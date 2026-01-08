The Core juega un papel estratégico dentro del ecosistema audiovisual madrileño, que se ha revelado como impulsor de la economía en la Comunidad de Madrid por su destacado efecto multiplicador que amplifica su impacto más allá de la propia industria. Así lo refleja el informe Importancia económica del sector audiovisual en la Comunidad de Madrid, elaborado por Afi, que cifra en 2,1 euros el retorno generado en la economía madrileña por cada euro de valor añadido bruto (VAB) directo del sector.

Este efecto multiplicador se extiende también al empleo: por cada 100 puestos de trabajo directos en el sector audiovisual se generan hasta 238 empleos en el conjunto de la economía regional, confirmando su capacidad para dinamizar actividades auxiliares, servicios y nuevas oportunidades profesionales.

El informe sitúa al audiovisual como responsable del 2,6 % del PIB madrileño, con una aportación económica total superior a 7.200 millones de euros, y como generador del 2,8 % del empleo en la región, con más de 100.700 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa, de los que cerca de 30.000 son directos.

En este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó recientemente el Plan Estratégico de la Industria Audiovisual, dotado con 40 millones de euros para el periodo 2026–2029, con el objetivo de impulsar la competitividad del sector y consolidar a Madrid como capital global de la producción audiovisual. El anuncio se realizó en Madrid Content City, en Tres Cantos, donde se ubican Netflix, Secuoya y otras productoras, así como The Core, la escuela de audiovisuales de referencia perteneciente a Planeta Formación y Universidades, en un acto que contó con la presencia de Carlos Giménez, presidente de Planeta Formación y Universidades, y Mercedes Agüero, decana de The Core.

El plan pone el foco en la atracción de inversiones, la internacionalización, el refuerzo de infraestructuras y, especialmente, en la formación especializada y el talento, considerados elementos clave para sostener el crecimiento del sector y maximizar su efecto multiplicador sobre la economía.

Una industria en plena expansión

En este sentido, The Core desempeña un papel estratégico dentro del ecosistema audiovisual madrileño, contribuyendo a la capacitación de los profesionales que demanda una industria en plena expansión. La combinación de inversión pública, concentración empresarial —con más de 3.500 compañías audiovisuales en la región— y centros de formación avanzada convierte a Madrid en un polo de referencia en el mundo hispano y el sur de Europa.

Crecimiento económico

“El efecto multiplicador del audiovisual demuestra que apostar por este sector es apostar por el crecimiento económico, el empleo cualificado y la proyección internacional de Madrid. La formación es la palanca que permite que esa inversión se traduzca en impacto real y sostenible”, destaca Mercedes Agüero, decana de The Core.