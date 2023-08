David Bisbal: "Me he partido de risa con los memes de 'los máquinas'"

Tres Grammy Latinos, 3 Billboard Latinos, 3 World Music Award... Más de 80 galardones nacionales e internacionales trufan la carrera discográfica de David Bisbal; una trayectoria que comenzó hace 20 años y que ahora celebra con una gira que, precisamente, este 10 de agosto recala en Cádiz, en Concert Music Festival Sancti Petri. Una cita que el almeriense espera “con muchas ganas” y que da continuidad a su exitoso concierto en Marbella donde volverá el día 30 de agosto. También tiene fechas en Granada ( 2 de septiembre), Sevilla (6 y 7) y Córdoba (día 9).

–Con Me Siento Vivo Tour celebra sus 20 años de carrera, ¿qué es lo que le impulsa cada día para continuar su camino en la música?

–Así lo indica el nombre de esta gira y de este nuevo álbum. Quiero seguir adaptándome. Tengo fuerza y mucha ilusión para continuar, al menos, otros 20 años más. El público, los fans que son tan fieles, el equipo que me rodea, mi familia, son pilares fundamentales.

–Nada mejor que celebrar la efemérides con una gira y con nuevas canciones que, además, creo que musicalmente tienen cierto nexo con las raíces de su carrera. Cuénteme a qué suena este disco.

–Este disco tiene un sonido más ochentero y noventero, es un disco pop muy potente, pero sin dejar de lado los sonidos de nuestra tierra. Tenía muchas ganas de cambiar ese ritmo musical que predominaba en los singles anteriores, con esa esencia de rumba latina que tanto nos gusta. También siento que en este álbum hay grandes baladas. Es un disco acorde a los tiempos y diferente a lo anterior. Estoy seguro de que el público se va a sorprender...

–¿Y qué se están encontrando sus seguidores en esta gira?

–En esta gira estamos presentando un espectáculo completamente nuevo, con un repertorio que dará continuidad a estos 20 años de carrera, pero en el que también incorporaremos nuevos sonidos. Tengo ganas de ver como funcionan las nuevas canciones con el repertorio de toda la vida.

–A día de hoy, ¿qué le emociona más, el estudio o el escenario?

–En los dos lugares me siento muy a gusto. Y eso es gracias a la confianza que te da trabajar con un equipo sólido, con tus músicos, tus ingenieros y todas las personas que trabajan contigo.

–Efectivamente, está celebrando los 20 años del lanzamiento de su primero disco pero usted llevaba en la música mucho más tiempo, incluso antes de ser conocido para el gran público por OT. ¿Cómo recuerda ahora esos inicios? Es más, ¿los sigue teniendo presentes?

–Sí, esos momentos los tengo siempre presentes. Queda muchísimo David de aquel entonces. Obviamente soy un cantante y una persona con más experiencia que en mis inicios, pero la esencia del corazón y las ganas de crear y descubrir más música siguen intactas

–Por ejemplo, del David Bisbal de ‘Corazón latino’, ¿qué es lo queda?

–Pues queda mucho de ese David, porque me quedan muchísimos sueños que cumplir, por lo que intento mejorar siempre para poder alcanzarlos. Es cierto que han pasado más de 20 años, por lo que tengo más experiencia que en mis inicios, pero la esencia del corazón y la pasión por la música siguen ahí.

–De esos sueños que le quedan por cumplir en la música, ¿me puede confesar alguno?

–Es que todavía me quedan muchísimos sueños que cumplir... Es que, precisamente, me tomo esos sueños que nos ponemos como metas como recursos que siempre nos hacen mejorar...

–¿Puede ser que tenga previsto un documental sobre esos 20 años de carrera y además dirigido por un gaditano, Alexis Morante? ¿Qué me puede contar del proyecto?

–Antes de que acabe el año presentaremos el documental que hemos estado grabando durante los años 2022 y 2023. La gente podrá ver una película preciosa donde hemos recopilado un montón de imágenes que me han acompañado durante estos 20 años en todos los países en los que he podido cantar. Es un privilegio haber trabajado con Alexis Morante y espero que la gente disfrute de este aniversario, ya que ellos forman parte de él.

–Ha viajado usted por todo el mundo, habrá residido en diferentes lugares y pasado temporadas en incontables ciudades pero, ¿qué lugar guarda en su corazón Andalucía?, ¿le ha hecho ilusión los nombramientos como Hijo Predilecto de Andalucía y de su tierra, de Almería?

–Me ha hecho una ilusión inmensa esos dos reconocimientos que he recibido recientemente. He nacido en esta tierra maravillosa y es para mí una felicidad absoluta viajar a otros países y que sepan que vengo de una tierra tan espectacular.

–Entienda que he estado muy tentada de comenzar esta entrevista diciéndole, “lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?”...

–Sinceramente, me he partido de risa con todos los memes que han hecho a lo largo de este periodo. En Almería la palabra máquina la utilizamos mucho y yo siempre hablo con mis seguidores de una manera coloquial, por lo que no me esperaba toda la repercusión que tuvo pero, de verdad, me lo pasé muy bien viendo las ocurrencias de la gente.