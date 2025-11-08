Ubago Group entrega los II Premios Javier Imbroda, destinados a reforzar la apuesta por la FP Dual en Andalucía

La Línea de la Concepción ha sido el escenario escogido para la entrega de los II Premios Javier Imbroda, puestos en marcha por Ubago Group el pasado año, con el objetivo de destacar la importancia de la Formación Dual para el empresariado andaluz y, al mismo tiempo, reconocer el legado de quien fuese gran impulsor de este sistema: Javier Imbroda. El acto ha contado con la presencia de la presidenta de Ubago Group, Neyla El Bouzidi; y del consejero delegado de la empresa, Andrés Espinosa; además de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo; y del alcalde de La Linea de la Concepción, Juan Franco, así como de la familia de quien fuera pieza esencial de este sistema formativo y gran apoyo de la empresa malagueña en su apuesta por la Formación Dual. Igualmente, han estado presentes la Concejala de Educación Málaga; el Director general de Formación del Ayuntamiento de Málaga; el Secretario general de FICA UGT Andalucía; y el Delegado de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Cádiz. Cómo homenaje al recordado Imbroda, en la Clausura del Acto, actuaron por sorpresa los dos hijos de Javier Imbroda y duo musical, JavyPablo.

Durante la presentación de los galardones, la presidenta de Ubago Group, Neyla El Bouzidi, ha querido destacar el perfil de las personas galardonadas, así como reivindicar la importancia de la Formación Profesional. "Estos premios quieren también reivindicar el importante papel de la Formación Profesional, una formación estigmatizada durante mucho tiempo y que hoy es clave para entender la empresa, la sociedad y el futuro de una generación entera. Por eso, seguiremos con iniciativas como la de estos premios y otras, poniendo en valor nuestro modelo y animando a otras empresas a sumarse a este proyecto lleno de futuro", ha comentado. "Nuestras fábricas acogen en cada curso en el entorno de 80 alumnos en las distintas especialidades, alumnos que terminan incorporándose con nosotros o llevándose una buena carta de presentación que le ayude en su futuro profesional".

Al mismo tiempo, ha aprovechado la ocasión para dar a conocer dos nuevos proyectos formativos en los que trabaja la empresa, una vez afianzada la Dual. Por una parte, la Acreditación Profesional con la que ya cuenta más del 70% de la plantilla de la empresa fija en España: en total, 262 trabajadores acreditados en distintas competencias profesionales, que han convertido a le empresa en un referente formativo. Y, en segundo lugar, Espinosa ha anunciado que la empresa está trabajando para extender el modelo de Dual y Acredita a Cabo Verde, donde son una de las principales empresas del país, al contar con una fábrica de conservas que emplea a más de 1.000 trabajadores.

"Dual ha hecho que podamos incorporar personas con una formación sólida, ha permitido que nuestros trabajadores hayan podido cursar el grado de Alimentación con mayores posibilidades de desarrollo. Acredita ha supuesto un reconocimiento de muchas personas que no tuvieron posibilidad de estudiar pero que se formaron en la empresa y hicieron un oficio. Ambos proyectos han hecho también que trabajadores nuestros hayan desarrollado otras facetas profesionales como tutores, formadores y asesores. Todo esto nos da un balance muy positivo. Motivación, capacitación, desarrollo y mejora competitiva para la empresa, vamos por el buen camino", ha apostillado.

Galardones y reconocimientos

Siguiendo estos principios inspiradores, los galardones entregados buscan el reconocimiento al esfuerzo del alumnado de Formación Profesional Dual de UBAGO Group en sus plantas de Málaga, La Línea de la Concepción y Barbate, como la mejor fórmula para incentivar su camino formativo y su futuro en la empresa. Los tres alumnos premiados por su esfuerzo y dedicación durante la etapa formativa son Deiviana Jaidelis Borjas Lopez, estudiante del Grado Superior de Proceso y Calidad de la Industria Alimentaria (del IES Virgen de La Esperanza, en La Línea de la Concepción); Nerea Varo Gómez, estudiante del Grado Medio de Elaboración de Productos Alimenticios, en el IES Trafalgar, en Barbate; y, por último, Alejandro Peláez Rodríguez, estudiante del Grado Medio en Elaboración de Productos Alimenticios, del IES La Rosaleda, en Málaga.

