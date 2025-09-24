Novartis lleva al Congreso Anual Ectrims de Barcelona sus avances contra la esclerosis múltiple

Novartis ha llevado al Congreso Anual Ectrims de Barcelona sus avances contra la esclerosis múltiple, como el estudio 'Artios' de Fase IIIb, que pone de manifiesto que más del 90% de los pacientes con esclerosis múltiple recurrente (EMR) mostraron la no evidencia de actividad de la enfermedad tras cambiar al tratamiento con Kesimpta (ofatumumab).

El laboratorio ha hecho públicos en este congreso los nuevos resultados de sus estudios con este tratamiento en esclerosis múltiple recurrente (EMR), que insisten en la eficacia y seguridad del medicamento tanto en pacientes previamente tratados con moléculas orales como en recién diagnosticados.

El estudio ‘Artios’, de fase IIIb, mostró que pacientes con actividad de la enfermedad bajo fingolimod o fumaratos experimentaron una reducción sustancial de la actividad tras el cambio a este fármaco, alcanzando más del 90% la ausencia de actividad de la enfermedad (NEDA-3) y manteniendo bajas tasas anualizadas de brotes durante 96 semanas.

Nuevos hallazgos

La profesora Riley Bove, investigadora principal del estudio, de la Universidad de California en San Francisco, señaló que "estos hallazgos se suman a la creciente evidencia sobre la eficacia y la seguridad de ofatumumab tras el cambio desde tratamientos modificadores de la enfermedad orales".

Además, el estudio de extensión ‘Alithios’, también presentado en el congreso, indica que más del 90% de personas con EM recién diagnosticadas (hasta hace tres años) y tratados de inicio con este tratamiento permanecieron libres de progresión a los siete años.

Control de la enfermedad

El doctor Norman Putzki, director de Desarrollo en Neurociencias y Terapia Génica en Novartis, señaló que los datos “refuerzan la posición del fármaco como un tratamiento que permite a los pacientes lograr un control temprano de su enfermedad”.