Nexture se hace con Frulact que ha sido vendida por Ardian

Nexture se ha hecho con Frulact que ha sido vendida por Ardian, la firma de inversión privada líder a nivel mundial. Con sede en Oporto (Portugal), Frulact es una plataforma de soluciones de ingredientes naturales que fabrica una gama completa y complementaria de productos, entre los que se incluyen soluciones para sistemas alimentarios, aromas líquidos especializados e ingredientes especiales de origen vegetal para productos lácteos, helados, postres y bebidas, entre otras aplicaciones.

Frulact emplea a más de 850 personas, opera 11 instalaciones en Europa (Portugal, Francia, Suiza y Alemania), África (Marruecos y Sudáfrica) y América del Norte (Canadá y Estados Unidos), vende sus productos en más de 50 países y generó unos ingresos de aproximadamente 265 millones de euros en el periodo de 12 meses que finalizó el 30 de septiembre de 2025.

Fue adquirida por Ardian en mayo de 2020. Bajo la propiedad de Ardian, el Grupo se ha expandido significativamente mediante una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico, convirtiéndose en uno de los tres principales actores del mercado de soluciones para sistemas alimentarios con presencia transatlántica. Durante este periodo, Frulact ha completado dos adquisiciones en Europa y Norteamérica, y ha ampliado su presencia industrial en ambas regiones, incluida la inauguración de una nueva planta de última generación en Estados Unidos. Esto ha permitido a la empresa multiplicar por aproximadamente 2,5 sus ingresos.

“Ha sido un verdadero placer trabajar junto a Dinorah, Paulo, Rogerio, Clara y Luis, y su extraordinario equipo de Frulact. Nos enorgullece haber apoyado la transformación de Frulact, que ha pasado de ser una empresa familiar de gran éxito a convertirse en líder mundial en su sector. Juntos, hemos alcanzado hitos importantes, como un crecimiento orgánico sostenido, fusiones y adquisiciones selectivas y la exitosa expansión de las operaciones de la empresa en Norteamérica", ha señalado Gonzalo Fernández-Albiñanam head of Buyout Spain anda Portugal and managing director of Ardian.

Apoyo inquebrantable

Por su lado, Dinorah Mandic, CEO de Frulac ha explicado: “Estamos profundamente agradecidos a Ardian por su apoyo inquebrantable y su compromiso con el crecimiento de Frulact durante los últimos años. Al iniciar este nuevo capítulo, estamos encantados de asociarnos con Nexture para seguir construyendo sobre nuestra sólida base y acelerar nuestra estrategia de crecimiento en los próximos años.”

Últimos pasos

La finalización de la transacción sigue sujeta a las aprobaciones reglamentarias correspondientes en diversas jurisdicciones y, en la actualidad, se prevé que tenga lugar en el primer trimestre de 2026.