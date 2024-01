Gustavo Fuentes: "Es un verdadero arte poder hacer películas"

Gustavo Fuentes (Sevilla, 1972) es una persona positiva y no duda en arriesgar para conseguir sus sueños. Lo hizo apostando por el sector audiovisual, por el que siente pasión, y lo sigue haciendo para llevar una cámara a cualquier rincón de Andalucía. Atesora un larga trayectoria televisiva y cinematográfica. Ha estado detrás de filmes como La trinchera infinita, Adiós o El verano que vivimos. Ahora está al frente del Gupo Adm y lleva programas tan icónicos como Andalucía directo o Andalucía de fiesta a la pequeña pantalla de miles de andaluces cada tarde.

-Es licenciado en Económicas, ¿cómo se adentra en el mundo audiovisual?

-En mi cabeza siempre tuve la idea de llegar al mundo audiovisual porque me encantaba. Soy de esos locos que hace 30 años nos fuimos a estudiar a Estados Unidos. Cuando llegué allí y vi los avances tecnológicos en este campo, tuve claro que eso era a lo que me quería dedicar. No me arrepiento de haber hecho Económicas porque aprendí muchas cosas que posteriormente he podido aplicar a este campo.

-¿Y cómo llegó a este sector?

-Estaba trabajando como director para una gran compañía y me enteré que un conglomerado catalán llamado Grupo Lavinia buscaba director. Me reuní con su presidente, Antoni Esteve, y me preguntó qué sabía de tele. Fui sincero y le dije que apagarla y encenderla, pero también le comenté que formar parte de este sector siempre había sido mi sueño. Y allí estuve 15 años. Fue un momento muy bueno, porque nos expandimos a Madrid y dimos el primer partido de World Padel Tour en una web. Sí que es cierto que mi familia estaba en el sur y conseguí volver a mi tierra con la productora La Claqueta, donde estuve dos años en los que hicimos sietes películas, tres documentales y ganamos un Goya. Fue un máster en cine.

-¿Cómo recuerda ese momento de retorno?

-Tenía muchas ganas. Dicen que en la vida tienes que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. En el audiovisual tienes que hacer una peli, un documental y un programa de televisión. Deseaba volver a mi tierra, porque si algo descubrí en Cataluña es que los andaluces no tenemos nada que envidiar. Necesitamos una unión de las empresas en la comunidad, creérnoslo, crecer y romper el techo de cristal de Madrid. Tenemos que conseguir crear productos de calidad desde donde queramos.

-¿Cómo se vive dentro de una productora el realizar una película y que luego obtenga el mayor galardón del cine nacional?

-Las películas son un dolor de cabeza, es un verdadero arte poder hacerlas. Con La trinchera infinita, estuvimos intentando venderla durante cinco años, con el guion hecho hasta que RTVE y Netflix entraron con unos directores vascos. Hicimos una coproducción vascoandaluza y nos sentimos súper privilegiados. Fueron dos años y para mí fue un placer enorme el ver ese proceso de unos papeles que empezaron a escribir los guionistas hasta llegar a Belén Cuesta recogiendo su Goya. Es un orgullo tremendo que tu propio sector te premie.

-Desde hace cinco años trabaja con las televisiones autonómicas, ¿cuál es el producto de entretenimiento redondo para un andaluz?

-La cercanía es clave. Es algo que diferencia a nuestra televisión autonómica de otras. Tengo la suerte de dirigir Andalucía directo y tengo la suerte de poder decir que hay un reportero y un cámara de Canal Sur todos los días en las ocho provincias. Los programas que tiene más éxito son aquellos que muestran cercanía y vertebración del territorio. Le damos la misma importancia a Huelva, a Almería o a Granada. Cuando se me ocurrió hacer Andalucía en Semana Santa tuve miedo, porque pensaba que nos iban a criticar. Pero el resultado fue un programa de entretenimiento para los cofrades, pero también para los que no lo son y nos lo han agradecido muchísimo, porque mostramos municipios por los que los medios solo se interesan cuando hay algún suceso.

-La Academia de Televisión de España lo ha reconocido con el Premio Talento, ¿qué ha supuesto este galardón?

-Cuando me llamó la presidenta de la Academia, lo primero que pensé es que me estaba haciendo mayor. Creo que todavía me quedan muchas cosas que contar. Me pongo cada día retos, por ejemplo, quiero meterme de nuevo en ficción. Pero por suerte estoy trabajando en lo que me gusta y donde quiero, como reto profesional es el mayor orgullo. Este premio es gracias a mis compañeros, rodearte de personas mejores que tu te hace ser más brillante. Y este galardón sirve para que todas esas personas que trabajan en su tierra sepan que pueden triunfar y romper fronteras.

-También preside el Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, ¿qué hace este organismo?

-Pensamos que ya ha llegado el momento de pensar en grupo y uniendo las empresas andaluzas más potentes –ahora mismo somos 27– tenemos que conseguir tres vertientes. Una es la retención del talento andaluz, otra es crear sinergias entre producciones y la tercera es ser punteros en materia de innovación.

-¿Cree que Andalucía es un motor en cuanto a las grabaciones? Todavía nos crea curiosidad el ver un rodaje.

-Uno de los objetivos del Clúster es convertir la región en el plató de Europa. Es imposible encontrar un plató natural como este en otro lugar del mundo. Queremos dar facilidades a todas las producciones externas para que vengan a grabar, pero también queremos que esas producciones se queden durante todo el proceso, porque eso sería una inversión en equipamiento técnico y en talento importantísima. No vamos a parar. Ya tenemos 1,5 grabaciones al día, pero queremos que todo el mundo que quiera venir a Europa para rodar piense en Andalucía.