Murtra propone reforzar la soberanía digital de Europa

Marc Murtra, presidente de Telefónica, se muestra partidario de reforzar la soberanía digital de Europa y advierte que detrás de cada uno de los productos digitales que han transformado nuestra vida cotidiana están gigantes estadounidenses que ostentan oligopolios en mercados muy amplios.

Ha defendido en una entrevista en el diario francés 'Les Echos' la necesidad de iniciar un proceso de consolidación en Europa para poder invertir “de forma masiva en nuestra soberanía digital” y poder competir con los gigantes de Estados Unidos y China.

Murtra explica que durante los últimos 25 años Europa ha priorizado en el sector teleco “la competencia y los precios” mientras EEUU y China “han priorizado la tecnología”. En este contexto, considera que “debemos preguntarnos cuál es nuestra prioridad”. “Dada la situación peligrosa en la que nos encontramos desde el punto de vista tecnológico, debemos avanzar hacia el desarrollo de productos digitales europeos”, ha defendido.

“Toda la brecha económica entre Europa y Estados Unidos es atribuible a estos gigantes digitales, cuya mitad de los ingresos proviene del continente europeo. Si queremos tener una verdadera autonomía estratégica, debemos ser capaces de tener grandes grupos europeos”, explica. En este sentido, asegura que las empresas de telecomunicaciones “son las más capaces para afrontar este desafío”.

Tres operadoras por país

En la entrevista en el diario francés, Murtra recuerda que Europa cuenta con 38 operadores mientras que en China, Japón o EEUU solo tres compañías cubren todo el mercado. Así, explica que tres es el número ideal de operadores por país, ya que “si solo hay dos hay poca competencia y no es eficiente” y cuatro “simplemente no es económicamente viable”.

Así, argumenta que alcanzar esa cifra permitiría “invertir masivamente en nuestra soberanía tecnológica” y recuerda que hay países como India o Brasil en los que la consolidación “no ha provocado aumentos de precios”.

Una vez conseguido esto, Murtra explica que en una segunda fase se podría iniciar “una verdadera consolidación a nivel europeo”. “No es tan complicado desde un punto de vista técnico. Sobre todo, nos permitirá invertir masivamente en nuestra soberanía tecnológica”, indica.

Europa y Brasil

Con respecto a las ventas de activos en Latinoamérica llevadas a cabo desde su llegada a la presidencia, Marc Murtra ha señalado que Telefónica ha decidido retirarse de los países hispanohablantes de la región porque no podían ser rentables en esos mercados al haber “competidores extremadamente agresivos en precios”.

Por el contrario, la compañía sí ha apostado por Brasil, un mercado con una economía “casi equivalente” a la de toda Hispanoamérica y con solo tres grandes operadores de telecomunicaciones.

El presidente de Telefónica explica en la entrevista que la compañía se está volviendo a centrar en Europa, y particularmente en España, donde “un ajuste de la plantilla nos permitirá ser más eficientes y tener margen de maniobra para aprovechar futuras oportunidades, especialmente en Brasil, Reino Unido, Alemania y España”, concluye.