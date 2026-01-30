La rentabilidad de Loreto Inversiones, Abante, GVC Gaesco, Unicaja y Mutua Madrileña sube puntos en fondos mixtos, de hecho Loreto Inversiones, que ha sido la única que ha colocado sus productos mixtos entre los tres más rentables de su categoría, tanto en renta fija mixta como en renta variable mixta

Los fondos mixtos cerraron 2025 con un balance muy positivo y rentabilidades, en algunos casos, por encima del doble dígito, según las últimas estadísticas publicado por Inverco.

En la categoría de renta variable mixta, los mejores resultados del ejercicio correspondieron a Kalahari FI, el fondo de Abante que cerró el año con una rentabilidad del 33,12%, con una apuesta de inversión en renta variable de entre 30% y un 75%.

La gestora, en su visión de mercados publicada este mes, apuntaba que “2025 ha sido un año favorable para los activos de riesgo, aunque marcado por episodios de elevada volatilidad”, además de señalar que “un entorno macro más resiliente de lo esperado ha dado soporte a las bolsas”.

Al fondo de Abante le sigue el vehículo de Loreto Inversiones, Loreto Premium Renta Variable Mixta, que presenta un rendimiento del 23,65%. Desde Loreto también han compartido su balance de 2025 en su carta a los mercados, donde señalan, “que vivió una evolución positiva de los mercados globales de renta variable, con un avance del 6,3% en el año (índice MSCI ACWI en euros”.

En cabeza

El pódium lo completa, con una rentabilidad del 21,80%, el fondo GVC Gaesco Crossover.

También en renta fija mixta se registraron avances relevantes. El fondo Marconi FI, de Mutua Madrileña lidera de forma destacada la categoría, con una rentabilidad del 35,64%, seguido por otro fondo de la gestora Loreto Inversiones, en este caso, el vehículo Loreto Premium Renta Fija Mixta, que cerró el ejercicio con una rentabilidad del 8,80%. Mutua Madrileña también analizaba 2025 en su podcast semanal, incidiendo en que el ejercicio “cerró en positivo tanto para la economía como para los mercados”.

Unicaja

Tras ellos, el Unifond Patrimonio de Unicaja, con una rentabilidad a cierre de 2025 del 7,93%.