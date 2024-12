La UAX innova con un aula de ciberseguridad en en el campus de Madrid Chamberí

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) innova con un aula de ciberseguridad ubicado en el campus de Madrid Chamberí y para ello ha contado con la colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

La iniciativa del Aula de Ciberseguridad y Criptografía Post-cuántica Incibe-UAX tiene como objetivo formar a los profesionales de ciberseguridad en tecnologías y modelos criptográficos cuánticos para proteger la información en el nuevo contexto cibernético que se prevé con la llegada de la computación cuántica.

A través de un programa de masterclasses impartidas por referentes internacionales en el desarrollo y aplicación de tecnologías cuánticas, que contarán con una frecuencia mensual durante el curso académico, los estudiantes ahondarán en las tecnologías cuánticas, las amenazas que pueden plantear a la ciberseguridad actual y cómo desarrollar sistemas criptográficos que sean resistentes a estos ataques.

La sesión inaugural del Aula de Ciberseguridad y Criptografía Post-cuántica Incibe-UAX ha corrido de la mano de José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, quien durante su etapa como ministro para la transformación digital impulsó la ley de Ciberseguridad.

En su intervención, Escrivá ha querido destacar la importancia de la ciberseguridad en diferentes ámbitos y ha apuntado que “a nivel de la economía en general, la inversión en ciberseguridad y en formación de profesionales es fundamental para las empresas para elevar su capacidad de prevención y respuesta”.

En el ámbito del sector financiero, Escrivá ha explicado que “es algo fundamental ya que provee de servicios críticos para la ciudadanía”. En este sentido, el gobernador ha recordado que el Banco de España será el responsable de la implementación del Reglamento DORA. Finalmente, también ha indicado que los ciberataques pueden poner en riesgo la estabilidad financiera, por lo que es importante que exista coordinación y también pruebas de resistencia a las entidades financieras.

Junto a él, Luis Hidalgo, responsable de Talento en Ciberseguridad de Incibe ha enfatizado que “la ciberseguridad es una materia en la que convergen diversos perfiles profesionales. No solo requiere de ingenieros informáticos, sino también de matemáticos, abogados, psicólogos... Es una profesión con un futuro prometedor, por eso desde INCIBE animamos a los jóvenes a formarse y especializarse en este sector en instituciones académicas de excelencia como esta”.

Santos González, director del Aula de Ciberseguridad y Criptografía Post-cuántica INCIBE-UAX, ha destacado que el aula “busca ofrecer la formación para crear una generación de profesionales que nos permita hacer frente al nuevo paradigma y adelantarnos a las nuevas ciberamenazas que llegarán con las tecnologías cuánticas”.

Isabel Fernandez, rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio, ha hecho hincapié en la necesidad de “formar a los futuros profesionales para saber aplicar la tecnología desde la responsabilidad y la ética. Además, esta aula es un reflejo de la misión de UAX de generar el talento que necesitan las empresas para seguir creciendo e impulsar el desarrollo económico y social. Con este proyecto, además de generar conocimiento que enriquecerá el aprendizaje de los alumnos, hemos adquirido junto a INCIBE el compromiso de la divulgación de un contenido que comienza a ser más crítico que nunca: la ciberseguridad”.

El sector de la ciberseguridad es ya uno de los que menor tasa de desempleo tienen en nuestro país. Datos de mercado cifran en más de 100.000 los profesionales que trabajan en él, aunque para cubrir la demanda de talento actual sería necesario casi duplicar esta cifra. A esta brecha de profesionales se suma el enorme potencial de la computación cuántica para superar amenazas más sofisticadas.

UAX Madrid Chamberí

La sede del aula se situará en el campus UAX Madrid Chamberí, un ecosistema en el que estudiantes, investigadores, startups, empresas e inversores conviven, impulsando el aprendizaje a través del diálogo y el desarrollo de proyectos conjuntos. El campus alberga además la Facultad Business & Tech de UAX, un modelo formativo pionero en España diseñado junto a grandes empresas como Microsoft, IBM o Santander, entre otras, para escuchar las necesidades de talento que existen y alinearlas con la oferta formativa.

Certificación

La UAX señaló que este modelo unifica la formación en los ámbitos de negocio y tecnología, de forma que los grados tecnológicos incorporan de forma obligatoria un certificado en negocios, como es el caso del Grado en Ingeniería Matemática con Certificate in Digital Business; mientras que los grados de negocio, incluyen un certificado en tecnología, como el Grado en ADE con Certificate in Technology for Driving Trasformation.