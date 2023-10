Emi Huelva: “Todo el cariño que recibía mi hermana ahora me llega a mí”

Emi Huelva (Sevilla, 1996) cree que las personas que son queridas no son olvidadas y ha escrito Todo lo que ganamos... ¿y si después es nunca?, un libro dedicado a su hermana, Elena Huelva, para que su espíritu siga vivo. Elena conquistó a todos contando el día a día de su cáncer, el Sarcoma de Ewing, y tras su muerte, su hermana busca continuar su legado. Fue la misma Elena quien le pidió que escribiera la continuación del libro que ella escribió, Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente y el pasado 5 de octubre, Emi la publicó.

–Empieza el libro un mes después de la muerte de su su hermana, ¿cómo se decidió hacerlo?

–Realmente mi hermana me pidió este libro y cuando empecé a escribir en redes sociales las emociones que iba teniendo me ayudaba muchísimo y veía que la gente que me leía se sentía identificada. Esos factores son los que me hicieron pensar que el momento era ese.

–¿Le ha ayudado ha superar su muerte?

–Ha sido como una terapia. Los cantantes expresan sus sentimientos con sus canciones y los escritores escribiendo. La escritura es una expresión más de eso que llevamos dentro y yo he intentado plasmar con todo mi amor y todo mi cariño esos sentimientos.

–No es un libro triste y muestras muchos momentos muy felices.

–Me alegra un montón que lo diga, porque era un reto que tenía. No quería que fuese un libro triste y realmente es muy difícil hablar de mi hermana y de todo lo que se ha vivido a su alrededor de una forma que no sea ni alegre ni llena de vida. Es imposible. Hay de todo, hay música, emociones bonitas, recuerdos, personas increíbles, hay momentos más duros por los que por hay que pasar. Están ahí y no hay que quitarles dureza, pero hay formas de contarlos.

–¿Se puede ser feliz cuando llega el cáncer a la vida de uno?

–Por supuesto, repito que no hay que quitarle dureza, pero mi hermana decía que la actitud es lo único que está en tu mano. Lo que pasa en tu vida no lo puedes cambiar, pero la actitud para enfrentarte a lo que pase sí. Eso está en tu mano y si tú pones toda tu energía positiva, todo cambia bastante.

–Aunque haya miedo.

–Hay que dejarle un hueco al miedo. Es lógico tener miedo y es parte de la vida, pero hay que vivir enfrentándote a ese miedo, viviendo el presente que es lo único que tenemos.

–La gente esperaba las noticias de su hermana como si fuera parte de su familia. ¿Cómo viven esto?

–Ella lo notaba y nosotros también. Todo el mundo le deseaba buenas noticias, le preguntaban y ella contaba su proceso, lo bueno y lo malo. Eso se nota, es lo bonito de las redes, que ese cariño y ese apoyo. Ese cariño también lo noto yo, porque todo ese cariño que tenía mi hermana ahora de alguna forma me llega a mí. Mi hermana empezó contando su historia por Instagram por entretenimiento en el hospital, vio que podía ayudar a gente y que también le ayudaba a ella y continuó. Yo escribo, cuento lo que hago y noto ese amor.

–Cuenta muchos regalos no materiales que le dejó Elena ¿con qué se queda?

–Me quedo con todo, porque me ha dejado mucho, he tenido mucha suerte de ser su hermana. Me quedo sobre todo con los momentos que hemos pasado juntas y con las personas que he conocido gracias a ella que se han quedado, como sus amigas, que cuando estoy con ellas es como si estuviera con ella y muchas personas que son más conocidas como Manuel Carrasco, Sara Carbonero, Almudena Navalón, Aitana… Todas esas personas son personas regalo de mi hermana.

–Ahora dice que vive por las dos.

–Es normal hundirte y tener momentos en los que las fuerzas flaquean, pero esas personas querrían estar aquí, como mi hermana. Tengo la suerte de estar aquí e intento disfrutar las cosas por dos, es lo que ella quería y no se merece menos.

–Piden más investigación.

–En el caso del Sarcoma de Ewing, creo que mi hermana dio a conocer bastante este tipo de cáncer y hay poca investigación. Los números están ahí, cuando hay más investigación el índice de supervivencia sube. Apoyar la investigación y dar visibilidad a estas enfermedades es fundamental. Hicimos el Baby Pelón de mi hermana –ella diseñó el pañuelo– y abrió su beca, la beca Elena Huelva, y todo lo que se ha recaudado con esos Baby Pelones se está donando al GEIS (Grupo Español de Investigación de Sarcomas). Hicimos una donación gracias a los que compraron el Baby Pelón, se ha conseguido recaudar 170.000 euros. Todo llega al GEIS para que investiguen. Hay que pensar en todos los que vendrán que, por desgracia, van a ser muchos.

–Ahora están preparando un documental también.

–Es un proyecto superbonito porque es otro legado que se queda ahí. Mi hermana está en los corazones de muchísimas personas y también que quedará en la retina. Es muy especial. Van a aparecer personas muy importantes para mi hermana, muchos momentos bonitos, muchos profesionales hablando y mucho documento audiovisual de mi hermana, que es muchísimo. La idea es que vaya al cine y que se recaude para su beca. Estamos muy ilusionados.

–¿Las ganas siempre ganan?

–Con ganas siempre se consigue muchísimo. Mi hermana dio un poco la vuelta a esa frase y dijo que ella ya había ganado por todas las personas que había conocido y todos los momentos que había vivido. En realidad, es así. En la vida, lo que ganas y lo que te llevas de aquí es eso. Las ganas de vivir ganan siempre.