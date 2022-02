"Sánchez es un claro oportunista"

Aprovechó Francisco Vázquez (La Coruña, 1946) su visita a Sevilla, donde estuvo para participar en el foro España a debate de Tomares, para pasearse durante varias horas por Nostromo, la mejor librería de cómics del mundo en 2020. Fue alcalde de su ciudad del 83 a 2006 y después cinco años embajador español en el Vaticano. Dispone de una colección fabulosa de tebeos. Licenciado en Derecho, se jubiló orgulloso como inspector de trabajo, su profesión. Socialista de la vieja escuela, no se muerde la lengua.

–¿Esta política, más que marrullera, es mediocre?

–Muy mediocre, porque la mayoría de políticos son meros funcionarios de partido.

–Y hoy hablan hasta en Radio Taxi, más pendientes de opinar que de trabajar.

–Esa mediocridad se ve en que ninguno da su criterio sin conocer la encuesta del día, sin leer el editorial del día y sin escuchar la tertulia del día, cuando debe ser lo contrario; el político tiene que llevar la iniciativa para crear debate y aportar criterios.

–Ha estado en el foro España a debate en Tomares. ¿Tiene arreglo este país?

–Claro, el problema no es la España de hoy, sino la de dentro de diez años, que tendrá difícil reconducción por la permisividad a nacionalistas e independentistas. Costará mucho la marcha atrás.

–Republicano y defensor de Juan Carlos I.

–Él ha sido impulsor de la democracia y gran protagonista del tránsito de la dictadura a la democracia. Mientras la Monarquía sea leal a esos valores no tiene por qué molestarme porque son los de un republicano.

–Las malas lenguas afirmaban que Bono y usted eran del PP pero no lo sabían...

–Ganamos todas nuestras elecciones por mayoría absoluta, seis cada uno. Ahí queda dicho todo.

–Declaró que este PSOE está "okupado".

–Como todos los okupas, son muy difíciles de echar. El PSOE lo han okupado pero además han destrozado el edificio, ése es el problema.

–¿Sánchez es socialista, obrero y español?

–Ninguna de las tres. Obrero en absoluto, es un caso evidente de funcionario del partido; español no, basta con ver con quién se alía, y no practica políticas socialistas, es un claro oportunista.

–Puntúe a Rajoy como presidente.

–Un buen presidente en el aspecto económico, pero timorato con el nacionalismo, con el escándalo del golpe de Estado del referéndum catalán. Cualquier otro con su mayoría lo hubiera impedido.

–Fue criticado por los palos.

–Palos hubo sobre todo a la Guardia Civil.

–¿Llegará antes a La Moncloa Yolanda Díaz o Feijóo?

–Yolanda Díaz sería una desgracia porque su bagaje es muy pobre. Feijóo es muy buen presidente. Su carrera está avalada por las urnas y hace una política en la que nos podemos sentir a gusto quienes no comulgamos con él.

–¿Quién es el político con más sentido de Estado que ha conocido?

–Felipe González y todos los de la Transición, que se construyó desde la renuncia, todos renunciamos a algo. Hubo una base común de anteponer los intereses del Estado. Y Felipe tomó medidas antipopulares por entender que era lo mejor para España.

"Un político debe decir siempre lo que piensa aun a riesgo de equivocarse, no hay que tener miedo"

–Un diplomático piensa dos veces antes de hablar y luego no dice nada, pero usted...

–Soy gallego, entendemos que es una falta de educación decir sí o no, por tanto, como embajador no me sentí muy incómodo.

–Sin pelos en la lengua.

–Un político debe decir siempre lo que piensa aun a riesgo de equivocarse, no hay que tener miedo.

–No votó ni la ley del aborto ni la del matrimonio homosexual. Ahora llaman tránsfugas a quienes no apoyan la reforma laboral.

–Un tema es de carácter político y los otros de conciencia. No voté esas leyes, pero antes puse mi escaño a disposición del partido, no utilicé mi voto para mantenerme. Con todo, a los que acusan de tránsfugas se han negado a legitimar al Gobierno que pacta con Bildu y siendo navarros es una cuestión de conciencia.

–Coincidió con Benedicto XVI, cuestionado por los abusos sexuales.

–Cuestionado sin pruebas y, aun así, ha pedido perdón. Al día siguiente de tomar posesión de Papa suspendió a divinis al responsable de los legionarios de Cristo. La Iglesia española ha sido muy lenta y hay que ser tajante, condenar y encarcelar al culpable.

–Celaá sacudió a la escuela concertada y a la privada y acaba de embajadora ante la Santa Sede.

–Es un desafío no a la Iglesia, sino al derecho de libertad religiosa y al de libertad de enseñanza. Un trágala más de Sánchez: lo tomas o lo dejas. Una tragedia del presidente es que las leyes hoy no nacen del diálogo, sino de un solo voto que establece una mayoría en contra de otra, divide a la sociedad, no busca el consenso. Comete un error y el Vaticano tardó 27 días en darle el plácet, una manera de decir: "Aquí te esperamos".

–El papa Francisco genera recelo en los fieles conservadores.

–Es porteño y le encanta el tango. Tiene cierta incontinencia verbal, difícil de entender en mentalidades europeas y más en la Curia, que funciona de forma muy cuadriculada. Que haya controversias da un poco de alegría.

–Estuvo 23 años de alcalde y Toscano 39 en Dos Hermanas. Una idea: monten un máster para políticos municipales y se forran.

–El máster es la calle, atender los pequeños problemas de la gente, ser próximo. Yo obligaría a pasar por los consistorios para desempeñar otro cargo. El Ayuntamiento es la gran universidad de la política.

–Caballero del Imperio Británico, ¿ve bien que Isabel II ceda el trono a Carlos?

–No lo cede. Según una ley inglesa del XVII, ningún católico puede acceder al trono y Camilla lo es. Isabel II ataja el problema y le facilita superar la comparación con Lady Di. Isabel II está muy ligada a la memoria de su padre, a quien juró servir a Inglaterra hasta el último aliento. Y lo cumplirá. Ya sabíamos que el heredero será Carlos.

–Ley trans, género fluido, batallas identitarias... ¿Se siente un marciano?

–Más o menos. Respeto todas las opciones, otra cosa es que se intenten imponer y se sitúen como modelo de vida. Cada uno que haga lo que quiera, pero eso implica otra visión del concepto de familia, de sexualidad. Parece que no sólo hay que aceptarlo, sino asumirlo como algo ejemplar a seguir. Y eso no.

–¿Cree que a López Obrador le rige bien la sesera?

–No, pero es un tema de cama, culpa de la mujer, una pseudohistoriadora que lo azuza. Un país vecino de EEUU, con el que tiene conflictos, dice que el peligro es España para desviar la atención de los problemas propios. Es el giro de toda América Latina, no sólo México, Cuba, Venezuela o Nicaragua, también Perú, Chile, Argentina, será Colombia. Asistimos a una ceremonia de un dislate histórico frente al cual el Estado español no planta cara. El Instituto Cervantes tenía que estar contrarrestando esas campañas.