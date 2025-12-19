La Real Academia de Doctores rinde homenaje a Cristóbal Colón Palasí (La Fageda)

La Real Academia de Doctores ha rendido homenaje a Cristóbal Colón Palasí (La Fageda) y lo ha distinguido con el nombramiento como académico de honor.

"Si en La Fageda hemos intentado construir algo que merezca perdurar, no ha estado solo un proyecto empresarial, sino una filosofía de vida”, dijo Cristóbal Colón en el acto de nombramiento celebrado en la sede de Foment del Treball Nacional.

El nombramiento que reconoce la trayectoria y dedicación de Cristóbal Colón al frente de un proyecto socio empresarial que empezó como una utopía y ha acabado “siendo un ejemplo de empresa sostenible y reconocida, con un impacto social profundo y medible, con una presencia consolidada al sector alimentario, una contribución real a la dignidad de personas vulnerables y un modelo riguroso de gestión con propósito” , en palabras del economista y doctor Jaume Llopis, el académico que dio respuesta al discurso de Colón.

Llopis indicó que el fundador de La Fageda no ha hecho uso de la filosofía como “una teoría externa a la experiencia, sino como un marco conceptual que ordena la acción”. Y es que el título del discurso del nuevo académico de honor ya prometía “Del manicomio a la Real Academia: algunas reflexiones sobre las ideas de Platón”.

Colón hizo un recorrido vital e intelectual, partiendo de su experiencia trabajando a los “manicomios”, que dio lugar a un proyecto orientado a devolver dignidad, sentido y vida llena a personas con problemas de salud mental a través del trabajo real y la comunidad.

En su discurso profundizó en las ideas de Platón poniendo especial énfasis en la naturaleza del ser humano, en los principios y los valores, y de cómo estas ideas han estado brújula en la génesis y la evolución de La Fageda:

“En La Fageda, antes de hablar de economía, o de trabajo nos preguntamos primero: ¿Qué es un ser humano? ¿Qué somos? Y esta es una pregunta profundamente filosófica. Es la pregunta sobre la cual ha pivotado la filosofía de todos los tiempos. Los hombres y las mujeres de todas las épocas se han hecho estas preguntas. Y las respuestas que se dan determinan la manera como han construido sus comunidades", manifestó.

“El ser humano, incluso en la fragilidad de la enfermedad mental, conserva una dignidad inviolable que florece cuando encuentra un trabajo con sentido, un lugar donde sentirse útil y ser reconocido”, añadió.

Crecimiento personal, comunitario y moral

Colón defendió el trabajo con sentido como un espacio de crecimiento personal, comunitario y moral: “El trabajo con sentido no solo cambia el mundo que nos rodea, nos cambia a nosotros por dentro. En La Fageda hemos podido comprobar que el verdadero cambio se hace desde dentro de nosotros, cuando uno descubre que vale, que puede, que el que hace tiene sentido, en realidad, al que de verdad nos dedicamos no es a fabricar yogures, sino a reconocernos mutuamente”.

Cristóbal Colón es un psicólogo nacido en Zaragoza marcado por su experiencia trabajando en hospitales psiquiátricos cuando entonces eran llamados manicomios, espacios donde “el sufrimiento humano hacía desaparecer la dignidad que todos tenemos”.

Un proyecto referente e inspirador

El impacto recibido lo impulsó a fundar en 1982 en Olot La Fageda, con la voluntad de mejorar la vida de personas con enfermedad mental a través del trabajo y creando una empresa sin ánimo de lucro. Cuatro décadas más tarde, aquella utopía se ha convertido en un proyecto referente e inspirador en la economía social que hoy reúne más de 600 personas. Recientemente ha cedido el relevo ejecutivo y es presidente honorífico.

La Real Academia Europea de Doctores, establecida en Barcelona en 1914, nombra académicos de honor a las personalidades de cualquier nacionalidad que hayan prestado servicios relevantes a la RAED o hayan conseguido un destacado prestigio público.

Los Académicos de Honor preparan y leen ante la Academia un discurso de ingreso y pueden asistir y ocupar un lugar al estrado en las sesiones públicas, presentar trabajos científicos, disertar sobre su dedicación y ostentar la Medalla de la Academia.