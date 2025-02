Bad Bunny, "Quiero vivir en Puerto Rico para siempre"

En los documentos oficiales Bad Bunny aparece como Benito Antonio Martínez Ocasio, nacido el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, Puerto Rico. Sólo en su casa le llaman por su nombre de nacimiento. En el resto del mundo es una de las grandes voces latinas que animan con su ritmo unido a un mensaje de reivindicación. Con Zane Lowe, para Apple Music, ha desgranado sus sentimientos esenciales que revelan una personalidad sentimental y comprometida. Hace diez años subía canciones a Sound Cloud desde donde se convirtió en un fenómeno internacional con el trap, el reggaeton y el pop latino. En 2018 publicó su primer álbum, X 100pre, tras tantos temas virales. Su nuevo disco se llama Debí tirar más fotos.

Pregunta.–Es un veterano de 30 años. Un disco para usted es como un hijo...

Respuesta.–La canción Baile inolvidable, la tercera del álbum Debí tirar más fotos, es una de las mejores experiencias de mi vida creando música, y eso que he tenido muchos grandes momentos. Es una canción que tengo en la cabeza desde hace dos años. Toda la composición estaba en mi mente mucho antes de que se creara. Y ahora puedo escucharla. Está hecha con nuevos músicos jóvenes de Puerto Rico, sobre los 20 años, de la Escuela Libre de Música que es como la escuela pública de música de Puerto Rico.

P.–Ya lo comentaba extesamente con Zane Lowe, para Apple Music, entiende, entonces, que tenía una misión concreta en su vida.

R.–Es así. Estar aquí era mi sueño. Siempre soñé con que mi música se escuchara en todo el mundo y que la gente apreciara lo que hago. Pero me preguntaba cuál es la razón por la que estoy aquí. ¿Cuál es la razón? Número uno en esto, rompiendo estos récords. ¿Y ahora qué? La vida es mucho más. Muchos artistas se vuelven locos pensando en qué será lo siguiente porque creen que lo siguiente es, no sé, batir más récords, ser más grandes. Vamos a llenar estadios, vamos a ir a la luna... Y me di cuenta de que hay otras cosas que necesitas que a veces son más importantes que eso. Y ese es el siguiente nivel.

P.–¿Cómo valora estos diez años de música como profesional?

R.–Todavía soy joven aunque parezca que soy un veterano, pero acabo de cumplir 30 años. Recuerdo que cuando cumplí 20 estaba deprimido. Pensaba que me iba a morir. Era el final de mi vida. Dios mío, tengo 20 años, soy un pxxx viejo, estoy a punto de morir. Es el fin..

P.–¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento para sentir esa angustia vital?

R.–Pues estaba estudiando.... era un tipo normal. Estudiaba y trabajaba en la tienda de comestibles.

P.–¿Y se sentía así insatisfecho con su vida?

R.–Soy muy emocional. A veces pienso demasiado en todo. Estoy aprendiendo a no pensar demasiado y a confiar en la vida y en Dios, en el proceso y en todo. A disfrutar del momento. Pero ahora que tengo 30 años, la gente empieza a preguntarte machaconamente: ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? He estado reflexionando sobre toda mi vida y también sobre mi carrera, qué he estado haciendo todos estos años. Ytodo esto es una pxxx locura porque a veces me siento como un novato. Este es como mi primer año, como si fuera mi primer álbum.

P.–¿Cómo ha sido la grabación de este disco entre Puerto Rico y Nueva York?

R.–Hay un par de canciones que grabé en Nueva York, todo lo demás se ha producido en Puerto Rico. Recuerdo que tenía que trabajar porque quería terminar el álbum, pero dije que no quería grabar ninguna canción fuera de Puerto Rico. Estaba trabajando en Happy Gilmore y Caught Stealing en Nueva York, así que me quedé dos meses allí. Y lo decidí así, con esa limitación.

P.–Sentía nostalgia de su tierra pese a que Nueva York está tan ligado a ella.

R.–Decidí que tenía que sentirme en casa en la oficina donde nos encontrábamos. Fuimos a una tienda de recuerdos de Puerto Rico y la llenamos de banderas. Llenamos toda la oficina con cosas de Puerto Rico. Pero el resto del disco está preparado en mi tierra.

P.–¿Qué es Puerto Rico, tan unido sentimentalmente a España, para usted?

R.–Todo. Hay muchos artistas que, cuando se hacen grandes, se trasladan a otros lugares porque sienten que ya no pueden estar más cerca. Pero yo no quiero hacer eso. Sí, me gusta otro lugar: Nueva York y quiero tener un lugar allí. Sólo para ir un par de semanas, un par de meses. No sé. Un tiempo. También algún día quiero una casa en Suiza. Pero quiero vivir en Puerto Rico para siempre.

P.–Lo que siente como la casa de sus padres.

R.–Recuerdo cuando era niño y mi madre compró un billete para ir a Connecticut, a visitar a la familia. Cuando ella nos dijo en casa, “¿sabes qué? como una sorpresa, nos vamos a EEUU”. Me puse a llorar. Tenía 12 años y no quería irme de mi casa. Decía “siempre quiero estar aquí, en Puerto”. Y mis padres se reían como diciendo “este tío está loco, no te preocupes, vamos a volver”. Ahora estoy viajando alrededor del mundo todo el tiempo, siempre. Pero ese es como un sentimiento que he tenido toda mi vida. Ese recuerdo de niño y la reacción que tuve me marcó.

P.–¿Cómo fue su infancia? ¿Conserva de ella muchos amigos?

R.–Mi amigo más antiguo es de hace veinte años. Es uno de los que beben cerveza conmigo en la playa. Guardo amigos de siempre y eso está bien porque te recuerda de dónde eres y de dónde vienes.

P.–¿Y cómo era la relación con sus padres?

R.–Tuve una infancia muy bonita. Vivía con mis padres y gracias a Dios siguen vivos. Fui a la escuela pública. Mi madre era muy estricta con las notas y mi padre siempre nos hacía reír y nos contaba chistes. Tuve una infancia muy familiar, siempre compartida con mis abuelos, tíos, primos. Si me preguntan por mi infancia, la recuerdo como muy bonita. Nunca me faltó de nada. Mis padres trabajaron duro para que no nos faltara nada y yo veía su esfuerzo. Para darnos todo, a mí y a mi hermano.