UNEI comparte su modelo con el grupo vasco Gureak

UNEI y el grupo vasco Gureak han compartido su modelo en una jornada de trabajo celebrada en Sevilla. Ambos han compartido dos días de trabajo intensivospara conocer casos de éxito mutuos y generar aprendizajes que fomenten la escalabilidad de estas compañías, líderes de la economía social en sus respectivos territorios y exponentes de cualificación e innovación en sus ámbitos de actividad.

El director general de Gureak, Asier Vitoria, junto a parte del equipo de dirección, ha compartido dos jornadas en la sede de UNEI en Sevilla, donde han sido recibidos por el director general de UNEI, Rafael Cía, y el Comité de Dirección de la empresa andaluza.

Se trata de la primera vez en que estas dos empresas sociales organizan un foro bilateral para compartir sinergias. En esta ocasión, la visita de Gureak a UNEI ha estado especialmente enfocada a conocer la trayectoria de UNEI y a comprobar in situ el desempeño de sus diferentes líneas de negocio, especialmente la logística integral con valor añadido técnico (UNEI Smart Supply) y la teleasistencia avanzada (UNEI Social and Health).

Los representantes de Gureak han recorrido el centro logístico de UNEI en Sevilla para comprobar las distintas actividades que se llevan a cabo en la externalización de procesos integrales de la cadena de valor. Asimismo, han acudido al laboratorio de teleasistencia de UNEI, donde se configuran dispositivos tanto fijos de otros fabricantes como los relojes y teléfonos de Mimov, el ecosistema de teleasistencia avanzada de UNEI.

Rafael Cía ha destacado que “Gureak y UNEI son exponentes de que las empresas de la economía social, que crean riqueza y empleo en el territorio y reinvierten beneficios, son además compañías innovadoras y competitivas en el mercado”.

Colaboración entre empresas

Tal y como ha explicado el director general de la empresa andaluza, “con esta visita comienza una alianza y un diálogo entre las dos compañías para exportar e importar casos de éxito y confluir en la defensa de los intereses del sector”. En este sentido, ha avanzado que la dirección de UNEI tiene previsto también conocer en 2026 las instalaciones de Gureak, ubicadas en San Sebastián.

Por su parte, Asier Vitoria, director general de Gureak, ha destacado que ha sido un privilegio tener la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones y el modelo de inclusión de UNEI, ya que “la colaboración entre empresas es esencial” para seguir creando oportunidades laborales para los sectores de la población que más dificultades tienen. “Aprender sobre nuevos modelos en los que la enfermedad mental está tan presente resulta muy enriquecedor para Gureak ya que, junto a la discapacidad intelectual, es nuestro colectivo prioritario. Esperamos seguir compartiendo conocimientos con UNEI en un futuro próximo en nuestras instalaciones de Gipuzkoa”, ha añadido Vitoria.

UNEI y Gureak comparten un modelo empresarial de iniciativa social, con reinversión de beneficios y elevada empleabilidad de personas con discapacidad (más del 80% del equipo en ambos casos). Además, ambas empresas están participadas por el Grupo Social ONCE a través de Ilunion, UNEI en un 48% y Gureak en un 19,88%.

Gureak es un grupo empresarial de economía social que ofrece servicios integrales en diversos mercados altamente competitivos, con el fin último de generar oportunidades laborales y potenciar la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Con sede central en San Sebastián, cuenta con más de 6.100 personas en su equipo.

Líder en empleabilidad de personas con discapacidad

Por su parte, UNEI, empresa participada mayoritariamente por el Grupo Social ONCE (Ilunion) y la Junta de Andalucía (Faisem), es líder en empleabilidad de personas con discapacidad en Andalucía, con más de 1.800 personas en el equipo, gracias al desarrollo eficiente de diferentes líneas de negocio.

La actividad de UNEI se centra en los ámbitos de la logística integral (UNEI Smart Supply), la conservación medioambiental (UNEI Natura), los servicios (UNEI Servicios), la teleasistencia avanzada (UNEI Social and Health) y la gestión de espacios deportivos (UNEI Activa).