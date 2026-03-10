El TS vuelve a dar la razón al Clúster Maestrazgo frente a Paisajes de Teruel

El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a dar la razón al Clúster Maestrazgo frente a la Asociación Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel pues ha desestimado las medidas cautelares que éstos habían solicitado en contra de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) del proyecto que fue publicado en un auto del 3 de diciembre de 2025, según el auto al que ha tenido acceso Servimedia.

El Supremo ya desestimó con carácter previo mediante auto de fecha 30 de julio de 2025 la medida cautelarísima solicitada por la Paisajes de Teruel en el mismo procedimiento contencioso-administrativo.

Interés público

El Tribunal afirma que “en el auto recurrido hemos valorado los distintos daños ambientales que, según la recurrente, va a ocasionar la construcción del parque, y, de ellos -en la valoración interina de las alegaciones y pruebas que es propia del incidente cautelar-, la Sala consideró que los daños que, en principio, parecen irrecuperables, no resultan suficientes para que decaiga el interés público que late en la concesión de la autorización administrativa, la cual fue otorgada sin desconocer que el parque provocaría efectos negativos para el medio ambiente”.

Legalidad de los permisos

Esta decisión del Tribunal Supremo confirma una vez más otros autos desestimatorios de solicitudes de medidas cautelares interpuestas contra el mismo proyecto dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y viene a validar la legalidad de los permisos y evaluaciones ambientales obtenidos para el desarrollo de este proyecto en la provincia de Teruel.