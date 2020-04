Después de diez años sin pisar España, Chayanne (Puerto Rico, 1968) estaba ilusionado por poder regresar. Durante el mes de abril, el artista tenía programados los conciertos de su gira Desde el alma en diversas ciudades de la geografía española, pero la situación de alarma sanitaria a nivel internacional ha obligado al artista a posponer sus próximos conciertos. A la espera de nuevas fechas, el cantante puertorriqueño insta a sus seguidores a cuidarse y tomar todas las indicaciones establecidas por las autoridades pertinentes. Las entradas ya adquiridas son válidas para las nuevas fechas.

–¿Qué lo ha llevado a estar diez años sin hacer gira por España?

–El tiempo pasa muy rápido y no hemos tenido la oportunidad de estar antes por allí. Estuvimos por EEUU, por toda Latinoamérica... Vamos a un país y no sólo hacemos un show, tocamos en varias ciudades. Suelo hacer gira cada tres años pero en estos últimos diez años no nos ha dado lugar. Estoy emocionado de poder volver porque tengo muy bonitos recuerdos de España. He tenido la oportunidad de poder escaparme a visitar las ciudades cada vez que he ido de gira y eso es hermoso.

–Las redes sociales mantienen en permanente conexión a los artistas con el público. ¿Les da licencia a la hora de dilatar en el tiempo sacar un disco o hacer una gira?

–Ahora es increíble, todo se sabe con internet. Es impresionante cómo han cambiado las plataformas digitales la forma de relacionarnos. Aunque haya estado diez años sin pisar España, la gente sabe que he estado de gira, dónde he hecho un show y hasta cosas personales como mis viajes, mi familia o cómo vivo las tradiciones. Uno cambia y va evolucionando. También aprende a tener cuidado. Las plataformas digitales también me llevan a hacer cambios musicales. Antes hacía discos completos y ahora saco temas sueltos. Toca evolucionar con todos esos cambios y adaptarse.

–¿Cómo se prepara una gira como la suya, en la que, además de cantar, tiene que bailar?

–Tardamos en prepararla unos seis meses. Primero arrojamos a la mesa todas las ideas que se nos ocurren. Siempre hago lo mismo con mi equipo de trabajo ante cualquier nuevo proyecto. Es una preparación muy trabajada. En el caso de los conciertos, buscamos ofrecer un sonido actual en canciones que son más veteranas, como Salomé, Atado a tu amor, Torero... Convertir todos esos grandes éxitos en temas actuales. Preparar el escenarios, las luces, las coreografías, los cambios de vestuario... Todo eso lo preparamos mucho antes de hacer el espectáculo. Ha sido fantástico porque durante todo el proceso hemos recibido mucho cariño de la gente.

–Chayanne es coreografía pero también es balada. Ahora que el público es más adulto, ¿cree que prefiere más los temas románticos a los bailables?

–Aquí es fiesta, fiesta, fiesta. La gente quiere Torero, Provócame, Salomé... El show es energía.

–¿Cree que sacar una canción como Torero actualmente sería políticamente incorrecto?

–Sólo habría que explicarlo. Es una canción romántica que habla de todo lo que sería capaz de hacer para estar contigo. Siempre se guarda el respeto hacia las demás personas; mis derechos llegan hasta donde empiezan los tuyos. Eso lo tengo clarísimo y siempre lo he tenido muy presente en mi carrera y en mi vida. Uno al final respeta a los demás respetándose a uno mismo.

–Recuerdo haber ido de campamento siendo una niña y que nos despertaran con esta canción para que lo hiciéramos con energía.

–(Risas) Es que eso es lo bonito de la música. Al final cuando escuchas una canción no te vas al show, te vas al momento en el que la viviste. Si estabas con tu pareja, si estabas en el campamento... La música te transporta y eso es hermoso.

"Ustedes (los del sur) me hipnotizan cuando bailan flamenco, con su acento... Tienen luz”

–Los artistas latinos de su generación tuvieron que ir poco a poco para llegar al éxito. ¿No le produce cierta envidia la gran repercusión de los reguetoneros actualmente?

–Uno va viviendo las cosas como son en su momento. He disfrutado mucho durante toda mi carrera. Claro que me ha costado mucho trabajo pero, como lo he disfrutado, ha sido un esfuerzo relativo. Hay días que estás cansado y no te apetece trabajar, pero hay otros que te levantas lleno de energía. He estado con promociones, en programas de radio y televisión, con mis espectáculos y ahora, además, con las plataformas digitales, que son un nuevo vehículo para dar a conocer tu trabajo. Ha habido una cambio pero hay que saberlo utilizar, si lo utilizas demasiado tampoco es bueno.

–¿Qué dieta siguen en Puerto Rico para tener esa energía que desprenden?

–(Risas) Cada persona es distinta aunque vivamos en el mismo país, pero ser isleño y tener esa arena blanca, las palmeras, el agua transparente, nos da mucha alegría. También la tienen ustedes en el sur. Es una manera de tratar de levantarse con el pie derecho y de ser feliz y positivo. En Puerto Rico tenemos mucha música. Las tradiciones las vivimos a fondo y eso hace que siempre haya música y mucha alegría. Nuestro pueblo es un pueblo con mucha alegría, aunque no somos el único. Ustedes me hipnotizan cuando bailan flamenco, con su acento... Tienen luz.

–¿Cree que Salomé seguirá bailando con el mismo ritmazo con el que lo hacía a finales de los 90?

–(Risas) Salomé tiene más ritmo ahora que antes.