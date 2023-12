Federico Marín Bellón: "El ajedrez está de moda porque sigue teniendo buena prensa"

Federico Marín Bellón (Almería, 1967) es el periodista experto en ajedrez más importante de nuestro país y su web damasyreyes.es es de las imprescindibles. Es autor del libro Ajedrez sin miedo, un manual de éxito para aprender desde cero. Durante más de 33 años ha informado de cine y televisión en el periódico ABCy actualmente escribe también en El Mundo. Con un gran sentido del humor y mucha observación, como ha recibido de su pasión ¿Una serie? Breaking Bad, claro. Y reciente, El Mal, en AMC.

-¿Cómo surge una historia personal con el ajedrez?

-En mi casa empecé a jugar de niño, como como tanta gente. Tu padre te enseña, no se te da mal del todo y juegas a nivel doméstico, de barrio. Pero no me federo hasta que tengo 18 años. Jugué pocos torneos, porque entonces eran muy largos y empiezo a trabajar como periodista. Ahora hay ajedrez rápido, torneos de un día o de dos. Opciones para los que tenemos menos tiempo.

-Usted lleva también más de treinta años informando de televisión ¿el ajedrez podría tener su tirón televisivo?

-No es lo más televisivo pero si hay que adaptarse a los formatos rápidos, hay partidas de un minuto en internet. Si una partida media tiene 40 jugadas, tienes que hacer una jugada por segundo. No puedes pensar, juegas como los que hacen el cubo de Rubik.

-Pero lo suyo es meditar ante el tablero.

-Son partidas con mucha más calidad. Hay gente que memoriza grandes partidas pero controlar todos las posibilidades es imposible.

-La imagen más televisiva que tenemos los españoles fueron los duelos de Karpov y Kasparov en Sevilla, en el 87.

-Kasparov era muy teatrero. Se retiró pero le gusta jugar partidas simultáneas, Karpov ya se retiró del todo. Aquel duelo por el título mundial fue el que más atención mediática se prestó en nuestro país.

-¿Hay partidas memorables como sucede en todos los deportes?

-Hay aficionados que recuerdan grandes partidas como una película, que partidos como el del gol de Maradona, porque hay jugadas que son obras de arte.

-¿El ajedrez escolar vive un buen momento?

-Sí, el ajedrez está de moda porque por muchos motivos sigue teniendo buena prensa. Es una actividad que no hace daño, los chavales no dejan los estudios o bajan el rendimiento por estar pendientes del ajedrez. Es mejor respecto a otros contenidos de ocio. En los colegios ahora hay más ajedrez porque está el apoyo de internet. De niño yo no sabía dónde había algún club, hasta que me lo indicó un vecino y cuando llegué a ese club no había otros niños. Ahora con toda la interconexión es más fácil conocer a otros jugadores y por supuesto aprender y jugar on line. Antes los clubes parecían clandestinos. En general en todas las ciudades hay clubes de ajedrez y son fáciles de localizar. Hay varias aplicaciones y web como lichess.org o chess.com donde para empezar lo tienes todo gratis hasta llegar lejos e ir progresando mientras aprendes. Chees.com es el Netflix del ajedrez, hay decenas de millones de jugadores en todo el mundo. (Mira el móvil) En lichess.org ahora mismo hay 63.000 jugadores participando en 28.000 participantes.

-Ahora se puede jugar al ajedrez en cualquier momento, en cualquier parte.

-Y cualquier edad. Una abuelita y su nieto. Y jugar partidas de un minuto, de media hora o más tiempo. Y aprendes mucho. Cuando yo era pequeño me costaba encontrar libros de ajedrez, el mejor sitio era El Corte Inglés, pero en cualquier librería había cuatro libros especializados. No era fácil. Ahora tienes cantidad de cursos y un montón de empresas con vídeos.

-No hablamos de algo minoritario ¿pero se puede ganarse la vida con ajedrez?

-Que se dediquen profesionalmente al ajedrez habrá unos veinte jugadores en España, pero hay cientos de expertos que dan clase, por ejemplo.

-Que no suceda como el célebre niño prodigio Arturo Pomar, que tuvo que hacerse cartero.

-Arturo Pomar es un ejemplo de lo poco profesional que era el mundo del ajedrez en los años 50, 60. Fue gran maestro, jugó con Fischer e hizo tablas. Al terminar la partida Fischer le dijo "pobre carterito español...". Ahora un gran maestro no necesita irse a Correos pero tiene que dar clases.

-¿Rusia sigue siendo el país más prestigioso en ajedrez?

-Conserva la herencia de tantos años, pero realmente si miras la clasificación mundial hay un par de países emergentes, India y China. Están dedicando recursos y una cultura del esfuerzo mucho mejor que la occidental. Dedicarte al ajedrez es algo ascético, le debes dedicar mucho tiempo para estar a un gran nivel y en esos países hay más cantera que en occidente. Ahora hay chavales con doce años que son grandes maestros

-¿Hay algún ídolo en ciernes?

-Hay un niño argentino, Faustino Oro, que ya lo llaman el Messi del ajedrez. En la pandemia, como le gustaba el fútbol, estaba partiendo las cosas en casa con el balón. El padre lo apuntó en la web chess.com y el niño ve que es difícil y le prometen que cada vez que suba 100 puntos en la clasificación le hacen un regalo. En pocos días el niño escala puestos fácilmente. Los padres pensaban que estaban haciendo trampas y resulta que es un portento. Acaba de cumplir 10 años y es el mejor de la historia a su edad. En la puntuación ELO tiene un rango que no ha conseguido nadie a su edad. El noruego Magnus Carlsen, que es el mejor jugador de la historia, entró en el rango ELO con 12 años. Faustino es una máquina y su reto es ser el gran maestro más joven de la historia.

-¿Los grandes jugadores se abstraen y ven las jugadas como en Gambito de dama?

-Pueden vislumbrar la sucesión de jugadas pero eso se consigue con muchísimas horas de tablero. Hay gente con un talento especial con más facilidad. Pero lo habitual es tener que dedicar mucho tiempo y esfuerzo. Hay que estudiar mucha táctica, muchos cálculos. Los finales de partidas es lo que requiere más estudio y el ajedrez es muy rico en posibilidades matemáticas pero puedes estudiar patrones.

-¿Se puede ser un absoluto negado para el ajedrez, como sucede con el que le está entrevistando?

-Si lees un libro mediamente bueno, si tienes un profesor que te puede enseñar cuatro cosas, puedes ser un buen rival para empezar. Ha habido genios que aprendían mirando. Capablanca, de niño, corregía a su padre y no había jugado nunca.

-¿El ajedrez de élite es cuestión de edad?

-Una persona joven siempre va a estar más ágil para pensar, sobre todo si son torneos largos. Hay un portento en cuestión de edad que es el indio Vishy Anand que tiene 52 años y está entre los diez mejores del mundo. Ningún otro deporte te permite extenderte tantos años. Un ajedrecista con 50 años tiene mejor juego que con 30, pero le falta la energía para competir al máximo nivel. Es cuestión de reflejos, de resistencia física. Ahora están de moda los torneos de veteranos.

-¿Según la época hay un estilo en ajedrez?

-Sí, ahora se notan la influencia de las máquinas.

-¿Es un juego más agresivo?

-Más que agresivo es concreto. Si lo comparamos con otros deportes, antes todo era más clásico. En el siglo XIX se sacrificaba más material y desde entonces se fueron mejorando las técnicas defensivas. Ahora se mejora la técnica y los buenos son tremendos, pasa como las goleadas de ahora en el fútbol, que son más frecuentes.

