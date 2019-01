"En el amor, las mujeres hacen mayor inversión emocional"

Antoni Bolinches (Barcelona, 71 años) es catalán y está considerado como uno de los mejores psicólogos y terapeutas de pareja de España. Escritor, creador de la terapia vital, "y pensador humanista" tal y como se define en su web, aporta su sabiduría tras cuatro décadas de ejercicio profesional. Amante de los aforismos siempre encuentra un mensaje corto capaz de sintetizar, como si de un diamante se tratase, la pura esencia de un concepto. El día 31 de enero estará en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el décimo aniversario del Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Disertará sobre El secreto de la autoestima.

-Perdone esta primera pregunta, pero ¿prefiere que le llame Antonio o Antoni?

- Me es indiferente. Soy español y soy catalán. Empecé a escribir en catalán y firmaba como Antoni. Hágalo como desee.

-¿A sus 71 años ya se ha jubilado?

-Estoy en lo que llaman la jubilación activa, mediante la cual cobras una parte de la misma, pero puedes seguir trabajando.

-Ciertamente ya se lo ha ganado...

-Mire usted, un escritor se muere siempre dejando un libro por escribir, como señala el también escritor y periodista González Ledesma. Pese a todo, no he abandonado del todo. Sigo promocionando el método de la terapia vital, aunque sigo atendiendo a antiguos pacientes. Llevo 40 años como terapeuta de parejas; es decir, que me he tirado en ello toda la vida. En mi web, por ejemplo, sólo he puesto a estas alturas los libros de autoayuda. He dejado, por ejemplo, Los colores de la vida, que es un compendio de aforismos.

-Me consta que le gustan mucho los aforismos.

-Es cierto, soy muy aficionado. No en vano invitan a pensar y facilitan la comprensión de conceptos que en ocasiones son muy complejos. Además, te invitan a pensar.

-¿Cuál es su cita favorita?

-Pues hay una de Freud que, además, me la aplico a mí mismo. Dice: "Me considero un hombre afortunado. Nada en la vida me fue fácil".

-¿Qué sucede cuando alguien inquieto profesional e intelectualmente alcanza su edad?

-Con suerte, nos convertimos en clásicos. Los viejos, o nos erigimos en clásicos o desaparecemos del mercado.

-Dicen que la política hace extrañas parejas de cama...

-Yo le respondo con una frase de Groucho Marx: "Lo que hace extrañas parejas de cama es el matrimonio".

-¿Se puede ser feliz sin amor?

-Cuando se está al servicio de otros objetivos vitales, sí, aunque sea de forma temporal.

-¿Qué diferencia a los hombres y a las mujeres en el amor?

-Las mujeres priorizan en su escala felicitaria un mayor porcentaje de amor armónico, mientras que los hombres priorizan la realización personal.

- Explíquemelo...

-Un dato que he ido acumulando a lo largo de los años durante mis ensayos es que de cada diez deslocalizaciones por amor (salir del lugar donde se vive) nueve la acometen mujeres y tan sólo se da el caso en un hombre.

-¿Quién pierde en el amor?

-Ellas hacen una mayor inversión emocional y por ello quedan más defraudadas cuando la relación no es la deseada. Una frase mía que hizo justicia fue la siguiente: "Si la mujer no está suficientemente bien ya está mal. Por el contrario, el hombre, mientras no está mal, ya está bien".

-¿Se podría decir que en una vida monacal se aparca el amor humano y se suple por otro divino?

-En la vida monacal se sublima el amor humano por un amor superior. Otra cosa es que después se mantenga o no...

-¿Qué consejo aporta para estos tiempos acelerados que vivimos?

- Siempre debemos tener en cuenta que una persona siempre tiende a descompensarse lo mínimo posible. Es por ello por lo que debemos entender que una mala reacción puntual está evitando una reacción más agresiva posterior. De esta forma liberamos tensión y ésta no se va acumulando.

-¿Qué nos diferencia a hombres y mujeres en el desamor?

-Si te deja una mujer cuando estás en fase de enamoramiento, digamos a los seis meses, es posible que puedas morir de amor (entiéndase entre comillas). Por el contrario, si es el hombre el que deja a la mujer a los seis años, la que morirá de amor será ella.

-¿Qué mata más: el amor o el desamor?

-Se muere más por falta de amor. Hay una frase de Víctor Flank, autor del libro El hombre en busca de destino, que dice: "Una vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir". Y es cierto. Hay que arriesgar a la hora de enamorarse o de cambiar de trabajo, aunque nos equivoquemos. Tomar decisiones hace libre al ser humano.

- ¿A quién se quiere más: a la pareja o a los hijos?

-A los hijos, sin duda. Se les quiere más, pero de forma diferente. El amor a los hijos es incondicional. Se les sigue queriendo, aunque nos hagan sufrir. Eso es algo que no consentiremos a nuestras parejas.