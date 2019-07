Nacida en Madrid, Paloma Bravo estudió Derecho y Periodismo. Debutó como escritora en el año 2010 con La novia de papá, una novela que fue llevada a teatro y una serie de televisión. También es autora del libro de relatos Tres mujeres solas y La piel de Mica, representada en Nueva York. Ha escrito cuentos infantiles (Los cuentos del koala). En 2016 publicó Solos. La escritora y periodista vuelve a la actualidad editorial con Las incorrectas (Espasa), una novela que ha presentado en Sevilla y que habla sobre unas mujeres unidas por el humor, la incorrección, la buena amistad y el amor por la vida.

-Para todos aquellos que la descubran por primera vez, ¿quién es Paloma Bravo?

-Una escritora que escribe con mucho sentido del humor, con mucha energía y que cuenta historias que conocemos todos pero que nadie nos había contado.

"Tenemos que seguir luchando por la igualdad, incluidos los hombres, porque sin ellos no se consigue"

-¿Cómo fueron sus comienzos en la escritura? ¿Qué le aporta?

-Siempre quise escribir, pero no me atrevía. Cuando nació mi hija pensé que si no lo hacía ya, no lo iba a hacer nunca. Escribí La novia de papá y después se llevaron los derechos para hacer una serie y para hacer una obra de teatro. A partir de ahí todo fue mucho más fácil. La escritura me aporta libertad y contacto con los lectores.

-¿El escritor nace o se hace?

-Creo que las dos cosas. Escribir no es tan fácil como parece. La gente que dice que disfruta escribiendo yo la admiro mucho. Yo lo paso mal. Disfruto habiendo escrito, es decir, cuando veo el resultado. Es un trabajo que exige mucho esfuerzo.

-¿Cómo surgió la idea de su última novela Las incorrectas?

-Quería hacer un homenaje a la amistad entre mujeres. Siempre se ha dicho que las mujeres somos malas entre nosotras y ésa no es mi experiencia. Creo que la amistad es estar y que las mujeres sabemos estar muy bien. Estar en lo bueno, en lo malo y en el día a día de nuestras amigas. Creo fuertemente en las amigas nuevas, en las buenas y las de verdad. Ése era el fuego que me empujaba a escribir esta novela.

-¿Cómo definiría su último libro?

-Es un libro que me gusta porque tiene mucho humor y mucha energía. Es una novela peleona, luminosa y muy divertida. Las incorrectas es una novela con muchas capas de lectura. Parece una comedia, pero tiene mensajes profundos sobre la autocrítica, la empatía, la amistad y el no etiquetar a los demás.

-Las incorrectas es un libro que habla de la amistad, el humor y el no rendirse. ¿Qué es lo que busca transmitir?

-Intento transmitir que todos nos equivocamos y cometemos errores. A todos nos pasan cosas que no merecemos. Se habla mucho de los errores y poco de las cosas que pasan que no hemos decidido nosotros. De todo hay que levantarse. Hay que conseguir que las cosas que nos pasan nos hagan crecer y es bueno saber reírse de ellas.

-Es posible que muchas mujeres se sientan reflejadas con las protagonistas y con el mensaje de su novela. ¿En qué se ha inspirado? ¿Cuál es su protagonista favorita?

-Me inspiré en la pura observación. Ninguna es amiga ni conocida mía. Me inspiré en muchísimas mujeres que veo y que son admirables por su forma de encajar todas las cosas que les pasan en la vida. Es difícil tener favoritas, pero sí, seguramente Eva. Porque es la que sirve de detonante y porque, dentro de que es divertida, vitalista y muy incorrecta, transmite mucha paz.

-¿De dónde surge cada una de las protagonistas? ¿Cómo fue el proceso de crearlas?

-Quería hacer una novela coral. Me imaginé como eran físicamente las protagonistas y a partir de ahí vi que ellas mismas se fueron haciendo su personalidad.

-¿Qué define a estas mujeres incorrectas?

-Son todas muy diferentes y cada se caracteriza por la ambición profesional. Tienen la vocación de ser buenas en su trabajo. Todas tienen mucha capacidad de reírse de sí mismas y mucha capacidad de autocrítica. Tienen ganas de construir. Son muy libres.

-Hay un punto feminista en su novela. ¿Qué significa el feminismo para usted?

-El feminismo es igualdad. Todavía no se ha conseguido y tenemos que seguir peleando todos, incluidos los hombres porque sin ellos no hay igualdad. No creo que exista sólo un tipo de feminismo, creo que hay muchos y todos ellos lo que tienen claro es que lo que hay que conseguir es la igualdad real y a esto no se llega contra los hombres, sino con los hombres.

-Cuenta que hace pocos años la vida le noqueó con una depresión y que se levantó gracias a tres mujeres que se empeñaron en ayudarla. ¿De dónde sacan la fuerza esas mujeres que a pesar de sus problemas intentan levantar a otras mujeres?

-De la amistad y el amor sincero. Cuando quieres de verdad a alguien, tienes que estar de verdad para esa persona. No es decir te quiero, es mojarse e implicarse en lo que le está pasando a la gente que se quiere. Creo que ése es el amor de verdad, el querer a alguien y demostrárselo. Estamos en una época en la que es muy fácil decir te quiero y lo más complicado es estar de verdad. Se dice muy rápido sin pensar en las consecuencias.

-¿Paloma Bravo es muy incorrecta?

-Creo que bastante. A mí me parece que la desobediencia es obligatoria para todo. Que nadie te diga cómo tienes que vivir, pensar o trabajar.