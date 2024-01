"La familia de Paco de Lucía fue la primera de apoyarme"

En el podio de los maestros del mundo. Paco Montalvo Violinista (Córdoba, 1992), máximo representante a nivel mundial del violín flamenco, está considerado entre los cuatro mejores maestros actuales. Su padre, el catedrático de violín Francisco Montalvo, ha sido clave en su carrera. Ha sido el violinista más joven del siglo XXI en debutar en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York, Premio 'La Venencia Flamenca' del Festival de la Mistela y el Premio Averroes de Oro Ciudad de Córdoba a las Artes, ha estado en el Festival de las Minas y no para de recibir elogios. Es aficionado a los caballos, por su amigo Ángel Peralta, a la naturaleza, a los animales y a jugar al fútbol. Le encanta viajar. Tocará en el Cartuja Center de Sevilla el 23 de febrero y recorrerá buena parte de las capitales andaluzas desde enero a julio.

-¿Quién le inspiró para innovar con el violín flamenco?

La primera música de flamenco que escuché en mi vida, con tres o cuatro añitos, fue con mi abuela, una gran aficionada. Mi tía bailaba también flamenco y sevillanas. Teníamos un batiburrillo entre música y arte en mi casa que era difícil que uno no acabará haciendo algo así. En cuanto a artistas, desde muy chiquitito empecé escuchando a Paco de Lucía, a Vicente Amigo, a Camarón...Iba formándome en la música clásica, y a la vez me encantaba esa fuerza, ese ritmo del flamenco, sobre todo de Paco de Lucía, incluso cuando tocaba piezas clásicas.

-Su interpretación de 'Entre Dos Aguas', con más de 3 millones de visualizaciones, es prodigiosa

Gracias. Para poder hacer violín flamenco ha sido fundamental tener la mejor técnica para el violín clásico y ese corazón flamenco. Hay una simbiosis mágica entre la técnica clásica y la magia y el sentir flamenco .

-Paco de Lucía quería ser cantaor antes que guitarrista, ¿usted también?

Yo quería ser guitarrista de ver a Paco de Lucía y pensaba "qué bonito sería poder tocar así". Cantar, canto muy mal (risas). Paco situó a la guitarra flamenca como solista y esa fue una de las inspiraciones que yo tuve también: que el violín cantara acompañado por el flamenco.

-Su padre ha sido clave en su carrera...

Puedo decirle como anécdota, que mi padre (Francisco Montalvo) le compró un violín pequeñito a mi hermana con la ilusión de que lo tocara, pero ella lo rechazaba (risas). A los años nací yo y, de ver a mi padre tocar en casa, lo cogí de chiquitillo y así empecé con 8 años a tocar el violín y con 9 años a dar conciertos. Entré en la carrera de música con 12 o 13 años en el Conservatorio Superior de Córdoba y me he formado con profesores de todo el mundo: Nueva York, Salzburgo y otras ciudades de Europa. Una de las cosas que más me ayudó fue que mi padre tuviera esa visión de llevarme con los mejores maestros del violín del mundo. Recuerdo, de chico, coger el tren o el avión algunos fines de semana a Berlín, Moscú, etc....

-El mejor momento de su carrera...

-Mi concierto en Nueva York, con 18 años, marcó un antes y un después en mi carrera. Luego hay conciertos muy especiales que he dado en Sevilla, Chicago, Londres, Berlín, París, Atenas, Moscú, Salzburgo, Tel Aviv, La Habana...

-El mundo del flamenco lo ha premiado y elogia su arte.

-La verdad es que desde que empecé recibí ese calor y ese cariño de grandes familias flamencas a las que admiro. La familia de Paco de Lucía fue la primera de apoyarme. Alejandro Sanz, al poco de lanzar mi primer disco, también se puso un contacto a través de la familia Paco Lucía. Me envió un audio diciéndome que le había encantado escucharme en México, ante más de 15.000 personas, un concierto también muy muy especial.

-¿Qué repertorio trae en su gira por Andalucía?

-Nuestro espectáculo es 'Grandes clásicos 2.0' por esa nueva visión del violín flamenco que le doy a todo lo que hago. No faltarán los mejores temas que el público siempre pide. Este nuevo espectáculo es para que disfrutemos y salgamos emocionados después de disfrutar de la música. Alguna sorpresita tenemos preparada. En Andalucía, vamos a estar prácticamente por todas las capitales de provincia. La primera es Granada (28 enero), donde hemos agotado entradas y volveremos el 31 de mayo. Luego Jaén (10 febrero), Sevilla (23 febrero), Málaga (16 abril), Córdoba (8 junio) y Cádiz (12 julio).

-En Madrid actuará en el Teatro Real.

-Empezamos la gira en Milán (Italia) el 20 de enero y en el Teatro Real en Madrid es la primera vez que actúo en la sala principal. Me gustaría avisar al público de que si quiere comprar entradas lo haga siempre desde canales oficiales o desde la página del artista. Que no caigan en la primera web que les salga en internet porque son estafas, como viagogo, que te cobran tres o cuatro veces más.

-¿Cuántas horas dedica al violín?

Un instrumento requiere el entrenamiento similar al de un deportista de élite para estar en forma, para ofrecer un concierto al mejor nivel. Cuando estamos de gira, como ahora, voy acumulando horas de tocar para estar en las mejores condiciones y disfrutar de los conciertos. Ese es mi objetivo.

–Entre sus fans tiene al actor Harrison Ford, ¡qué me dice!

–Coincidimos en una cena en Madrid en la que se interesó mucho por la innovación del violín y el flamenco. Y como los músicos estaban todavía en el hotel, le ofrecimos un concierto privado con My way entre otros temas. Cuando acabé de tocar me dijo que le había gustado mucho más que como lo hacía Sinatra (risas).