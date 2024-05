"Lo de los ocho apellidos vascos es un cuento chino"

UNA CITA CON EL MEJOR CELESTINO. Hace más de cinco lustros empezó a sonar la cara de Carlos Sobera (Baracaldo, Vizcaya, 1960) por la serie Al salir de clase. En este siglo su fama ha crecido exponencialmente como conductor de concursos televisivos y de programas de citas como First Dates, en pantalla desde 2016 y que compagina con Supervivientes. Simpático y dicharachero, promociona estas semanas A contracorriente (Espasa), donde recoge sus memorias.

–"Ir contra corriente no es de hombre prudente". Y así titula sus memorias.

–Es una paradoja porque soy amigo del refranero, así que me reprendo a mí mismo por no haberlo sabido.

–De niño quería ser John Wayne para sobreponerse a las adversidades, ¿a quién quiere parecerse de mayor?

–A John Wayne también. Ser feo, fuerte y formal es lo mejor que un hombre puede hacer en la vida.

–Entrevisté el otro día a un Ocio Carrión de Vitoria y hoya un Sobera Prado de Baracaldo. ¿Lo de los ocho apellidos vascos es reliquia arqueológica o cuento del nacionalismo?

–Es un cuento chino. No hay más que fijarse en los hermanos Williams para comprender que los ocho apellidos vascos ya no sólo no son necesarios, sino que deben ser prescindibles.

–Un elefante casi lo manda al otro barrio en un safari en Tanzania. ¿Estaba con el Rey emérito?

–No, y debí advertirlo del peligro... ¿Ve? No fui prudente en aquella ocasión y así le fue al Rey emérito, a contracorriente.

–Casi le da un soponcio en el 700 cumpleaños de Bilbao. Recuerde aquello.

–Me vistieron como a don Diego López de Haro, el fundador de Bilbao, con una manta de ocho kilos y un pelucón tremendo de otros cuatro. Aquel día fue el más caluroso en Bilbao en 100 años. En el Ayuntamiento todos estaban en mangas de camisa y aun así caían como moscas. Y yo le decía al alcalde: "Éstos no merecen ser de Bilbao, joder. Aquí estoy con 17 kilos aguantando y todos éstos se vienen abajo".

–Iñaki Azkuna, ¿no?

–Sí, era un tío majísimo.

–Impartió clases de Derecho de la Publicidad en Periodismo. ¿Corrobora que la carrera es una maría total?

–No, corroboro que gracias a profesores como yo era una carrera muy exigente... Tenía fama de maría, pero cuando llegué ya la facultad afortunadamente había cambiado bastante.

–En First Dates le tiran mucho los trastos, una legión de fans le cambia el apellido: Sobara o Sobase.

–Cuando no Solera o también Obera. Mire, ni tan mal, porque algunos me llaman Arguiñano...

–Usted es mucho más joven.

–Y de Bilbao.

–¿Lleva contadas cuántas parejas han salido de su programa?

–No, y el programa creo que tampoco, porque las parejas se forman y en un tiempo puede que se deshagan, y ese seguimiento ni el CNI.

–Reventaría el share una cita de Pedro Sánchez con... Ursula von der Leyen.

–Sinceramente nunca me fiaría de la mirada de una política alemana, así que quizás detrás de esa aparente atracción haya otra cosa, cuidadín.

–Hoy que se miden las audiencias al dedillo. ¿Constata que ningún votante de Vox ve su programa?

–Yo creo que sí, ¿eh? Hay votantes de Vox igual que de Podemos. Ésa es una de las cualidades de First Dates, muy transversal y muy integrador. Ya será de las pocas cosas que queden en la que nos pongamos de acuerdo todos los españoles.

–Empezó como guionista en un programa de Anne Igartiburu, otro rostro eterno de la televisión. ¿Puede desmentirnos que tuvieran de becario a Jordi Hurtado?

–Lo desmiento firmemente. Por entonces ya estaba Jordi Hurtado diciendo: "Atención, pregunta". Se va a convertir en el hombre eterno.

"Ancelotti tiene la ceja congelada y Zapatero parece salido de ‘Star Trek’; yo la domino mejor”

–Karlos Arguiñano (75 años), Matías Prats (73), Mercedes Milá (73), El Gran Wyoming (69 en tres días)… ¿Se aburren en casa los presentadores?

–Creo que es culpa del Imserso, que no les prepara buenos viajes y deciden seguir trabajando; así que esto es un llamamiento al Ministerio de Seguridad Social.

–Tenía miedo por si lo detenían otra vez y no podría presentarse a la entrevista. Estará harto del temita...

–Estoy enfadado porque siempre que en las comparativas entre Broncano y yo, a él lo golpean bastante menos que a mí; yo siempre salgo más magullado, con los ojos más hechos polvo, incluso tengo la sensación de que vamos a parar a cárceles diferentes: él debe ir a Alcalá Meco y la mía debe ser una perdida por Guantánamo.

–¿Vale Broncano 14 millones de euros al año?

–Pero 14 millones por todo el programa, como se lo paguen a él me voy a Televisión Española mañana mismo.

–¿Quién domina mejor la ceja: Zapatero, Ancelotti o usted?

–Ancelotti la tiene congelada, me va a perdonar, y es una especie de meme perpetuo, tenga el sentimiento que tenga. Y Zapatero es un representante extraordinario de Star Trek. Así que voy a poner que yo.

–Porque es menos conocida, pero hacerle una cobra a Elsa Pataky deja en pañales a la de Bisbal y Chenoa.

–Sí, espero pasar a los anales de la historia por esa fake cobra que le hice a Elsa Pataky.

–Ha dado las campanadas en Televisión Española, Atresmedia y Mediaset y todo el mundo hablando del vestido de Pedroche. Qué injusticia, ¿no?

–Absoluta, lo cual sigue demostrando que la gente en términos generales se preocupa de chorradas.

–¿Qué es más contagioso: el Covid-19 o la risa de Carlos Sobera?

–Claramente, la risa de Carlos Sobera. Yo cada vez que me parto es muy difícil no acompañarme en el sentimiento.

–Hacer esta entrevista ha sido: A) Una obligación; B) Un placer; C) Un coñazo; D) Lo mejor que me ha pasado en el día.

–Hombre, la D ni de coña. Espero que me pasen cosas mejores en el día. Voy a dejarlo en un placer porque usted es un tío simpático...