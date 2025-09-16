Presentación de The District 2025 en Barcelona: análisis del mercado antes de la gran cita para el Real Estate europeo

The District 2025, el mayor evento inmobiliario en Europa desde el punto de vista del capital, arrancará en Barcelona el próximo 30 de septiembre hasta el 2 de octubre. Antes, organizará en la misma ciudad una jornada, este jueves 18 de septiembre, a las 12:00h en el Cercle d’Economia, en la que se avanzarán los principales ejes de la cumbre y se debatirá sobre los retos del entorno inmobiliario europeo actual.

La jornada comenzará con una mesa redonda en la que se abordarán las fórmulas de colaboración que se están llevando a cabo en diferentes territorios para garantizar el acceso a la vivienda. Jaime-Enrique Hugas, cofundador y Co-CEO de la promotora inmobiliaria Conren Tramway; Julián Matos, Partner en Osborne Clarke; y Manuel Rodríguez, Partner y CEO del Grupo Salas, pondrán en común iniciativas para ampliar el parque residencial, a la vez que se atrae inversión y se garantiza la asequibilidad a medio y largo plazo.

La segunda parte del encuentro girará alrededor a la gestión operativa como motor de creación de valor en múltiples segmentos inmobiliarios. Neus Giné, directora financiera de Vita Group para España, y Olaf Rigola, Real Estate Development Manager en Rockfield, ahondarán en la relación entre el rendimiento de los inmuebles y la calidad de su operación. Asimismo, explicarán cómo la tecnología, los datos y los nuevos modelos de servicio están transformando la administración de los activos.

Todo ello sucederá como antesala de lo que será The District 2025, que se convertirá en el epicentro europeo del Real Estate, y que reunirá a más de 14.000 directivos internacionales del sector. Su presidente, Juan Velayos, será el encargado de revelar las novedades de esta cuarta edición que, del mismo modo, congregará a más de 450 voces líderes de la industria y a más de 350 firmas en su zona de hospitalities.