“Israel no quiere conquistar Gaza”

Nacida en la ciudad israelí de Afula, Tal Itzhakov es la portavoz de la Embajada de Israel en España. Licenciada en Educación, ha sido agregada de diplomacia pública, prensa y cultura de la delegación diplomática en México. Se estableció en la capital española hace cuatro meses, unas semanas antes del ataque de Hamas del 7 de octubre.

–¿Qué supuso el ataque del 7 de octubre para Israel? ¿Qué cree que falló?

–La masacre terrorista del 7 de octubre marca un antes y un después no sólo para el Estado de Israel, sino para Oriente Próximo, para el mundo libre. Lo que hemos visto es algo sin precedentes en su brutalidad: asesinaron, quemaron familias, torturaron niños, secuestraron a inocentes, utilizaron la violencia sexual... Este enemigo hace un llamamiento a repetir esa masacre una y otra vez. Tenemos que asegurarnos de que no haya esa amenaza en nuestra frontera. Habrá una comisión de investigación para ver qué falló. Creo que no se contempló que pudiera suceder; de hecho, se permitió durante meses la entrada de 20.000 trabajadores desde Gaza para mejorar su economía. Fue algo muy planificado. Obviamente, quien dirige a Hamas es Irán, que intenta desestabilizar Oriente Próximo.

–¿Ve posible una tregua cercana? ¿Qué marcará el fin del conflicto?

–Ya hubo una negociación de liberación de rehenes y se negocia otra. Aún no tenemos los detalles. Esperamos lograrlo. Sabemos que hasta 30 rehenes están muertos y esperamos traer de vuelta a los otros. Los testimonios que cuentan los liberados son horrorosos. Pero no podemos tener un alto juego permanente hasta asegurarnos de que la amenaza de Hamas ya no está. No quisimos empezar esta guerra, fue impuesta por una organización terrorista que en su carta fundacional dice que quiere asesinar judíos y destruir el Estado de Israel.

–Llegan noticias sobre el asedio a hospitales y la cifra de palestinos muertos supera los 27.000. ¿Cree que la respuesta está siendo proporcionada?

–Nuestra guerra en Gaza es contra Hamas, no contra los ciudadanos de Gaza. La posibilidad de eliminar a Hamas será también para el bien de los ciudadanos de Gaza, ya que los utiliza como escudos humanos y usa de manera cínica su sufrimiento. Israel está tomando todas las medidas posibles de acuerdo a las leyes internacionales. Al final, la vida humana es la vida humana y es un valor muy grande para Israel. Desafortunadamente, una guerra es algo muy cruel tanto para los israelíes como para los ciudadanos de Gaza y hay precios que pagan cada parte. Hamas está colocando su infraestructura terrorista dentro de la población civil. Hablamos de túneles de miles de kilómetros. Gaza es el bastión de terrorismo más complicado y sofisticado en la historia de la guerra moderna urbana.

–¿Cómo ha recibido Israel el fallo de la Corte Internacional de Justicia?

–Sudáfrica jugó un papel muy lamentable como un brazo legal de Hamas. Sudáfrica y Hamas querían quitar el derecho de Israel a defenderse. La Corte obviamente reconoce el derecho de Israel a seguir defendiendo sus fronteras y sus ciudadanos y ha llamado a la liberación inmediata de los rehenes. Israel cumple sus recomendaciones a nivel de ayuda humanitaria. Creo que se hizo un uso cínico y político del término genocidio como arma justo contra del único país judío que conoce demasiado bien el genocidio.

–Las encuestas indican que crece el apoyo a Hamas en Cisjordania. ¿La Autoridad Nacional Palestina (ANP) también va a perder en esta guerra?

–La ANP afronta muchas dificultades y problemas internos desde hace tiempo. Hasta hoy, no ha condenado la masacre. Al final, Hamas tiene apoyo en otros lugares y eso supone una gran amenaza. Hamas no es un representante legítimo ni del conflicto entre Israel y los palestinos ni de los palestinos.

–¿Cómo califica la retirada de los fondos de ciertos países a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa)?

–Lo felicitamos. Miembros de la Unrwa tomaron parte activa en la masacre. La Unrwa está jugando un papel muy lamentable. Espero que después de la guerra la Unrwa no juegue ningún papel porque desafortunadamente no es parte de la solución, es parte del problema.

–¿Teme una extensión regional del conflicto?

–Irán tiene sus brazos en esos frentes. El problema es más grande, es un problema de los países democráticos que quieren vivir con estabilidad, paz y seguridad. En los últimos años, Israel está llegando a acuerdos de normalización sin precedentes con países como Bahrein, Marruecos, Emiratos Árabes... Queremos crear una nueva realidad de prosperidad en Oriente Próximo que Irán quiere impedir.

–¿Cree que el conflicto en Gaza frenará ese proceso de normalización?

–El proceso es mucho más fuerte. Y esperamos seguir con esas cooperaciones y que más países se unan. En Israel queremos vivir en paz. Pero, en ese nuevo contexto, tenemos que garantizar nuestra seguridad.

–¿Qué opina de la postura del Gobierno español?

–No es un secreto que ha habido desacuerdos en los últimos meses, pero nuestra embajadora ya está de regreso en España y estamos muy contentos. Es muy importante para las relaciones bilaterales y mantenemos un diálogo abierto y directo aunque, obviamente, rechazamos las acusaciones a nivel del tema humanitario y de derecho internacional.

–El Supremo anuló una ley clave de la reforma judicial. ¿Estudia el Gobierno retomarla tras el conflicto?

–Ésa es una discusión que se realiza en Israel. Una de las fortalezas del Estado de Israel es ser una democracia vibrante donde se puede expresar diferentes opiniones. Es pronto para indicar lo que pasará. Ahora estamos todos, no importa si eres de derecha o de izquierda, muy unidos contra esa amenaza a nuestra supervivencia

–¿Qué pondrá fin definitivamente a este conflicto?

–Hemos intentado muchas veces llegar a un acuerdo de paz con los palestinos y han perdido muchas oportunidades. En 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza para permitir paz, para que sea una parte de un proceso de que dé seguridad a Israel. Gaza podría ser una ciudad maravillosa. En lugar de eso, en 2007 tomó el poder Hamas. Israel no quiere conquistar la Franja de Gaza, pero necesitamos garantizar nuestra seguridad y asegurar que Hamas no esté ahí. La respuesta al 7 de octubre tiene que ser más seguridad.

–¿La solución de los dos Estados sigue siendo válida? ¿Cree en ella?

–Israel no quiere controlar la Franja de Gaza. Obviamente, tendremos que cooperar con organizaciones internacionales y otros países, pero ahora nuestro enfoque es eliminar a Hamas y liberar a los rehenes. La respuesta va por la seguridad que tiene que garantizar Israel a sus ciudadanos.