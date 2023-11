"España es como esa persona que miras a los ojos y te entiendes sin muchas palabras"

Nacido en la pintoresca población italiana de Matera hace 60 años, Cosimo Fusco se ha convertido en un rostro vinculado a Álex de la Iglesia. Es el padre Ángel en la serie 30 Monedas, con la segunda temporada recién llegada a HBO y fue el el villano de Veneciafrenia. Este actor italiano ha trabajado con Ridley Scott, Darío Argento o Ron Howard y era el novio italiano de Rachel en Friends. Franklin, Vikings: Valhalla 3 o The reunion, son alguno de los próximos títulos de un actor italiano que se siente muy español.

-Usted apareció en Friends ¿qué recuerdos tiene de la serie, tras la muerte de Matthew Perry?

-Un gran actor y una triste tragedia. Friends forma parte de los recuerdos más bonitos de mi vida. Es el hito de aquel joven italiano que un buen día se halló trabajando en el estudio 5 de la Warner Bros como novio de la actriz del momento, Jennifer Aniston. Fue un sueño y sigue siendo un sueño.

-¿Cómo ha sido rodar con De la Iglesia esta segunda temporada de 30 Monedas?

-Rodar esta temporada ha sido como volver a tu ciudad natal, donde te reencuentras con tu familia y ves a tus amigos. Alex es como un compañero de viaje. Lo quiero mucho y me siento parte de su familia.

-Si tuviera que definir a De la Iglesia.

-Es un autor con coraje, valiente. Se lo cuestiona absolutamente todo y nunca se duerme en los laureles.

-Dicen que su padre Ángel, Angelo, es el mal con un cuerpo elegante. ¿Cómo se siente con su personaje?

-Es un señor de las tinieblas. Su elegancia va unida su decadencia. Es de otros tiempos, un ser atemporal como el mismísimo diablo. Para dar vida a este personaje ha sido divertido explorar el manejo del poder, cómo se ejerce a tu alrededor, sobre los demás.

-Con un rol así, ya asentado ¿cómo cambia el trabajo para desarrollarlo?

-Con todo el equipo tienes más confianza, nos conocemos todos. El director ya sabe cuándo puede presionarte más y conocemos los engranajes para desatar la personalidad de nuestros personajes que en una serie como 30 Monedas son personalidades desbordantes.

-Cada año da la vuelta al mundo por su trabajo ¿dónde está mejor?

-Lo digo sin dudar, España. Y también Estados Unidos. Me siento como en casa entre vosotros. No somos tan diferentes los italianos respecto a los españoles. Suena a tópico pero se comprueba a casi a simple vista.

-¿Qué otros proyectos tiene en marcha?

-He formado parte de un elenco excepcional para un proyecto cinematográfico para una plataforma que se filmó en Barcelona y del que aún no puedo dar más detalles pero que se estrenará el próximo año. En estos momentos estoy en medio de una serie hispano-búlgara filmada en Sofía llamada Franklin. Para 2024 espero los estrenos de Vikings: Valhalla 3, continuación de la saga, y The reunion, que se ha estrenado en Reino Unido e Italia.

-¿La expansión en España le facilita trabajar en otros países?

-Pues sí. Es curioso. Es una muestra de la repercusión de las películas y series españolas. Destaco cuando hago un trabajo en España porque se ve en muchos otros países, lo español está llamando cada vez más la atención del mercado internacional y de habla inglesa y lo noto en mi trabajo.

-¿Qué es para usted España?

-Es como esa persona que miras a los ojos y te entiendes sin muchas palabras. Me parece maravilloso cuando me pasa esto. Y así ocurrió la primera vez que llegué a España.

-Y además de nuestro país ¿Qué es lo que más ama de esta profesión de actuación?

-La libertad de este trabajo. Y la sensación de vacío en la que te mueves cuando estás ahí en el espacio buscando a tu personaje.

-¿Y si no fuera actor?

-Sería escritor. Poder contar lo que pasa dentro de mí. Y si no es con un libro, a través de imágenes.

-¿Su evasión?

-Sentarme en mi esterilla de yoga. O más bien tomar el sol con un café al lado.

-Si tuviera el superpoder del Padre Ángel...

-Limpiaría la Iglesia Católica Romana y lograría la inmortalidad para todos.