"Hay que quejarse lo justo"

Adanero (Ávila), su pueblo, cuenta con un cuadro de Murillo gracias a un conde que fue persona de confianza de Carlos III. Lo cuenta el periodista César Lumbreras (1955), la eterna voz de la agricultura, la ganadería y la pesca, cuyo programa, Agropopular, cumple 38 años seguidos en las ondas de la Cadena COPE. En la España vaciada y en la urbanita escuchan al hombre que sabe tanto de lo suyo que cualquier día lo nombran ministro del ramo.

–Cuando se empezó a emitir Agropopular, todo esto era campo…

–Había mucho más campo. Se ha urbanizado bastante.

–Lleva 38 años en antena, tiene una fiel audiencia... pero no va de estrella. ¿Adanero, su pueblo, imprime carácter y humildad?

–Supongo que sí. Estos casi 38 años de programa y, en algunos momentos, el millón de oyentes no me han cambiado mucho.

–¿Por qué le chifla la chifla?

–Es un recuerdo de mi infancia, de un pueblo donde viví esos momentos del pregonero con su chifla. Me parece un elemento muy identificativo de nuestros pueblos y del mundo rural.

–Ganar un Ondas está muy bien, pero la insignia de oro de Guijuelo son palabras mayores.

–Un premio da mucho prestigio y el otro también, pero sobre todo vinculación con un producto emblemático y totémico en España como es el jamón.

–¿Casi cuatro decenios en la COPE no le dan para el cardenalato?

–De momento no, pero debo confesar que tengo mis aspiraciones.

–Escuché de usted el mejor elogio posible para un radiofonista: "No me interesa la agricultura, pero no puedo dejar de escucharlo ni un solo fin de semana".

–Nos lo dicen mucho en los correos y siempre contesto: "Usted cree que no tiene nada que ver con la agricultura pero no es así. Come tres veces al día, por tanto, tiene que ver".

–Lleva décadas levantándose los sábados a la hora a la que muchos se acuestan; lo compensará los días entre semana, ¿no?

–Soy católico practicante e intento levantarme con el Ángelus a las 12:00 la mayoría de los días. Pero lo mejor de todo es acostarse sin hora para levantarse.

–Lo envidio sobre todo porque sólo trabaja cuatro días al mes...

–No es así. El programa sólo se emite los sábados, pero prepararlo, los viajes a Bruselas para conocer los entresijos de la PAC y estar en contacto permanente con la gente del campo por toda España llevan mucho tiempo.

–Hay quien dice que los agricultores y los autónomos siempre se están quejando.

–En eso llevan parte de razón y se lo digo muchas veces a los agricultores y ganaderos. Y como hijo de agricultor y ganadero también lo sé. Se quejan demasiado y eso tiene un peligro:cuando viene el lobo de verdad, la opinión pública no les hace caso. Hay que quejarse lo justo y el sector tiene que venderse en positivo, no en negativo.

–Pollo, conejo y huevos conforman su complejo erótico. ¿No le ha llamado la atención algún ofendido?

–No, sólo algunos que no lo entendían.

–Me dijo un chacinero en febrero que los cerdos vienen como hipopótamos.

–Aunque depende mucho de la zona, en líneas generales ha sido una buena montanera, así que los cerdos ibéricos han salido gorditos.

"No le preguntaría nada a Alberto Garzón porque cuanta más cancha se le dé, más logra su objetivo"

–Solbes y Arias Cañete, sus mejores ministros de Agricultura. ¿Por qué?

–Solbes tuvo que poner orden en el desastre que había dejado el ministro anterior, Carlos Romero, y a Arias Cañete también le tocaron etapas muy complicadas en las dos ocasiones que estuvo.

–Si tuviera en su programa a Alberto Garzón, ¿qué le preguntaría?

–Nada.

–¿Nada?

–Estamos hablando de lo que quiere Alberto Garzón y eso ya es un éxito para él. Cuanta más cancha le demos a lo que plantea, una reducción del consumo de carne, al consumidor, que no tiene por qué seguir de cerca estos asuntos, el mensaje de fondo que le queda es: "Algo debe pasar con la carne cuando se habla y voy a consumir menos". Y está consiguiendo su objetivo.

–¿El campo vota a Vox?

–No me consta que eso esté sucediendo todavía. Habrá que esperar a las próximas elecciones para tener una valoración más exacta.

–Responda a los que piensan que el agricultor y el ganadero son unos palurdos.

–Que se suban a cualquier vehículo de los que se utilizan en el campo y vean su grado de tecnificación. O de cualquier sistema de riego.

–El padre de un amigo, agricultor, contaba su asombro cuando España ingresó en el Mercado Común y en su asociación le aconsejaron: "Despida a los peritos agrónomos y contrate a un gestor de subvenciones".

–No le faltaba razón porque hoy los agricultores y ganaderos dedican gran parte de su tiempo a papeleo y no a ejercer su oficio, la producción de alimentos.

–Entre los propietarios agrícolas españoles, ¿qué porcentaje de señoritos calcula que hay?

–Es una pregunta que puede tener cabida en Andalucía y en Extremadura, pero fuera no existe esa figura. En el sur habrá alguno, pero depende de qué sea un señorito. Algunos están al pie de la tierra a diario y son gestores magníficos de sus explotaciones estando a la última en tecnología. ¿Eso es ser un señorito?

–No. Entre la guerra de Ucrania y los transportistas, ¿vamos a pasar fatiguitas los próximos meses?

–Creo que sí. La guerra ha puesto de manifiesto que productos básicos para la alimentación humana y la animal no están garantizados. Hay que tener garantías de existencias y que los precios sean lo más asequibles para los consumidores.

–Una amiga plantó pistachos hace cuatro años. ¿Le arriendo o no las ganancias?

–Si tiene paciencia y va todo bien, pues aún no habrá empezado a producir, sí; es un cultivo con mucho futuro.

–Tiene una gran amistad con Miguel Ángel Rodríguez. Con el lío con Ayuso últimamente sus charlas de café con él habrán sido interesantes.

–Pues sí. Mi amistad se remonta a 1984, cuando él era periodista de El Norte de Castilla y luego he seguido toda su trayectoria. Con él hay una cosa garantizada y es que nunca te aburres.

–No muchos locutores han hecho un programa desde la Antártida y eso que no hay olivares.

–Ahí estuvimos a principios de 1998. Creo que es el único programa que se ha emitido en directo desde la Antártida en toda la historia de la radio de España.