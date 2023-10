“Mi objetivo es poner fácil lo que parece complicado”

Patry Jordán (Gerona, 1984) es una influencer y entrenadora personal. Tiene cinco canales en Youtube y su perfil de Instagram, @patryjordan, cuenta con más de 1,4 millones de seguidores. Durante el confinamiento por el Covid-19, sus canales consiguieron récord de reproducciones diarias. Está al frente de Gym Virtual, una plataforma que con diferentes entrenadores y disciplinas, y también posee un colección de equipamiento deportivo.

-¿Eres una 'influencer' del deporte?

-Yo creo que soy mucho más. Siempre nos gusta poner etiquetas a todo y a lo mejor la parte que más se ve de mí es la de compartir, pero mi día a día está repleto de otras cosas (risas).

-¿El deporte siempre ha estado en tu vida o llegó por casualidad?

-Ha estado en mi vida desde muy pequeña porque mi padre tenía una escuela de fútbol, mi madre tenía un gimnasio, corría maratones. Siempre he estado vinculada al deporte: hacía fútbol, artística, rítmica, me dio por bailar, hice un módulo de grado medio de educación física... El deporte para mí no ha sido un medio para un cuerpo bonito, ha sido siempre parte de mi estilo de vida.

-¿Qué te hizo empezar en las redes sociales?

-Cuando empecé no existía el tema influencer. Yo trabajaba en un gimnasio, llevé su dirección y di clases dirigidas durante más de 10 años. Siempre decía que si la gente lo grabara lo podría volver a repetir sin tener que ir al gimnasio. Creo que mi idea estaba más avanzada de lo que la gente realmente visualizaba: no había zoom, no había apenas internet en el móvil... Después de una pandemia parece más obvio. Empecé en Youtube por compartir, aprender, por descubrir un poco, ya que yo daba clases pero no sabía cómo comunicar, cómo grabar, otras facetas que acompañan al proyecto de crear un gimnasio virtual.

-¿El fitness es para todo el mundo?

-Yo al final no soy una influencer de fitness. Intento transmitir, me gusta hacer creer a las personas que sus sueños y objetivos son posibles si ponen voluntad, si realmente para ellos eso es importante. Al final, mi misión es poner fácil lo que parece muy complicado, y para ello intento transmitir el deporte como un estilo de vida, no como un medio o una cuestión estética. Te diría que llevar un estilo de vida saludable es para todo el mundo aunque no lo crea, porque siempre se puede mejorar lo que hacemos en el día a día, pero si lo enfocamos más por una cuestión estética o más competitiva te diría que el fitness no es para todo el mundo.

-¿Sólo hace falta motivación?

-No. La motivación es variable, por lo tanto no puedes depender de ella para cumplir un objetivo, sino que necesitas disciplina y voluntad, creer que es posible y cumplir: cumplir los días de no, porque los días de sí es fácil. Lo difícil es cumplir cuando no tienes las ganas, porque muchas veces vemos el deporte como pereza, comer mejor como pasar hambre... Puedes empezar con algo que no requiera tanto esfuerzo para que te permita disfrutar. Obviamente, cuando empiezas te duele el cuerpo, tienes agujetas..., pero una vez pasas esta fase rollo aparece otra a la que a veces no le damos tiempo pero que es maravillosa.

-¿Qué aconsejaría a alguien para iniciarse en el ejercicio?

-Primero, encontrar su razón, su por qué. La gran mayoría empieza porque quieren verse mejor, por un tema físico. Pero iría un poco más allá: la razón por la que quieren verse mejor es porque necesitan ganar autoestima, por ejemplo, o tener más energía. Cuando empiezas a entrenar o a cuidarte sólo ves si tu báscula baja dos kilos o te sientes mejor ante el espejo, pero en realidad ganas otras muchas cosas que no se notan tanto, como autoestima, seguridad, te sientes mejor, y que no las valoramos. Mi consejo es ponerlo muy fácil, tener una razón que pese más que el esfuerzo que estás dispuesto a hacer, y empezar de menos a más. Cuando hay progresión hay resultados, y la gente tiene prisa.

-¿Importa la báscula?

-Es una métrica más. Para mí son más importantes la grasa y masa muscular, cómo estás consiguiendo este objetivo. Cuando decimos que queremos perder peso lo que queremos es vernos mejor, y para eso tenemos que bajar el porcentaje de grasa y aumentar la masa muscular. Además, si estás en un proceso de pérdida de peso pero estás sufriendo mucho, mantener eso va a ser muy difícil para que lo instaures como un hábito. En resumen, cuando empezamos es mejor enfocarse en cómo estamos integrando lo que tenemos que hacer para que dé resultado que en los resultados en sí.

-¿Hay diferencias en el entrenamiento entre hombres y mujeres?

-Yo tengo un público mayoritario femenino. La diferencia son los objetivos de cada persona: la mujer quiere el culete más redondito, menos cintura. Y los hombres, hombros y brazos grandes, abdomen bien plano (risas). La manera de entrenar la marca el objetivo y el proceso para conseguirlo es distinto. Conmigo podría empezar a entrenar cualquier persona y luego, según sus objetivos, continuar de una forma u otra.

-¿El deporte es un paso para una vida mejor?

-Sí. En realidad, el deporte te aporta muchos valores que puedes utilizar en tu día a día. Hoy en día nos gusta estar cómodos y lo queremos todo muy rápido.

-La pandemia dio un impulso a los entrenamientos en casa. ¿Se ha mantenido esta tendencia?

-En la pandemia, estábamos encerrados y sin planes para hacer. Ahora, la gente ha vuelto a su rutina y quiere socializar, pero se ha dado cuenta de que sí se puede entrenar en casa. Ahora es una elección. No es que sea mejor o peor entrenar en casa, en un gimnasio o al aire libre, es que puedes escoger la que más se adapte a tus necesidades, a tu bienestar, e incluso combinarlas.