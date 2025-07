La plataforma Ignite Copilot es utilizada ya por más de 14.000 docentes y es que la Inteligencia Artificial se impone como herramienta en el ámbito educativo.

La IA se está consolidando como un aliado estratégico en el aula e iniciativas como Ignite Copilot, la plataforma diseñada para docentes que permite automatizar tareas clave para mejorar la labor del docente, actúan en este ámbito. “Cuando el docente recupera su tiempo, recupera también su capacidad de ser mejor docente”, afirmó el CEO de Ignite Copilot, Ignacio Aso.

Con más de 14.200 usuarios en España y América Latina, esta herramienta funciona como un asistente pedagógico digital. A través de un diálogo sencillo, los docentes pueden generar propuestas educativas alineadas con Lomloe, reales decretos, ODS, perspectiva de género y diseño universal para el aprendizaje. “Muchos docentes aún creen que la IA es una caja negra incomprensible. Pero ya existen entornos diseñados para la docencia, como Ignite Copilot, que entienden el currículo mejor que los contenidos educativos rígidos habituales”, señala Aso.

Aunque la transformación está en marcha, Aso reconoce que todavía existe cierta resistencia en parte del profesorado. “Lo preocupante no es que haya dudas —eso es natural—, sino que en pleno 2025 siga habiendo profesionales que descarten la IA sin haberla explorado con seriedad”, advierte. Las principales reticencias, dice, no se deben tanto a cuestiones pedagógicas como al desconocimiento, el miedo a ser reemplazado o la inercia de seguir trabajando como siempre. “La IA no sustituye al docente, sustituye la ineficiencia”, afirma.

Uno de los valores más reconocidos por los usuarios de Ignite Copilot es el impacto directo en la calidad educativa. Al automatizar lo técnico, el docente puede enfocarse en lo esencial: atender a la diversidad, innovar metodológicamente y evaluar con precisión. “La mayoría de docentes quiere innovar, pero no puede porque el sistema les ahoga en papeleo. Herramientas como esta liberan ese potencial”, explica.

Diseño curricular

La IA no solo acelera procesos, también garantiza coherencia normativa. “La IA bien diseñada no solo ayuda a crear contenido: garantiza que esté alineado. Y eso es un salto cualitativo enorme”, señaló Aso. Ignite Copilot trabaja con descriptores reales del currículo oficial y permite mapear contenidos con marcos internacionales como los ODS, la Taxonomía de Bloom o el sistema IB.

Este cambio de paradigma alcanza también al modelo editorial. Aso cree que el libro de texto tradicional ha perdido su hegemonía como herramienta central de planificación. “Durante décadas, los libros dominaron por una razón: ahorraban tiempo. Pero ahora existe algo mucho más potente, rápido y personalizado: la IA aplicada al diseño didáctico”, asegura.

En entornos no formales como los talleres de Ignite Serious Play, la IA potencia experiencias Steam personalizadas y creativas. “La IA está haciendo realidad lo que durante años fue solo un eslogan: atender a cada alumno según su ritmo, nivel e interés”, apunta Aso. En estos espacios, la inteligencia artificial no reemplaza el ingenio humano, sino que lo amplifica, fomentando pensamiento crítico, autonomía y colaboración.

Cambio estructural

A futuro, Aso anticipa un cambio estructural en el modelo educativo: menos burocracia, más personalización, y un docente con un rol más estratégico. “La verdadera pregunta no es si la IA cambiará la educación, sino quiénes estarán preparados para aprovechar el cambio”, concluye.