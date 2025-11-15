Schara dejará Barcelona tras llegar a un acuerdo con el comité de empresa, que ha destacado y agradecido la voluntad negociadora y la disposición al diálogo, así como el "acompañamiento" en los tres ERTES de los últimos 30 meses sin planta de producción.

La empresa alemana de charcutería ha anunciado, tras negociar con los representantes de los trabajadores sobre el ERE, que su intención es cerrar su planta de la Zona Franca de Barcelona y plantear el despido de los 56 empleados que trabajaban en ella.

El acuerdo incluye una indemnización de 30 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, además de otras medidas de acompañamiento y recolocación, informa la compañía en un comunicado este jueves.

Planta de producción

Han expresado el "agradecimiento mutuo por el tono constructivo" de ambas partes durante la negociación tras la presentación del ERE por la demora en la recuperación de la planta de producción tras un incendio en mayo de 2023.

Hoja de ruta

El acuerdo permite a Schara "avanzar con mayor claridad en la siguiente fase de su hoja de ruta, centrada en la recuperación industrial, la consolidación del negocio y la estabilidad futura del proyecto".