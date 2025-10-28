El nuevo fondo de renta fija de Unicaja alcanza un patrimonio de 200 millones de euros en 15 días

El nuevo fondo de renta fija de Unicaja Asset Management ha alcanzado un patrimonio de 200 millones de euros en 15 días, se trata de Unifond Deuda Pública FI, que invierte el 100% de su exposición en emisores y mercados pertenecientes a la OCDE, con especial foco en la zona euro. Este nuevo vehículo supone la transformación del denominado Unifond Consolidación FI.

Unicaja AM refuerza así su porfolio de productos de renta fija y amplía las alternativas para los inversores conservadores con soluciones adaptadas al entorno actual de mercado y a las necesidades de sus clientes.

La acogida del fondo ha sido muy positiva, alcanzando un patrimonio de 200 millones de euros en sus primeros 15 días, lo que refleja la confianza depositada en la gestora y en su modelo de gestión.

Unifond Deuda Pública FI es un fondo de inversión de renta fija euro, gestionado de forma activa y sin referencia a ningún índice. Más del 85% de su cartera se destina a deuda pública, mientras que el resto se invierte en renta fija privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos en entidades de crédito y excluyendo titulizaciones. El fondo no contempla exposición a países emergentes ni riesgo divisa, y mantiene una duración media inferior a cinco años.

Además, puede invertir más del 35% de su patrimonio en valores emitidos o avalados por estados miembros de la UE, comunidades autónomas, entidades locales u organismos internacionales de los que España forme parte. Se permite el uso de derivados, tanto para cobertura como para inversión, bajo estrictos controles de riesgo.

Unifond Deuda Pública FI ofrece distintas clases de participación, adaptadas a cada tipo de inversor: Clase A, para clientes minoristas (inversión mínima de seis euros); Clase P, para banca privada (inversión mínima de 300.000 euros); Clase C, para vehículos gestionados por la gestora, y Clase I, para inversores institucionales (el mínimo se sitúa en un millón de euros).

La contratación puede realizarse tanto en oficinas como a través de la Banca Digital de Unicaja.

Diversificación y la arquitectura abierta

Con esta nueva denominación, Unicaja Asset Management refuerza su gama de productos de renta fija, respondiendo a la creciente demanda de soluciones conservadoras.

La gestora continúa desarrollando una oferta completa de ahorro e inversión, que combina productos propios, arquitectura abierta y alianzas estratégicas con terceros, poniendo a disposición de sus clientes todas las herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos financieros.

Amplia oferta de productos de inversión

Este nuevo fondo viene a reforzar la gama de productos de renta fija de Unicaja AM, respondiendo a la creciente demanda de soluciones conservadoras y adaptadas al entorno actual de mercado.

De igual modo, la sociedad gestora del Grupo Unicaja sigue mejorando y haciendo más atractiva su completa gama de soluciones de ahorro e inversión.