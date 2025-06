La UAX celebra su 30 aniversario con la graduación de 8.700 alumnos

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ha celebrado su 30 aniversario con la graduación de 8.700 alumnos, que conforman la promoción más numerosa que ha salido de esta universidad.

Se trata de alumnos que han cursado sus estudios en áreas como Business & Tech, Salud, Deporte, Ingeniería, Educación o Música y Artes Escénicas. Todos ellos se unen a la comunidad de más de 56.000 alumnos que ya se han formado en UAX a lo largo de sus tres décadas de vida. Como broche de oro a sus estudios, los graduados han contado en el acto de celebración con dos padrinos de honor de excepción: Rafa Nadal, impulsor junto a UAX de la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal, y Loreto Ordóñez, CEO de ENGIE España.

En su discurso a los graduados, Rafael Nadal, señaló “nadie sabe qué camino os espera a partir de hoy, pero sabemos que el mundo necesita personas que se esfuercen sin buscar atajos, que respeten incluso cuando no están de acuerdo, que no se rindan, aunque no todo salga como habían planeado, y que sigan adelante con humildad, con compromiso y con un propósito claro¨. Por su parte, Loreto Ordoñez, destacó que “tanto en el contexto internacional como en el local –retador y muy cambiante-, profesionales como vosotros, con formación sólida y gran capacidad de adaptación, sois esenciales para construir economías y sociedades más innovadoras, sostenibles y competitivas”.

Las graduaciones de 2025 son, además, muy especiales para UAX ya que se producen en el marco de su 30 aniversario. Una conmemoración que ha celebrado durante el curso 2024/2025 con la visita del Rey Felipe VI a su campus de Villanueva de la Cañada, donde el monarca conoció algunas de las instalaciones que impulsan el aprendizaje práctico, como la Ciudad Sanitaria de UAX -que incluyen el Hospital Clínico Veterinario, el Hospital Virtual de Simulación, las Clínicas Odontológicas o el nuevo Centro de Simulación Veterinaria-, el Aero Lab o el simulador creado junto a Talgo, que invita a los estudiantes a diseñar el transporte ferroviario del futuro.

Jesús Núñez, presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, cerró el acto con una de las principales señas de identidad de la organización: “En la Universidad Alfonso X el Sabio nos mueve la innovación y la empleabilidad: apostamos por la formación práctica, especializada, en permanente contacto con el mundo de la empresa y enfocada a la empleabilidad sostenible”.

Constante evolución

Desde su nacimiento, UAX ha apostado por la innovación educativa y la evolución de la formación para alinearla con las necesidades de mercado y la demanda de talento de las empresas. Un extenso recorrido que le ha llevado a integrar la tecnología en todas sus titulaciones y a actualizar su oferta formativa con las nuevas profesiones que han ido surgiendo en los últimos tiempos. “En estas tres décadas hemos construido un modelo universitario único, centrado en la práctica, la innovación y la colaboración con las empresas. No solo formamos titulados, formamos profesionales capaces de liderar el cambio en un entorno global, dinámico y lleno de nuevas oportunidades."

De esta forma, la conocida como “universidad de la empresa”, ha continuado consolidando su campus Madrid Chamberí, dedicado a las áreas de Business & Tech, como un hub de innovación donde fortalecer un modelo educativo avalado por compañías líderes como Microsoft, IBM, Santander, Orange Bank, KPMG, Caixabank o Quirónsalud. Un enclave que en junio ha recibido la visita del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para asistir a la presentación del informe “Cómo la tecnología sigue transformando las profesiones”, elaborado por UAX en colaboración con MIT Technology Review en español.

Esta apuesta por la innovación se ha reflejado también en su actividad investigadora, que en 2024 ha alcanzado su mayor nivel de inversión anual. Con un crecimiento interanual del 134% en financiación interna y del 327% en financiación externa, UAX ha consolidado su compromiso con el conocimiento aplicado y su transferencia a la sociedad.

Entre los acuerdos estratégicos de este curso, destacan algunos como la alianza con el Málaga CF, SeventyTwo Sports o la Copa Davis y convenios de colaboración con organizaciones e instituciones como Autopistas (filial de Abertis en España), la Fundación Jiménez Díaz o INCIBE. En cuanto a la sostenibilidad, UAX ha dado un paso más al adherirse a la European Network for Climate and Health Education (ENCHE), lo que refuerza su compromiso con la educación para la salud ante la emergencia climática y ha lanzado la segunda edición del Observatorio de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de UAX.

Internacionalización

El inicio del curso 2025/2026 estará protagonizado por la apertura de la universidad UAX Mare Nostrum en Málaga, que ocupará más de 27.000 metros cuadrados y estará orientada a áreas de Salud y Deporte, Negocios y Tecnología y Arte y Diseño. Además, su vocación internacional, que ha tenido reflejo con la celebración de la Semana de Networking y Liderazgo con la visita de estudiantes extranjeros a las instalaciones de UAX, también se impulsará en la capital de la Costa del Sol, donde se espera que el 30% de los alumnos procedan de fuera de nuestras fronteras.

De esta forma, el Grupo Educativo UAX, que engloba instituciones como The Valley Business & Tech School, The Valley Talent, Xtart y MIR Asturias, mantiene su propósito de ofrecer una educación que se adapta a las nuevas necesidades del mercado, donde la tecnología con propósito se sitúa como uno de los ejes clave en el acompañamiento del estudiante en todas las etapas de su carrera personal y profesional.