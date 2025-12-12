El Olive Oil World Congress abre el periodo de inscripciones

El Olive Oil World Congress ha abierto ya el periodo de inscripciones y también ha presentado el cartel oficial de su próxima edición, que tendrá lugar los días 2 y 3 de julio de 2026 en el Centro Cultural de Belém, en Lisboa.

Con esta obra gráfica, el Congreso pone de manifiesto la profunda vinculación entre Portugal —y, muy especialmente, su capital— y un sector que combina historia, excelencia gastronómica, identidad mediterránea e innovación.

La imagen del cartel de esta edición está protagonizada por una gran gota de aceite de oliva, elemento que simboliza la esencia del Congreso y del propio sector. En su interior se refleja uno de los iconos arquitectónicos más reconocibles de Lisboa: la Torre de Belém, Patrimonio Mundial y emblema de la identidad histórica de la ciudad.

Este juego visual —la ciudad encapsulada en una gota de aceite— representa la unión entre origen, tradición y modernidad. La transparencia, la luz dorada y los matices verdes del aceite evocan calidad, pureza y el carácter único del olivar mediterráneo, mientras que la presencia del monumento simboliza apertura al mundo, cultura e historia, valores que comparte el sector oleícola y que acompañan a la proyección internacional del Congreso.

El cartel incorpora el lema “Taste it, enjoy it. It’s olive oil”, una invitación directa a redescubrir el aceite de oliva no solo como alimento, sino como producto identitario, símbolo de bienestar y punto de encuentro entre ciencia, innovación y gastronomía.

Con este mensaje, el OOWC refuerza su objetivo: acercar el aceite de oliva a profesionales y consumidores, para dinamizar el diálogo internacional y proyectar el futuro del sector a través de una imagen fresca, moderna y de impacto global.

Lisboa, sede estratégica

Tras el éxito de su primera edición, el Olive Oil World Congress ha elegido Lisboa como sede de 2026 por la importancia que el sector tiene en Portugal, por su relevancia histórica, su vinculación con la cultura del Mediterráneo y su papel creciente en la industria agroalimentaria del país. El Centro Cultural de Belém, uno de los espacios culturales más prestigiosos de Portugal, acogerá las sesiones científicas, técnicas y empresariales del Congreso.

Aquellos interesados en inscribirse pueden hacerlo ya a través de este enlace: https://www.oliveoilworldcongress.com/inscripcion donde encontrarán las distintas modalidades disponibles.

Hasta el momento, el OOWC cuenta, para su organización, con el apoyo de instituciones como el Consejo Oleícola Internacional (COI); el CIHEAM; la Fundación Dieta Mediterránea; y diversas entidades públicas y privadas, como la Junta de Castilla-La Mancha, con su marca Campo y Alma; SOM Gastronomia de la Generalitat de Catalunya; el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, a través de “Alimentos de España”; el Ministerio de Agricultura y Mar de Portugal; y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), como patrocinadores institucionales. En el ámbito privado, el congreso cuenta con el apoyo de AgroBank; GEA; la Interprofesional del Aceite de Oliva Español; Gallo; y Filippo Berio.

El OOWC invita a todas las empresas e instituciones, que estén interesadas en formar parte de este proyecto colaborativo, a explorar las modalidades de cooperación y patrocinio a través de la Secretaría Técnica del OOWC.

El OOWC

El Congreso Mundial del Aceite de Oliva es un evento que congregará a los principales ponentes a nivel mundial en cada materia, generando conocimiento sobre las novedades e innovaciones existentes en cada eslabón de la cadena de valor. Convocará a todos los operadores del sector a nivel mundial, con el objetivo de aunar voluntades para seguir trabajando todos de forma conjunta.