja el informe 'The State of Fashion Luxury 2025' que confirma que los jóvenes valoran la transparencia, la sostenibilidad y las experiencias personales ligadas al producto. En ese contexto, la joyería artesanal se convierte en un símbolo del lujo consciente: piezas únicas, creadas con técnica y sensibilidad, que dialogan con el tiempo y con quien las lleva.

El valor de las joyas artesanales y de las piedras preciosas que perduran se ha ido redefiniendo y de ello ha tomado buena nota las grandes firmas referentes de alta joyería en España. En una era marcada por la inmediatez, la nueva generación de consumidores de lujo - liderada por los millennials - valora la autenticidad, la trazabilidad de los materiales y el propósito detrás de las marcas que los fabrican. Ya no se trata de acumular piezas, sino de poseer objetos con significado.

Marcas como Rabat, con una larga tradición artesanal en España, reflejan esta transformación. En sus talleres, cada gema natural se selecciona individualmente y se trabaja de manera manual, respetando su origen y personalidad. La proporción, la simetría y la calidad del pulido - los pilares de las llamadas 4 Cs (color, claridad, corte y quilataje) - siguen siendo el punto de partida para revelar el brillo y la identidad de cada piedra.

Un reflejo de ello es su colección Rabat Diamonds, cada diamante natural cumple con los estándares internacionales como el Proceso de Kimberley, un sistema que certifica que las gemas provienen de fuentes legítimas y éticas. A partir de ahí, los maestros artesanos interpretan la piedra con precisión y sensibilidad, dando forma a piezas únicas que combinan perfección técnica y emoción.

También en el mundo de la relojería, firmas como Jaeger Le-Coultre comparten esa misma filosofía: unir precisión técnica y trabajo artesanal para crear piezas únicas. Cada reloj combina tradición suiza y diseño contemporáneo, recordando que el verdadero lujo sigue residiendo en los detalles y en la destreza de quien los crea.

Excelencia y autenticidad

En ambos casos, la excelencia nace del detalle y de la capacidad de convertir técnica y emoción en una creación única. Ambas representan una misma corriente: la de un lujo que pone en valor lo hecho a mano, la excelencia y la autenticidad.

Y es que más del 60 % de los consumidores millennials afirma que prefieren invertir en piezas duraderas y con propósito antes que, en compras impulsivas, según el estudio de Bain & Company, Luxury Goods Worldwide Market Study 2024. La joya artesanal encarna esa búsqueda de permanencia y autenticidad.

Responsabilidad, ética y herencia

El auge del consumo responsable también impulsa el interés por marcas que garantizan la procedencia ética de las gemas naturales y el uso de materiales reciclados o trazables. La sostenibilidad ha pasado de ser una tendencia a convertirse en un criterio de compra: el 72 % de los compradores de lujo menores de 40 años asegura que solo invierte en firmas con prácticas responsables (Deloitte Global Powers of Luxury Goods 2024).

Iniciativas como la del Responsible Jewellery Council (RJC), de la que forman parte Rabat, Bulgari y otras casas de alta joyería, garantizan estándares internacionales de responsabilidad social y ambiental en todo el proceso de creación. Estas certificaciones dan forma a un lujo más transparente, donde la belleza no se entiende sin compromiso. Más allá de los sellos, lo que distingue a una joya artesanal es su capacidad de conservar valor y significado con el paso del tiempo.