Casi la mitad de los parados españoles mayores de 50 años lleva más de un año buscando empleo

El 45% de los parados mayores de 50 años en España lleva más de un año buscando empleo sin conseguirlo, de manera que es el colectivo que más sufre el desempleo de larga duración, a pesar de que el envejecimiento de la población ha hecho que el número de trabajadores sénior se duplique en los últimos 20 años, hasta situarse en el entorno de los ocho millones.

Estas son las principales conclusiones de un estudio realizado por Asempleo, la patronal de agencias de empleo y empresas de trabajo temporal en España, en el que advierte de que el colectivo de personas de más de 50 años es el único que ha aportado de forma “decisiva y significativa” al aumento de la población económicamente activa en los últimos 20 años.

El repunte del peso de trabajadores sénior pone de relieve tanto el envejecimiento de la población como la necesidad de integrar a este grupo de población a la rueda del empleo mediante “políticas eficaces”. Así, el dinamismo del ‘colectivo senior’ ha compensado el descenso de la actividad en grupos de edad más jóvenes, donde los menores de 25 años han caído un 27,3% y la franja de 25 a 50 años ha disminuido un 2,2%.

Para el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, a pesar de este crecimiento del colectivo senior en la población activa, el mercado de trabajo muestra una “preocupante paradoja”, pues no es capaz de absorber eficazmente a todas las personas mayores de 50 años que quieren trabajar.

“Mientras el desempleo juvenil ha disminuido y el de la franja de 25 a 50 años se ha mantenido estable, el número de parados mayores se ha multiplicado por más de dos desde 2005”, ahondó Cruañas.

Lo anterior convive con la realidad del mercado laboral español, en el que casi cuatro de cada 10 empleos los ocupa una persona mayor de 50 años. Para la patronal, esta realidad evidencia un cambio estructural en la configuración del tejido productivo donde el dinamismo tradicionalmente asociado a la juventud ha sido reemplazado por una fuerza laboral más experimentada, pero también más envejecida.

A juicio de Asempleo, este fenómeno responde tanto a dinámicas demográficas (caída de la natalidad, aumento de la esperanza de vida) como a reformas normativas (aumento de la edad de jubilación y condiciones más restrictivas para el retiro anticipado).

En concreto, en 2005, hay 3,7 millones de ocupados seniors (19,7% del total); en 2025, esa cifra ascendió hasta los 7,9 millones del total de personas trabajando.

En cambio, el empleo de los menores de 25 años pasó de 2 millones a 1,3 millones, mientras que el de la franja de 25 a 50 años cayó ligeramente, de 13,3 a 12,9 millones. El 57% del aumento del empleo senior corresponde a mujeres, consolidando así una doble dinámica de envejecimiento y feminización del empleo.

Asimismo, Asempleo avisa al conjunto de los responsables públicos y privados de que este crecimiento de la población activa y del empleo senior no es suficiente para integrar a un “colectivo fundamental” en la realidad del trabajo del país.

“La situación se agrava por la escasez de vacantes en España, que históricamente se sitúa por debajo del 1%, limitando drásticamente las posibilidades de recolocación para este perfil”, analiza esta patronal.

Igualmente, señala que el 'edadismo' y la falta de oportunidades adaptadas están penalizando la experiencia. “Es incomprensible que, con tasas de vacantes tan bajas en Europa, no estemos creando los cauces necesarios para la recolocación de profesionales de más de 50 años que, por otra parte, se está comprobando que aportan competitividad, estabilidad y compromiso en las plantillas”, agregó el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.

El informe de Asempleo subraya que la brecha es “especialmente crítica” para las mujeres mayores de 50 años, que enfrentan una doble discriminación y desde 2020 superan en desempleo a los hombres, “todo ello con el perjuicio añadido para sus futuras pensiones de jubilación y para la sostenibilidad del propio sistema de pensiones”.

En síntesis, Asempleo indica que la “paradoja” está servida”, ya que aunque son más, y ocupan más puestos de trabajo, son la población que menos encuentra empleo y que más presiona la tasa de paro en España.