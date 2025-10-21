TÜV SÜD, acreditada por la ENAC para su Unidad de Negocio Environmental Servic
TÜV SÜD ha sdio acreditada por la ENAC para su Unidad de Negocio Environmental Servic. Esta acreditación reconoce la competencia técnica y la excelencia de los procedimientos de la firma, reforzando su posición como referente en calidad, seguridad y sostenibilidad dentro del ámbito ambiental.
La Unidad de Negocio Environmental Service de TÜV SÜD, dedicada a servicios ambientales y sostenibilidad, ha obtenido la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la toma de muestras de gases del suelo y ensayos de eficiencia, un reconocimiento del que solo disponen unas pocas entidades en España.
El alcance de la acreditación incluye la evaluación de la calidad del suelo asociada a actividades, instalaciones o acciones potencialmente contaminantes, así como la elaboración de informes de situación, análisis cuantitativos de riesgos e informes de seguimiento, control y verificación de los procesos de descontaminación.
Fernando Herrera, manager de Environmental Service de TÜV SÜD, destacó que “la obtención de esta acreditación es un hito para nuestra organización y una prueba tangible de nuestro compromiso con la innovación, la excelencia técnica y la sostenibilidad”.
Fiabilidad de los resultados
Asimismo, TÜV SÜD subrayó que la acreditación de la ENAC garantiza la fiabilidad de los resultados, la seguridad de los procesos y el cumplimiento de los estándares internacionales, ofreciendo a sus clientes confianza regulatoria, respaldo técnico y precisión en todos sus proyectos.
Soluciones ambientales
Con este reconocimiento, TÜV SÜD indicó que se consolida como socio técnico de confianza para empresas e instituciones, y refuerza su estrategia de liderazgo en soluciones ambientales orientadas al desarrollo sostenible, la seguridad y la protección de la salud pública.