Además de estos tres premiados, se han otorgado dos reconocimientos a dos personas que han contribuido a la implantación de la Formación Profeisonal Dual en Ubago Group. Así, se ha reconocido el compromiso de Rosa María López San Luis, concejala de Educación en La Línea de la Concepción en el año 2018, cuándo la empresa inició su proyecto dual. Igualmente, Francisco J. Gil Sánchez, responsable de Educación del Campo de Gibraltar en 2018 y, posteriormente Coordinador de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, ha recogido un reconocimiento a su trabajo en pro de la implantación de la FP Dual en la empresa. Actualmente, Gil Sánchez es director del SEPE en Ceuta.

Por su parte, la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, que durante su intervención ha felicitado a los ganadores, ha asegurado que la FP andaluza está viviendo “una auténtica transformación”, dado que se ha convertido en un pilar esencial del sistema educativo al estar ligada directamente a la inserción laboral de los jóvenes y a los sectores productivos de la comunidad.

Igualmente, la consejera ha indicado que la FP aspira a dar respuesta a la demanda social real, aunando las expectativas de los estudiantes y las necesidades colectivas del mercado de trabajo. Para alcanzar este objetivo, la consejera considera “imprescindible” avanzar de la mano de dos aliados fundamentales: la colaboración de las empresas y la implicación del profesorado.

Castillo ha tenido palabras para recordar la figura de Javier Imbroda, al que ha definido como un luchador incansable, un visionario convencido del potencial de la Formación Profesional para que los jóvenes accedan al mundo laboral y que impulsó y prestigió estas enseñanzas durante su etapa de consejero de Educación y Deporte.

Pionera en FP desde 2018

UBAGO Group, líder en el mercado de alimentación, es pionera desde 2018 en la Formación Profesional Dual, perteneciendo a la Alianza por la FP Dual, red de empresas, centros e instituciones comprometidas con una Formación Profesional de Calidad.

La empresa malagueña tiene entre sus líneas de actuación estratégicas la formación e incorporación laboral de las personas más jóvenes. En esta línea y hasta la fecha, UBAGO ha acogido a más de 300 alumnos de FP Dual, repartidos entre todas las plantas de producción con las que cuenta el grupo en Andalucía (La Línea de la Concepción, Málaga y Barbate). En cuánto a las especialidades formativas que acoge, destacan electromecánica, soldadura y calderería, además de informática, elaboración de productos alimentarios y calidad. Además, cuenta con un coordinador de FP Dual y un equipo propio de 70 tutores/formadores.

El pasado curso un total de 74 alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de formarse en distintas familias profesionales no solo relacionadas con el sector alimenticio, sino también de Instalación y Mantenimiento, Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones o Química.

En la planta de producción de Málaga, el alumnado proviene de seis centros educativos, de los cuales cinco son institutos malagueños y uno de Barbate (Cádiz), el IES Trafalgar, que aporta estudiantes del grado medio de Elaboración de Productos Alimenticios. Los centros de Málaga son: IES La Rosaleda, con alumnado también del grado de Elaboración de Productos Alimenticios y del grado superior de Procesos y Calidad en Industria Alimentaria; CPIFP Alan Turing, con el grado superior de Mantenimiento Electrónico; el CDP Escuelas del Ave María, con el ciclo de grado medio de Mantenimiento Electromecánico; IES Gerald Brenan, con el grado superior de Administración y Finanzas; y, por último, el IES Núm. 1 Universidad Laboral, que aporta alumnado de tres ciclos formativos, el grado medio de Operaciones de Laboratorio y los grados superiores de Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines y Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad.

Por su parte, en la provincia de Cádiz, el grupo Ubago colabora con el Instituto Virgen de la Esperanza en los grados superiores de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, así como en los grados medios de Elaboración de Productos Alimenticios y Soldadura y Calderería.

El IES Mediterráneo ha colaborado con los ciclos formativos de grado superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red y Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad. Ambos centros están ubicados en La Línea de la Concepción.

Además, el grupo Ubago acoge a alumnado en prácticas del IES Trafalgar de Barbate, del ciclo formativo de grado medio Elaboración de Productos Alimenticios, del CDP San Ignacio de Cádiz, con el grado superior de Mecatrónica Industrial y del IES Sierra Luna (Los Barrios), concretamente en el grado medio de Construcciones Metálicas.

Ubago Group es una empresa andaluza dedicada a la elaboración y comercialización de productos procedentes de la pesca (ahumados, conservas, bacalao y salazones). El grupo cuenta con plantas productivas a nivel Nacional e Internacional y 4.800 trabajadores.

En Andalucía, tiene tres plantas productivas en Málaga, La Línea de la Concepción y Barbate que emplean a más de 1.000 trabajadores. Ubago es Líder en el Mercado Nacional, en Salmón Ahumado, Melva, Caballa, Sardinas, Bacalao y Salazones.